Τετάρτη 3 Ιούνη 2026
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
BASKET LEAGUE
Η ώρα του τίτλου για τους «αιώνιους»

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ανοίγουν στο ΣΕΦ τη σειρά των τελικών

Eurokinissi

Τις καθιερωμένες κόντρες τους με φόντο την κατάκτηση του εγχώριου τίτλου στην Basket League ξεκινούν από σήμερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, δίνοντας ραντεβού στο ΣΕΦ (21.00 - ΕΡΤ2 Σπορ) για τον πρώτο τελικό του φετινού πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες και το πλεονέκτημα έδρας έχει ο Ολυμπιακός, ως 1ος της κανονικής περιόδου.

Η φετινή κόντρα βρίσκει τους δύο «αιώνιους» με εκ διαμέτρου αντίθετη ψυχολογία: Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την πρόσφατη κατάκτηση της Euroleague, ενώ ο Παναθηναϊκός ψάχνει την εξιλέωση για τον αποκλεισμό από το Final 4 με την κατάκτηση του εγχώριου τίτλου.

Στο αγωνιστικό μέρος, από τους γηπεδούχους θα απουσιάσει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος τραυματίστηκε στα ημιτελικά, ενώ στον Παναθηναϊκό αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου.

    

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