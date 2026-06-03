ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Μαζική, μαχητική και ζωντανή συνεδρίαση, παρακαταθήκη για τις επόμενες μάχες

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Βάζουμε μπροστά τις ανάγκες μας και συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά, με συσπείρωση και κλιμάκωση της δράσης μας. Δεν παραδίδουμε το Εργατικό Κέντρο, τις ζωές και τους αγώνες μας στα χέρια της εργοδοσίας και της σαπίλας του Παναγόπουλου»: Αυτό το αποφασιστικό μήνυμα έστειλαν οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία της Εύβοιας, με τη μαζική συμμετοχή, τη ζωντανή συζήτηση και τις αποφάσεις που πάρθηκαν στην ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, το πρωί της Κυριακής.

Στη συνεδρίαση, με τη μαζική συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων και εργαζομένων, τη ζωντανή συζήτηση, την πείρα και τα συμπεράσματα των παρεμβάσεων, αποφασίστηκε να ενταθεί η δράση του Εργατικού Κέντρου και των συνδικάτων μέσα από μία σειρά αγωνιστικές πολύμορφες πρωτοβουλίες, που θα αφορούν συνολικότερα ζητήματα της ζωής της εργατικής τάξης και του λαού. Μια πλούσια δράση με σταθμό την απεργία σε Τρόφιμα - Ποτά, Επισιτισμό και στους Οικοδόμους στις 24 Ιούνη και ορίζοντα το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη.

Αυτήν τη ζωντανή λειτουργία του ΕΚ Εύβοιας που κυριάρχησε και στη συνεδρίαση του ΔΣ, επιδιώκουν να χτυπήσουν η μεγαλοεργοδοσία, η κυβέρνηση, τα κόμματα και το κράτος της, με μπροστάρηδες τον ανυπόληπτο, ελεγχόμενο εκατομμυριούχο πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Παναγόπουλο και τα τσιράκια του στην περιοχή. Είναι τα βήματα στη λειτουργία και τη δράση του Εργατικού Κέντρου, η συσπείρωση των εργαζομένων και των Σωματείων γύρω του, η συμμετοχή στις μαζικές διαδικασίες και τη λήψη των αποφάσεων, ο συντονισμός της δράσης και η οργάνωση της αλληλεγγύης, που έχουν γίνει καρφί στο μάτι της εργοδοσίας και έχει σκυλιάσει να το πάρει στα χέρια της και να το φέρει πάλι στις εποχές που ήταν κλειστό και μακριά από τις αγωνίες, τις διεκδικήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων.

Επίσης, αποφασίστηκε η άσκηση έφεσης στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή που ενορχήστρωσαν ο Παναγόπουλος και τα τσιράκια του στην Εύβοια. Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν παράγει άμεσα εκτελεστό αποτέλεσμα και η σημερινή Διοίκηση συνεχίζει κανονικά, μέχρι να τελεσιδικήσει δικαστικά.

Παράλληλα ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών σε κείμενο στήριξης του Εργατικού Κέντρου από τη βρώμικη επίθεση, το οποίο ήδη έχει υπογραφεί από δεκάδες εργαζόμενους και εκπροσώπους συνδικάτων, ενώ συνδικάτα της περιοχής με ανακοινώσεις τους εκφράζουν τη στήριξή τους και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δράσης του επόμενου διαστήματος. Τη στήριξή τους στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας εκφράζουν ακόμα σωματεία από όλη τη χώρα.

Απαντάμε με κλιμάκωση της δράσης και του αγώνα

Στα σημαντικά βήματα που γίνονται στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, μέσα σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών και πολέμων, στροφής στην πολεμική οικονομία και της κλιμάκωσης της επίθεσης στα δικαιώματα και τη ζωή των εργαζομένων και του λαού, στάθηκε ξεκινώντας την εισήγησή του ο Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του ΕΚ Εύβοιας.

Επισήμανε ότι αυτό φάνηκε και στη μεγάλη σύσκεψη του ΠΑΜΕ στην Καισαριανή, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι διεργασίες αναδεικνύουν και ένα άλλο βασικό ζήτημα, τους δύο κυριολεκτικά διαφορετικούς κόσμους που συγκρούονται μέσα στο εργατικό κίνημα: «Από τη μια, ο κόσμος του μόχθου και του αγώνα, όλη αυτή η ζωντάνια, η μαχητικότητα, η πείρα από μικρούς και μεγάλους αγώνες... Και από την άλλη, ο κόσμος της σαπίλας και του εκφυλισμού, που δεν έχει καμία σχέση με τα άγχη, τις αγωνίες και τις ανησυχίες της εργατικής τάξης».

