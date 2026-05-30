ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

«Μνημόνιο» ... μετάβασης στον επόμενο γύρο των ανταγωνισμών ΗΠΑ - Ιράν

Ρευστό παραμένει το σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου μετάκατά του Ιράν. Μετά από χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους, καταστροφές πολλών δισ. δολαρίων, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τις απειλές και τις πιέσεις, παράλληλα με τα παζάρια.

Την Πέμπτη, ακριβώς ένα τρίμηνο από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ - Ισραήλ στις 28 Φλεβάρη, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές εμφανίστηκαν σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ πως συμφώνησαν στο βασικό κείμενο ενός Μνημονίου Κατανόησης για 60ήμερη παράταση της εκεχειρίας, οικοδόμηση «μέτρων εμπιστοσύνης» και περαιτέρω διαπραγμάτευση των πιο δύσκολων ζητημάτων της αντιπαράθεσης, όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπρόεδρου, Τζ. Ντ. Βανς, άφηναν ανοιχτό αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα εγκρίνει προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, κρίνοντας πως οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται «ορισμένα σημεία διατύπωσης».

Μαζί του συμφώνησαν Ιρανοί αξιωματούχοι, που μολονότι επιβεβαίωναν σύγκλιση σημείων στον βασικό «σκελετό» του Μνημονίου, προειδοποίησαν πως το σχέδιο δεν είναι ακριβές, ούτε τελειωτικό. Ανέφεραν επίσης ότι τουλάχιστον επί του παρόντος δεν φέρει την έγκριση του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε μεσοβδόμαδα πως ο απώτερος στόχος ΗΠΑ και Ισραήλ είναι «να γονατίσουν το Ιράν»...

Αργότερα το βράδυ της Παρασκευής, ο Ντ. Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι μεταβαίνει «στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) για να λάβω την τελική απόφαση», επαναλαμβάνοντας κάποιους από τους όρους που θέτουν οι ΗΠΑ για τη συμφωνία και βέβαια τις γνωστές απειλές προς τον λαό του Ιράν.

Θυμίζουμε ότι δύο φορές μέσα στην τελευταία βδομάδα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο στρατηγικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Νότιο Ιράν, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ.

Την ήττα των ΗΠΑ και του Ισραήλ βλέπει και το Foreign Policy

Η αντικειμενική δυσκολία των ΗΠΑ να επιβάλουν τους δικούς τους όρους στο Ιράν συνεχίζει να τροφοδοτεί την επικριτική αρθρογραφία σε σημαντικό μέρος του αμερικανικού Τύπου, αναδεικνύοντας την όξυνση της ενδοαστικής κόντρας στο εσωτερικό του πολιτικού, οικονομικού και στρατιωτικού κατεστημένου.

Μετά από πρόσφατο επικριτικό άρθρο στο περιοδικό «The Atlantic», που εκτιμούσε πως οι ΗΠΑ τελικά έχασαν στον πόλεμο με το Ιράν, σε ανάλογο άρθρο στις 28 Μάη το Foreign Policy έφερε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Trump Should Just Admit He Screwed Up» (μεταφράζοντάς το «ευγενικά» θα μπορούσε να αποδοθεί ως «Ο Τραμπ θα έπρεπε να παραδεχθεί πως τα έκανε μαντάρα»).

Σε αυτό, ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου καλούνται «να παραδεχθούν πως ο πόλεμος στο Ιράν ήταν λάθος». Και σημειώνεται: «Ο καθένας με τριψήφιο δείκτη νοημοσύνης αντιλαμβάνεται πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έκαναν ένα κολοσσιαίο λάθος όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο. Κανένας από τους γνωστούς στόχους τους δεν επιτεύχθηκε: Το ιρανικό καθεστώς δεν κατέρρευσε, ούτε παρέδωσε το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο, ενώ οι δυνατότητες στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και drone έμειναν άθικτες. (Το Ιράν) έδειξε πως μπορεί να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ οποτεδήποτε θέλει, και να καταφέρει σημαντική ζημιά στους γείτονές του. Οι λεονταρισμοί του Προέδρου Τραμπ και του υπουργού Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ εδώ και ένα τρίμηνο αποδείχθηκαν κενά αέρος. Και όταν γίνει η συμφωνία, τότε η κυβέρνηση Τραμπ θα βάλει κουβάδες κραγιόν σε αυτό το "γουρούνι" και θα επιμείνει πως είναι κάποιο είδος στρατηγικής νίκης. Και τότε ελάχιστοι παρατηρητές θα πειστούν...».

