Τετάρτη 3 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
CHAMPIONS LEAGUE
Ξανά στην κορυφή η Παρί Σεν Ζερμέν

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, νικώντας την Αρσεναλ με 4-3 στα πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση) στον τελικό του φετινού Champions League, στη Βουδαπέστη. Είναι ο δεύτερος τίτλος στην Ιστορία της Παρί, η οποία έγινε η δεύτερη ομάδα (μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης) που αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για δύο συνεχόμενες χρονιές στον θεσμό ως Champions League, και η 9η συνολικά από καταβολής της διοργάνωσης ως Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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