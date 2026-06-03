ΓΕΡΜΑΝΙΑ

«Οχι» στο δημοψήφισμα για Ολυμπιακούς Αγώνες στο Αμβούργο

«Οχι» στην πρόταση της πόλης να θέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, του 2040 ή του 2044 είπαν για δεύτερη φορά οι δημότες στο δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Την απογοήτευσή τους εξέφρασαν οι αρχές της πόλης και οι επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τη Ραδιοτηλεόραση Βόρειας Γερμανίας NDR, το 54,9% ψήφισε «όχι», ενώ «ναι» ψήφισε το 45,1%. «Λυπάμαι βαθιά για το αποτέλεσμα. Πολλοί πολίτες που ανυπομονούσαν για τους Αγώνες είναι επίσης απογοητευμένοι», δήλωσε ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Αμβούργου Πέτερ Τσέντσερ και πρόσθεσε ότι έχει ήδη ενημερώσει τη Γερμανική Συνομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων ότι το Αμβούργο αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Απογοητευμένοι δήλωσαν και οι επιχειρηματικοί σύλλογοι του Αμβούργου, οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας, περιμένοντας να επωφεληθούν από το κρατικό χρήμα για επενδύσεις.