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ σε βάρος του Λιβάνου

Στο μεταξύ, το Ισραήλ έχει παραμεριστεί από τις ΗΠΑ στην παρούσα φάση της σύγκρουσης και διαπραγμάτευσης με το Ιράν, παίρνοντας, όπως δείχνουν τα γεγονότα, σε αντάλλαγμα «λευκή επιταγή» από τις ΗΠΑ να αιματοκυλίσουν και να ισοπεδώσουν τον νότιο και ανατολικό Λίβανο, η ηγεσία του οποίου σύρεται στο παζάρι με το Ισραήλ εδώ και βδομάδες με το πιστόλι στον κρόταφο...

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει δώσει εντολή από την αρχή της βδομάδας για μία μεγάλη κλιμάκωση των χερσαίων και αεροπορικών επιθέσεων σε πόλεις και χωριά του νότιου και ανατολικού Λιβάνου, μη διστάζοντας την Πέμπτη 28/5 να βομβαρδίσει νότια συνοικία της Βηρυτού που υποτίθεται πως του είχε απαγορεύσει ο Τραμπ.

Η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων στον Λίβανο συνδυάζεται με το συνεχιζόμενο παζάρι μεταξύ Λιβάνου, Ισραήλ και ΗΠΑ. Την Παρασκευή 29/5 είχε προγραμματιστεί στο Πεντάγωνο συνάντηση Λιβανέζων και Ισραηλινών στρατιωτικών αξιωματούχων με στόχο ένα «νέο πλαίσιο ασφάλειας» μεταξύ τους και «πιθανώς μία βιώσιμη συμφωνία ειρήνης». Επιπλέον, στην αρχή της ερχόμενης βδομάδας, 2 και 3 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί νέος (πέμπτος κατά σειρά) γύρος άμεσων συνομιλιών Ισραήλ - Λιβάνου - ΗΠΑ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρά τις διαμαρτυρίες του Λιβανέζου Προέδρου Ζοζέφ Αούν πως θα πρέπει προηγουμένως να σταματήσει η καταστροφή της χώρας του από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο. Στην πράξη οι γύροι διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ το μόνο που πέτυχαν ήταν αφενός να ξεπλύνουν τα εγκλήματα του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο στο πλαίσιο της κοινής επιθυμίας ΗΠΑ - Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, και αφετέρου να επιτρέψουν την κλιμάκωση των επιθέσεων.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας μετρά από τις 2 Μάρτη πάνω από 3.200 νεκρούς, πάνω από 9.700 τραυματίες, 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους. Παρά τις λεγόμενες «παρατάσεις» της εκεχειρίας που υπάρχει μόνο στα χαρτιά, το Ισραήλ μέρα με τη μέρα συνεχίζει ανεμπόδιστα να ισοπεδώνει μεγάλες πόλεις του νοτίου Λιβάνου όπως η Τύρος και η Ναμπατίεχ, αλλά και να βομβαρδίζει την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, δολοφονώντας μόνο μέσα σε αυτή τη βδομάδα πολλές δεκάδες αμάχους (ανάμεσά τους και παιδιά). Είναι χαρακτηριστικό (σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF) πως μέσα στην τελευταία βδομάδα ο ισραηλινός στρατός εισβολής σκότωσε ή τραυμάτισε πάνω από 77 παιδιά στον Λίβανο, ενώ αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον περασμένο Απρίλιο, υπολογίζεται πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον 55 παιδιά και τραυματίστηκαν πάνω από 122 άλλα.

Μακελειό και ερήμωση στη Γάζα

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή τη βδομάδα οι ισραηλινές επιθέσεις κλιμακώθηκαν και εκεί, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δίνει εντολή στον στρατό να αυξήσει το ποσοστό κατάληψης εδάφους της περιοχής από το 60% στο 70%, εξωθώντας περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους σε ολοένα και μικρότερη έκταση γης, παράλληλα με τις γενοκτονικές επιθέσεις που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023.

Το κοντέρ του θανάτου στη Γάζα από το φθινόπωρο του 2023 έως σήμερα γυρίζει ασταμάτητα, καταγράφοντας πάνω από 72.819 νεκρούς και πάνω από 172.894 τραυματίες, δίχως να υπολογίζονται σε αυτούς δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι που θάφτηκαν κάτω από τα συντρίμμια.

Τα εντεινόμενα εγκλήματα πολέμου του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ σε βάρος των λαών του Λιβάνου και της Παλαιστίνης γίνονται με τη συγκατάθεση και τη στήριξη των ευρωατλαντικών συμμάχων του αλλά και άλλων περιφερειακών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Δίχως τις ξένες πλάτες, και δίχως τη στήριξη ισχυρών μονοπωλίων πολεμικών βιομηχανιών, το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να διαπράξει τις επιθέσεις σε χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και τα αμέτρητα εγκλήματά του κυρίως σε βάρος των Παλαιστινίων και των Λιβανέζων αμάχων.

Δ. ΟΡΦ.