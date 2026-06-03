CHAMPIONS LEAGUE

Ξανά στην κορυφή η Παρί Σεν Ζερμέν

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, νικώντας την Αρσεναλ με 4-3 στα πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση) στον τελικό του φετινού Champions League, στη Βουδαπέστη. Είναι ο δεύτερος τίτλος στην Ιστορία της Παρί, η οποία έγινε η δεύτερη ομάδα (μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης) που αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για δύο συνεχόμενες χρονιές στον θεσμό ως Champions League, και η 9η συνολικά από καταβολής της διοργάνωσης ως Κυπέλλου Πρωταθλητριών.