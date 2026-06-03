Την Παρασκευή η εκδήλωση - βιβλιοπαρουσίαση στη Θεσσαλονίκη

Στις 6.30 μ.μ., στο κτίριο της ΕΔΟΘ

Η εκδήλωση παρουσίασης της έκδοσης τουθα πραγματοποιηθεί τηνστις 6.30 μ.μ. στο κτίριο της ΕΔΟΘ στη Θεσσαλονίκη.

Θα μιλήσει η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ.

Θα ακολουθήσουν θεματικές παρεμβάσεις από τους:

Ηλία Κονδύλη, αναπληρωτή καθηγητή Πολιτικής Υγείας στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, με θέμα «Καπιταλισμός και ταξικός καθορισμός της Υγείας».

Στράτο Βλάχο, γενικό γιατρό, εργαζόμενο σε Κέντρο Υγείας, με θέμα «Πρωτοβάθμιας Περίθαλψη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης».

Πέτρο Σημάδη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, με θέμα «Ο επαγγελματικός κίνδυνος και η πρόληψη στην εργασία».