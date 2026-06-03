«ΠΡΟΛΗΨΗ, ταξική προσέγγιση της υγειονομικής ανισότητας»

Η Τομεακή Οργάνωση Υγείας - Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με την παρουσίαση της έκδοσης «ΠΡΟΛΗΨΗ, ταξική προσέγγιση της υγειονομικής ανισότητας» του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του Κόμματος (βλ. δίπλα) επιδιώκει να ανοίξει πλατιά τη συζήτηση για τα ζητήματα της Υγείας του λαού στη Θεσσαλονίκη. Η πρωτοβουλία λαμβάνεται σε μια περίοδο που η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία είναι εκρηκτική, ενώ η κυβέρνηση παρουσιάζει την πραγματικότητα αντεστραμμένη.

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Είναι ανάγκη σήμερα να φωτιστούν οι δυνατότητες για την ανάπτυξη της ΠΦΥ στη χώρα, αλλά και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δυνατότητες που προκύπτουν από τη γνώση και την πείρα που έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα για τον εντοπισμό και την ικανοποίηση των αναγκών υγείας. Τη γνώση ότι η Πρόληψη είναι ο βασικός όρος για την επίτευξη μιας «κατάστασης πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» (ορισμός του ΠΟΥ για την υγεία).

Αξιοποιώντας την πείρα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση αλλά και την επίδρασή της στον καπιταλιστικό κόσμο τον προηγούμενο αιώνα μέσα από τις σελίδες της έκδοσης, αποδεικνύεται πως δεν αποτελεί «φυσικό φαινόμενο» σε μια περιοχή ενός εκατομμυρίου κατοίκων να λειτουργούν μόλις 15 Κέντρα Υγείας. Να υπάρχει μόλις μία δομή ΠΦΥ 24ωρης λειτουργίας σε στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα. Να καλούνται γιατροί σε κοντινές περιοχές της πόλης να εξετάζουν και να αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά, χωρίς εργαστηριακή και απεικονιστική υποστήριξη. Να υπάρχουν ΚΥ χωρίς κρίσιμα ιατρικά όργανα και ιατρικές ειδικότητες, αλλά και χωρίς διατροφολόγο και φυσιοθεραπευτή. Το νοσηλευτικό προσωπικό να ασκεί και διοικητικά καθήκοντα, να λείπουν διασώστες, τραυματιοφορείς, αλλά και όσοι εργάζονται να μετακινούνται ανά πάσα στιγμή, ή να κινδυνεύουν να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις τους. Δεν είναι μοιραίο ο λαός της πόλης να λιώνει στις αναμονές των νοσοκομείων της πόλης για την παραμικρή έκτακτη ανάγκη, ενώ ο υπουργός Υγείας κόβει περιχαρής κορδέλες ανακαινίζοντας κτίρια με το ίδιο ελάχιστο προσωπικό και τις ίδιες ελαστικές σχέσεις εργασίας.

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Φιλοδοξούμε να υπογραμμίσουμε πως οι δυνατότητες στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου από την τεράστια πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας δείχνουν τον δρόμο της πάλης για το εργατικό κίνημα. Να συμβάλουμε στο περιεχόμενο των διεκδικητικών αγώνων, την ώρα που η εργατική τάξη θρηνεί σχεδόν κάθε μέρα νεκρούς από εργοδοτικά εγκλήματα και η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών στη χώρα τα συγκαλύπτει με το ντροπιαστικό «ΜΗΔΕΝ». Να εξηγήσουμε πόσο καλύτερα θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα, πόσοι εργαζόμενοι που χάθηκαν ή τραυματίστηκαν θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει, αρκεί η εργατική τάξη να αμφισβητήσει έμπρακτα το δικαίωμα ελάχιστων παρασίτων να πλουτίζουν κόβοντας κουπόνια στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Για να προσανατολιστεί η πάλη του λαού στο να ξηλωθεί το κριτήριο του καπιταλιστικού κέρδους, που οδηγεί στη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στην Υγεία και υψώνει εμπόδια στην εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Γιατί δεν μπορεί στη δυτική πύλη της Θεσσαλονίκης, κοντά στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, όπου ζουν και εργάζονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, να μην υπάρχει ένα πλήρως στελεχωμένο με όλες τις βασικές ειδικότητες Κέντρο Υγείας. Δεν μπορεί η Ιατρική της Εργασίας, μια σπουδαία ειδικότητα, να φαλκιδεύεται συστηματικά από όλες τις κυβερνήσεις ενώ έχουμε διαβεί το πρώτο τέταρτο της νέας χιλιετίας. Κι όμως, ακόμα και σε καιρό ειρήνης ο φόρος αίματος της εργατικής τάξης στον βωμό του κέρδους είναι βαρύς.

