Τετάρτη 3 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΑΪΒΑΝ
Δύο νεκροί σε συντριβή πολεμικού αεροσκάφους

Τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ταϊβάν αναζωπύρωσε η χτεσινή συντριβή εκπαιδευτικού πολεμικού αεροσκάφους, στη διάρκεια άσκησης για την αντιμετώπιση βλάβης κινητήρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο πιλότοι του. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 π.μ. τοπική ώρα, όταν το μονοκινητήριο διθέσιο ελικοφόρο εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-34 Beechcraft συνετρίβη στο βόρειο άκρο του αεροδιαδρόμου της βάσης Γκανγκσάν, στα νότια του νησιού, κοντά στην πόλη Καοσιούνγκ.

Μετά τη συντριβή η Πολεμική Αεροπορία της Ταϊβάν έδωσε εντολές για αναστολή όλων των εκπαιδευτικών πτήσεων T-34C, αλλά και επιθεωρήσεις στον στόλο της.

Ολα σημειώθηκαν περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση, ενώ οι δύο πιλότοι, ηλικίας 41 και 45 ετών, αποτελούσαν έμπειρα στελέχη της Πολιτικής Αεροπορίας. Οπως δήλωσε ο γενικός επιθεωρητής της Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγος Τσιάνγκ Γι Τσενγκ, «καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης δεν υπήρχαν ασυνήθιστες ραδιοεπικοινωνίες πριν συμβεί το ατύχημα».

Τον Γενάρη πιλότος μαχητικού αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων F-16 χάθηκε στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας στην ανατολική Ταϊβάν. Ο χειριστής έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος στα ανοιχτά, ενώ τυπικά θεωρείται ακόμα αγνοούμενος.

    

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