Συνεχίζοντας τόνισε ότι απέναντι σε αυτά τα θετικά βήματα στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος είναι που αντιδρά και επιτίθεται η εργοδοσία, με την κυβέρνηση και τα κόμματά της, με το κράτος της και τους μηχανισμούς της στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και ανέδειξε ότι σε αυτό οφείλεται και η επίθεση στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

«Για λογαριασμό της κυβέρνησης και της εργοδοσίας ο εκατομμυριούχος Παναγόπουλος και οι δορυφόροι του εδώ, στην περιοχή μας, ο κ. Σελεβάκος και η κ. Παπανικολάου, έχουν φάει τα λυσσακά τους και ηγούνται στην επίθεση ενάντια στο Εργατικό Κέντρο, με συκοφαντίες, βρωμιές, προσπαθώντας να βάλουν εμπόδια στη δράση που αυτό αναπτύσσει.

Δεν είναι "μάχη για τις καρέκλες" ή "μάχη παρατάξεων", όπως οι ίδιοι και διάφοροι άλλοι προσπαθούν να παρουσιάσουν για να φύγει η συζήτηση από την ουσία. Αλλά επίθεση ενάντια στην ίδια την εργατική τάξη και το κίνημά της», σημείωσε.

Εκανε μάλιστα αναφορά στη δράση που έχει αναπτύξει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, ανοίγοντας τις πόρτες του σε όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία και στηρίζοντας τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους, τονίζοντας:

«Η εργοδοσία της περιοχής και οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια είχαν καλομάθει να είναι το Εργατικό Κέντρο κλειστό. Αλλά τους το λέμε και σήμερα να το ακούσουν καλά, για να το συνηθίσουν: Το είχαν κλειστό, οι εργαζόμενοι το άνοιξαν, και δεν ξαναγυρίζει πίσω! Το Εργατικό Κέντρο δεν παραδίδεται στα χέρια τους. Δεν θα το επιτρέψουμε».

Καταλήγοντας, ο Αντώνης Κούκουρας τόνισε ότι τα βήματα που έχουν γίνει θα πρέπει να αποτυπωθούν και μέσα στο διάστημα του καλοκαιριού, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσης.

Εθεσε μάλιστα ως άξονες της δράσης την πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, ο οποίος οξύνεται, ενάντια στην ακρίβεια και τη συρρίκνωση του εισοδήματος, με αιχμή τις Συλλογικές Συμβάσεις και τις αυξήσεις στους μισθούς, το μέτωπο για την Υγεία και Ασφάλεια, αλλά και την καλοκαιρινή δραστηριότητα του Εργατικού Κέντρου και των Σωματείων, με πρωτοβουλίες πολιτισμού και αλληλεγγύης που θα βοηθούν στη συσπείρωση των εργαζομένων και θα δίνουν ανάσες ανακούφισης σε αυτούς και τα παιδιά τους.

Η απάντηση από τους ίδιους τους εργαζόμενους

Το τι άλλαξε στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας απαντήθηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους που πήραν τον λόγο στη συνεδρίαση, διατρανώνοντας την αποφασιστικότητά τους να σταθούν και αυτή τη φορά εμπόδιο στις ορέξεις της εργοδοσίας.

«Πριν 4 χρόνια, με συναδέλφους, χτυπήσαμε την πόρτα του Εργατικού Κέντρου και φάγαμε ...πόρτα. Ηρθαμε να ζητήσουμε βοήθεια και δεν μας έδωσαν καμία σημασία από την τότε διοίκηση. Τώρα, η σημερινή διοίκηση μας έχει αγκαλιάσει, μας στηρίζει και μας βοηθάει ουσιαστικά στο να οργανωθούμε», ανέφερε αποκαλυπτικά εργαζόμενος διανομέας στην «e-food».

Το ίδιο αποκαλυπτική ήταν και η Ειρήνη Σφουγγάρα, από το Σωματείο Εργαζομένων HQF («Μιμίκος»). «Είμαστε όλοι εδώ, μαζί, ενωμένοι και θα τους αντιμετωπίσουμε. Για 20 χρόνια εργαζόμενη στον "Μιμίκο" δεν είδαμε κανέναν από αυτούς. Μόνο οι συνάδελφοι που είναι σήμερα στη διοίκηση μας στήριξαν. Στάθηκαν δίπλα μας για να στήσουμε το σωματείο μας, είναι δίπλα στους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας. Το Εργατικό Κέντρο θα μείνει στα χέρια των εργατών», σημείωσε.

