Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ανοίγουν στο ΣΕΦ τη σειρά των τελικών
Eurokinissi
Η φετινή κόντρα βρίσκει τους δύο «αιώνιους» με εκ διαμέτρου αντίθετη ψυχολογία: Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την πρόσφατη κατάκτηση της Euroleague, ενώ ο Παναθηναϊκός ψάχνει την εξιλέωση για τον αποκλεισμό από το Final 4 με την κατάκτηση του εγχώριου τίτλου.
Στο αγωνιστικό μέρος, από τους γηπεδούχους θα απουσιάσει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος τραυματίστηκε στα ημιτελικά, ενώ στον Παναθηναϊκό αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου.