ΔΑΝΙΑ

Η Φρεντέρικσεν σχημάτισε κυβερνητικό συνασπισμό

Συμφωνία για σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού μειοψηφίας πέτυχε τη Δευτέρα η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρεντέρικσεν, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει στην εξουσία για τρίτη συνεχόμενη θητεία εν μέσω αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Ο συνασπισμός θα είναι τετρακομματικός μεταξύ των Σοσιαλδημοκρατών της Φρεντέρικσεν, των Σοσιαλφιλελεύθερων, της Πράσινης Αριστεράς και των κεντρώων Μετριοπαθών και σχηματίστηκε δυο μήνες μετά τις εκλογές του Μαρτίου, στις οποίες 12 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στο κοινοβούλιο. Εξάλλου, για να έχει πλειοψηφία στη Βουλή και να περνά νομοσχέδια, ο κυβερνητικός συνασπισμός θα μπορεί να ζητήσει υποστήριξη από άλλα κόμματα, αποδεικνύοντας πόσα πολλά ενώνουν τα κόμματα του κεφαλαίου.

Την προηγούμενη θητεία συγκυβερνούσαν οι Σοσιαλδημοκράτες με το κεντροδεξιό Venstre. Ο πρώην υπουργός Αμυνας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, και ηγέτης του Venstre, προσπάθησε να σχηματίσει έναν δεξιό συνασπισμό, αλλά χωρίς επιτυχία.

Στις εκλογές είχαν εκφραστεί η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση του δανέζικου λαού, που τιμώρησε τους Σοσιαλδημοκράτες. Αν και παρέμειναν το πρώτο κόμμα, έλαβαν το χαμηλότερο ποσοστό τους, κερδίζοντας μόλις 38 έδρες από τις 179 του κοινοβουλίου.