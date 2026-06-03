ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ - ΕΕ

Εκατοντάδες τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Εμπολα

Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης Μπούνια της ΛΔ Κονγκό, μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του στις 23 Μάη για τη λήψη αυστηρών υγειονομικών μέτρων, καθώς η πόλη είναι στο επίκεντρο της επιδημίας του αιμορραγικού ιού Εμπολα.

Η επιδημία, που είναι η 17η που καταγράφεται στη ΛΔ Κονγκό, θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη. Εχουν καταγραφεί 1.139 ύποπτα κρούσματα και 246 θανάτοι που πιστεύεται ότι συνδέονται με τον Εμπολα. Από αυτά έχουν επιβεβαιωθεί στο εργαστήριο 321 κρούσματα και 48 θάνατοι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία των αρχών που ανακοινώθηκαν την 1η Ιούνη. Στην περίπτωση αυτού του ιού επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η απουσία εμβολίου δεν οφείλεται σε αδυναμία της επιστήμης να δημιουργήσει το αναγκαίο εμβόλιο, αλλά στο ότι τα μονοπώλια του Φαρμάκου δεν βλέπουν σημαντικά περιθώρια κέρδους, λόγω του σχετικά περιορισμένου βαθμού επέκτασης του ιού, και μάλιστα στη μαύρη ήπειρο, όπου η καπιταλιστική βαρβαρότητα έχει υποβαθμίσει τη ζωή, καταδικάζοντας τη λαϊκή πλειοψηφία στη φτώχεια, στην εκμετάλλευση, στις αρρώστιες και στον θάνατο.

Τηλεδιάσκεψη υπουργών Υγείας της ΕΕ στις 5/6

Η κυπριακή προεδρία της ΕΕ συγκάλεσε για την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιούνη έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υγείας, με βασικό θέμα την πρόσφατη επιδημία Εμπολα στην κεντρική Αφρική. Θα συζητηθούν μέτρα ετοιμότητας, θα γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων φορέων και θα επιχειρηθεί να συμφωνηθεί ο συντονισμός των κρατών - μελών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Εκπρόσωπος της κυπριακής προεδρίας διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση από την έναρξη της κρίσης και έχουν προχωρήσει στον σχετικό σχεδιασμό. Η επιδημία του ιού Εμπολα θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο EPCSO στις 16 Ιούνη, με στόχο την ενίσχυση της συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης απέναντι στην επιδημία.