Σε κλιμάκωση της δράσης, ως απάντηση στην επίθεση που δέχεται το Εργατικό Κέντρο, κάλεσε η Κατερίνα Δημάκη, μέλος του ΔΣ του ΕΚ και γραμματέας του Συνδικάτου Μετάλλου Εύβοιας. Σημείωσε ότι η επίθεση γίνεται μέσα σε συνθήκες που κρίνεται το τι κίνημα χρειάζεται σήμερα, ενώ επισήμανε τις απειλές σε συνδικαλιστές στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, τις απολύσεις και τις διώξεις σε βάρος συνδικαλιστών και πρωτοπόρων εργαζομένων, τις ποινές σε βάρος φαντάρων που ορθώνουν τη φωνή τους απέναντι στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους και παλεύουν μαζί με τους εργαζόμενους για να μην πληρώσουν τις επιπτώσεις των πολέμων τους.

«Η εικόνα και το θερμό μαχητικό κλίμα, η παρουσία των συναδέλφων, η θέληση να υπερασπιστούν το Εργατικό τους Κέντρο, δείχνει γιατί γίνεται η επίθεση», τόνισε από την πλευρά του ο Μπάμπης Τσιβίκας, πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών Εύβοιας. «Χτυπούν τις μαζικές μας διαδικασίες, τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας» ανέφερε, καταγγέλλοντας μάλιστα ότι την ώρα που οι ρετσινάδες της Εύβοιας, μαζί με τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ, οργάνωναν την κινητοποίησή τους στην Αθήνα, αυτοί που χτυπούν το ΕΚ Εύβοιας, προσπάθησαν να εμποδίσουν τη συμμετοχή των συναδέλφων.

Ως αντίδραση της εργοδοσίας απέναντι στα βήματα ανασύνταξης του εργατικού κινήματος χαρακτήρισε την επίθεση στο ΕΚ Εύβοιας ο Γιάννης Τζαβάρας, γραμματέας του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου και πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας. Τόνισε ότι η επίθεση αυτή δεν έχει τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά εκδηλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα, σε κάθε συνδικάτο, σε κάθε χώρο δουλειάς που εργαζόμενοι προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι, ενώ επισήμανε ότι επόμενος μεγάλος σταθμός είναι η απεργία στα Τρόφιμα - Ποτά, στον Επισιτισμό και τους οικοδόμους, στις 24 Ιούνη.

«Η σημερινή παρουσία των συναδέλφων δείχνει ότι υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη ότι η επίθεση στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας είναι επίθεση στους ίδιους, στα δικαιώματα και τη ζωή τους», σημείωσε από την πλευρά του ο Κώστας Ντούρμας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Κελαϊδίτης ΕΠΕ» και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, σημειώνοντας ότι η επιστροφή του Εργατικού Κέντρου στις μαύρες μέρες του παρελθόντος σημαίνει «λουκέτο στους αγώνες μας».

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της αστικής τάξης στην Εύβοια και τη γειτονική βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου, με την παρουσία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, επισήμανε ο Δημήτρης Λιάσκος, από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και το παράρτημα Εύβοιας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, σημειώνοντας ωστόσο ότι ακόμα και αυτοί οι πανίσχυροι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή «τρέμουν απέναντι στην οργάνωση των εργαζομένων, αυτό δείχνει η αντίδρασή τους, φοβούνται μη χάσουν τα πάντα, γιατί αυτό που αντιλαμβάνονται - και αυτό δείχνει και η πείρα από το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, είναι ότι εκεί που φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, τα πράγματα αλλάζουν».

«Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αυτοί φοβούνται, για αυτό λύσσαξαν. Αυτοί έφεραν τον Παναγόπουλο για να μας πει τι θα κάνουμε. Τι δουλειά είχε εδώ ο Παναγόπουλος. Δεν τον είχαμε ξαναδεί, δεν έχει πατήσει σε καμιά κινητοποίηση, σε κανένα άλλο συνέδριο Εργατικού Κέντρου σε όλη τη χώρα, και ήρθε στην Εύβοια να κάνει τον πρόεδρο στο συνέδριό μας. Ετσι θα συνεχίσουμε, ενωμένοι και με μεγαλύτερο πείσμα, κόντρα στις ψευτιές και συκοφαντίες τους», τόνισε από την πλευρά της η Ελενα Γκέκα, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και του Σωματείου Εργαζομένων HQF («Μιμίκος»).

Τη στήριξη Εργατικών Κέντρων και σωματείων της Στερεάς Ελλάδας στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας μετέφερε τέλος ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας και μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, τονίζοντας ότι απέναντι σε αυτή την επίθεση οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα θα πρέπει να απαντήσουν με δυνάμωμα των δεσμών μεταξύ τους, της αλληλεγγύης και του αγώνα.