ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑμεΑ

Ελάχιστα για ... λίγους και για λίγο

Με τα προβλήματα για τους ανθρώπους με αναπηρία διαρκώς να οξύνονται, καθώς είναι από τα πρώτα θύματα που βιώνουν τα τραγικά αποτελέσματα της ακρίβειας και της ανασφάλειας, η κυβέρνηση εξακολουθεί να στήνει φιέστες για να προπαγανδίζει τα ψίχουλά της. Μια τέτοια προσπάθεια έγινε και χτες, με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη να συναντιέται με αντιπροσωπεία του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, όπου περίσσεψαν οι γενικόλογες «δεσμεύσεις», και εστιάζοντας στην «κοσμογονία» των προγραμμάτων για λίγους και για λίγο. Εδώ ξεχώρισε π.χ. η «επέκταση του "προσωπικού βοηθού"» για ΑμεΑ σχεδόν στο διπλάσιο, δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση θα αφορά περίπου 4.000 ΑμεΑ, όταν οι βαριά ανάπηροι ξεπερνούν τις 500.000. Και αυτό παρουσιάζεται ως το απόλυτο «μέτρο» προστασίας των αναπήρων, που την ίδια στιγμή τσακίζει η πολιτική της κυβέρνησης.

Από τη χτεσινή μάλιστα συνάντηση με αυταρχικό τρόπο εξαιρέθηκε ο εκλεγμένος με την ΕΣΚ στο ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου, Αντώνης Κοκολάκης, καθώς όπως φαίνεται η φωνή του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος είναι που χαλάει τη ...μόστρα της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας τον διαχρονικό εμπαιγμό σε βάρος των αναπήρων και των οικογενειών τους.