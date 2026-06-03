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Κυριαρχία του Ολυμπιακού σε πόλο και χάντμπολ

Πόλο: Την κυριαρχία του στο εγχώριο πόλο ανδρών επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά ο Ολυμπιακός, κατακτώντας τον τίτλο της Water Polo League μετά τη νίκη του με 17-12 επί του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτειο, στον τρίτο τελικό, χάρη στην οποία έκανε το 3-0 στη σειρά. Είναι ο 40ός τίτλος και 14ος συνεχόμενος για τον Ολυμπιακό, που φέτος έκανε και το νταμπλ, καθώς είχε κατακτήσει και το Κύπελλο.

Χάντμπολ: Πρωταθλητής Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, νικώντας 31-27 την ΑΕΚ στην αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στον τέταρτο φετινό τελικό της Handball Premier. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 3-1 στη σειρά και κατέκτησαν τον 6ο τίτλο τους, που τους φέρνει στη 2η θέση στη λίστα με τους πολυνίκες, πίσω από τον πρωτοπόρο Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας που έχει 10 πρωταθλήματα.