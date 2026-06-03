ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Αναστέλλει τις προμήθειες υλικών η Διοίκηση

Την επικίνδυνη απόφαση της διοίκησης να αναστείλει την ανάρτηση αιτημάτων/ παραγγελιών υλικών από τα τμήματα, με εξαίρεση τις ανάγκες προμήθειας υλικών Χειρουργείου, καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, απαιτώντας να αποσυρθεί η απαράδεκτη απόφαση.

Την απόφαση αυτή, με τίτλο «αναστολή αναρτήσεων αιτημάτων προμηθειών μέσω της εφαρμογής i-supplies» γνωστοποίησε η διοικήτρια του Νοσοκομείου, και σύμφωνα με το έγγραφο, πλέον για όλες τις ανάγκες σε υλικά τα τμήματα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στο Γραφείο Προμηθειών, τα οποία θα διεκπεραιώνονται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η απαιτούμενη δέσμευση πίστωσης και έχει δοθεί σχετική έγκριση.

«Δηλαδή για να προμηθευτούν τα τμήματα γάζες, σύριγγες και φλεβοκαθετήρες, θα πρέπει να δίνεται έγκριση από τη διοίκηση! Και μάλιστα, αν και εφόσον υπάρχει πίστωση... Δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει πίστωση για τα απαραίτητα υλικά των τμημάτων; Σε ένα νοσοκομείο που δίνονται σε κάθε εφημερία 3.000 ευρώ στην ιδιωτική εταιρεία του αξονικού τομογράφου, τίθεται ζήτημα για τις προμήθειες των τμημάτων;

Πώς θα λειτουργούν κανονικά τα χειρουργεία όταν δεν θα έχουν υλικά τα τμήματα που νοσηλεύουν τους χειρουργημένους; Δεν είναι εξίσου επείγουσες οι ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών ή των κλινικών που κάθε 4 μέρες αναλαμβάνουν νέες εισαγωγές;», είναι μερικά από τα εύλογα ερωτήματα που θέτει το Σωματείο Εργαζομένων. Και επισημαίνει για τη συγκεκριμένη απόφαση ότι «εκτός όλων των υπολοίπων, θα δημιουργήσει τεράστια καθυστέρηση στον ανεφοδιασμό των τμημάτων με υλικά, μιας και προβλέπεται μία χρονοβόρα διαδικασία που θα την αναλαμβάνει εξολοκλήρου το ήδη υποστελεχωμένο τμήμα προμηθειών».

Και επειδή στο κείμενο της διοίκησης επαναλαμβάνεται διαρκώς η «τήρηση της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας», ο Σύλλογος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να υποθέσουμε ότι αυτό σημαίνει ότι έως τώρα δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, γιατί τότε θα πρέπει να απαιτήσουμε να αποδοθούν όλες οι ευθύνες στους διοικούντες».