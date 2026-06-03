Τετάρτη 3 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΒΑΛΕΤΑ.- Το κόμμα του πρωθυπουργού της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το Σάββατο και εξασφάλισε μια τέταρτη συνεχόμενη θητεία στους Εργατικούς, που προκήρυξαν αυτές τις πρόωρες εκλογές με αφορμή τις γεωπολιτικές αναταράξεις στον κόσμο. Ο κυριότερος αντίπαλος του Αμπέλα ήταν ο υποψήφιος του εθνικιστικού - συντηρητικού κόμματος, Αλεξ Μποργκ. Η συμμετοχή ξεπέρασε το 80%. Ο Αμπέλα προκήρυξε τις πρόωρες εκλογές δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν μια νέα εντολή για να προστατεύσει τη Μάλτα από την αύξηση των τιμών και ενδεχόμενο πλήγμα στον Τουρισμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Η «Google» ζητά την έγκριση των αμερικανικών αρχών για την απελευθέρωση περίπου 32 εκατ. γενετικά μεταλλαγμένων κουνουπιών σε Καλιφόρνια και Φλόριντα έως το 2028, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών. Η πρόταση εξετάζεται από την αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), που δεν έχει αποφασίσει αν θα δώσει άδεια για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος. Τέτοιου είδους μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί πριν μερικά χρόνια έχουν προκαλέσει αντιτιθέμενες κρίσεις από επιστήμονες και φορείς.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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