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Στην εκδήλωση επιδιώκουμε να αναδειχθεί ότι η υγεία προσδιορίζεται από ένα πλέγμα κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων - ένα πλέγμα παραγόντων που έχει ταξικό χαρακτήρα, καθορίζεται κυρίως από την ταξική θέση. Ο καπιταλισμός δεν θέλει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την υγειονομική ανισότητα, ούτε να ασχοληθεί ουσιαστικά με την πρωτογενή πρόληψη. Σε τελική ανάλυση δεν μπορεί να αναιρέσει τις συνέπειες που προκύπτουν από την τάση να εντείνει την εκμετάλλευση, προστατεύοντας και συντηρώντας πάση θυσία τις εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής, που όλο και περισσότερο φθείρουν την υγεία της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

Από τη μία, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει η δυνατότητα να ικανοποιούνται οι ανάγκες στην Υγεία πιο διευρυμένα σε σχέση με το παρελθόν, να αναπτύσσονται τόσο ιατρικοί όσο και μη ιατρικοί κλάδοι που προάγουν την Υγεία - Πρόνοια (νέες ιατρικές ειδικότητες - εξειδικεύσεις και άλλοι κλάδοι, όπως Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία κ.ά.). Από την άλλη, οξύνεται ο ταξικός αποκλεισμός όλο και μεγαλύτερου τμήματος του λαού, φωτίζοντας παράλληλα το πραγματικό δίλημμα: Υγεία - κοινωνικό αγαθό ή Υγεία - εμπόρευμα!

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Για το ΚΚΕ η Πρόληψη δεν είναι ατομική υπόθεση, δεν είναι σλόγκαν, μότο της εποχής ή ευκαιριακό σύνθημα. Η Πρόληψη καθορίζει την κατεύθυνση του συστήματος Υγείας που προτείνει στον λαό σε συνθήκες εργατικής εξουσίας. Καθορίζει την κατεύθυνση της πάλης σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η Πρόληψη πρέπει και μπορεί να είναι συλλογική, κρατική και κοινωνική φροντίδα σε μια κοινωνία όπου η Υγεία θα πάψει να είναι εμπόρευμα. Σε μια περίοδο που το αστικό κράτος έχει αναβαθμίσει την παρέμβασή του με το κριτήριο κόστους - οφέλους (π.χ. DRGs κ.λπ.), ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα Υγείας και διευρύνει την εμπορευματική λειτουργία του δημόσιου, ορισμένοι διατηρούν το βλέμμα στραμμένο στο χτες. Ομως η λύση δεν βρίσκεται στον νοσταλγικό εξωραϊσμό ενός παρελθόντος που μας οδήγησε στη σημερινή εξαθλίωση, αλλά στη ρεαλιστική, σύγχρονη και αναγκαία δράση που βρίσκει την πηγή της έμπνευσής της στο μέλλον, στον σοσιαλισμό - κομμουνισμό.

Στράτος ΒΛΑΧΟΣ

Γενικός γιατρός σε Κέντρο Υγείας, στέλεχος του ΚΚΕ