ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αυξάνουν οι «αφορμές» για γενίκευση της σύγκρουσης

Πολύ επικίνδυνη τροπή παίρνει η κλιμακούμενη ένταση στις χώρες της Βαλτικής και συνολικά στην Ανατολική Ευρώπη, με ουκρανικά και ρωσικά drones να συντρίβονται σε ΝΑΤΟικό έδαφος ή να αναχαιτίζονται στον εναέριο χώρο κρατών - μελών της ιμπεριαλιστικής «συμμαχίας». Το πιο σοβαρό περιστατικό από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία σημειώθηκε την Παρασκευή τα ξημερώματα, όταν drone εισήλθε στη Ρουμανία και συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας τραυματίζοντας ανθρώπους.

«Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές, οικογένειες που αναζητούν καταφύγιο, σχολεία που κλείνουν, οι μεταφορές διακόπτονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης το 2026. Σήμερα είναι εδώ. Αύριο θα είναι αλλού κατά μήκος των ανατολικών συνόρων». Με αυτά τα λόγια η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σκιαγράφησε την περασμένη βδομάδα το πολεμικό σκηνικό που έχει στηθεί στις χώρες της Βαλτικής, με τον κίνδυνο επέκτασης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

«Εδώ και πολύ καιρό η Ρωσία δεν σέβεται πλέον τα σύνορα. Η Μόσχα δεν μπορεί να συνεχίσει να παραβιάζει ατιμώρητα τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο», τόνισε από την πλευρά της η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Ολα αυτά τα περιστατικά μπορούν να αξιοποιηθούν ως πρόσχημα για επέκταση του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος, ανά πάσα στιγμή κριθεί «κατάλληλη», χωρίς να αποκλείεται παράλληλα το ενδεχόμενο να ξεφύγει η κατάσταση από κάθε έλεγχο, όπως και να στηθούν προβοκάτσιες για αυτό τον σκοπό.

Το βέβαιο είναι πως αυτή η κλιμάκωση εξυπηρετεί σκοπούς και των δύο ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων.

Η Ρωσία αξιοποιεί τέτοια περιστατικά που προκαλούν φόβο σε πολλούς λαούς χωρών που βρίσκονται κοντά στο πεδίο της σύγκρουσης και επιδιώκει να μειωθεί η ενίσχυση της Ουκρανίας από τους Ευρωπαίους και να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις με τους δικούς της όρους. Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ αξιοποιούν την κατάσταση για να τονίσουν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πλέον «περάσει τα σύνορα», να δικαιολογήσουν την πολεμική προετοιμασία για μια μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρωσία για τους σκοπούς των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών ομίλων.

Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι οι διαπραγματεύσεις, στις οποίες προτίθεται να μπει η ΕΕ, και μάλιστα φέρεται να αναζητά αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους για συνομιλίες με τη Μόσχα με βάση τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα. Οι όροι που συζήτησαν οι ΥΠΕΞ της ΕΕ στη λεγόμενη άτυπη σύνοδο που έγινε μέσα στη βδομάδα στην Κύπρο, για μελλοντικές συνομιλίες με τη Μόσχα, είναι εν πολλοίς μη αποδεκτοί για τη Ρωσία, γιατί ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της ΕΕ και το μερίδιό της στη «λεία».

Για το drone που χτύπησε πολυκατοικία στη Ρουμανία

Κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία, τα ξημερώματα της Παρασκευής ένα drone εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι. Προκλήθηκε πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση και δυο ένοικοι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρουμανίας, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει την ακριβή προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Παρεισφρήσεις drones - ουκρανικών και ρωσικών - στη Ρουμανία έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα και μπορεί να είναι αποτέλεσμα παρεμβολών ή όχι, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που πλήττεται πυκνοκατοικημένη περιοχή και προκαλούνται τραυματισμοί στη χώρα.

Οταν εντοπίστηκαν drones κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, δυο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπειγόντως και τους δόθηκε πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων». Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει σύμβαση για αντι-drone άμυνα στο πλαίσιο του προγράμματος «SAFE» της ΕΕ.

Με αφορμή το περιστατικό η Ρωσία «πέρασε άλλη μια γραμμή», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως «συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια και την αποτροπή μας, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία». Η ΕΕ ετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας» και φάνηκε «για άλλη μια φορά ότι οι συνέπειες του παράνομου επιθετικού πολέμου δεν σταματούν στα σύνορα» της Ουκρανίας, είπε αντίστοιχα ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας. «Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους», «θα ενισχύσει την ετοιμότητά του» και «θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», τόνισε ακόμη.

Στο ίδιο πνεύμα ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Αντρίι Σίμπιχα, επισήμανε πως «η ρωσική επιθετικότητα αποτελεί πραγματική απειλή για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και για ολόκληρη την Ευρώπη». Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και χρόνια να μπουν κι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ απευθείας στον πόλεμο με τη Ρωσία και ζητά σταθερά κοινή αεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ στη δυτική Ουκρανία, δηλαδή ΝΑΤΟικά μαχητικά ή πύραυλοι να αναχαιτίζουν ρωσικούς πυραύλους και drones. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσέφερε τη «βοήθεια» της Ουκρανίας στη Ρουμανία «με όποιον τρόπο είναι απαραίτητο».

Πάντως η Ρωσία δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει ότι το σκάφος ήταν δικό της. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν είναι ενήμερος για το περιστατικό. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε ότι οι Δυτικοί επιδιώκουν να αναβαθμίσουν το περιστατικό, προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή από τη δολοφονία παιδιών από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Σταρόμπελσκ. Επίσης δηλώνεται ότι «τα αντίποινα της Μόσχας θα ακολουθήσουν σύντομα, ως απάντηση στην κίνηση της Ρουμανίας να κηρύξει τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας ως "ανεπιθύμητο πρόσωπο" και να κλείσει το προξενείο».

Γερμανο-ολλανδικό σώμα θα ηγηθεί των ΝΑΤΟικών δυνάμεων στη Βαλτική

Στις χώρες της Βαλτικής ουκρανικά και ρωσικά drones έχουν συντριβεί τις τελευταίες εβδομάδες, με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να κατηγορεί τη Μόσχα ότι εκτρέπει τα ουκρανικά drones μέσω ηλεκτρονικού πολέμου. Μάλιστα, η συντριβή ενός σε άδεια δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία προκάλεσε την παραίτηση της κυβέρνησης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε συνέντευξη Τύπου στο Βίλνιους με τους ηγέτες της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά» και πως «δοκιμάζεται η Ευρώπη στο σύνολό της».

Συνεδρίαση για τον τρόπο διαχείρισης των εισβολών ξένων drones στη χώρα συγκάλεσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Ορπο, καθώς από τα τέλη Μάρτη πολλά ουκρανικά drones έχουν συντριβεί στα φινλανδικά σύνορα.

Μάλιστα, στις αρχές του Μάη, μια προειδοποίηση προέτρεψε τους κατοίκους της περιφέρειας Ουουσίμαα, που περιλαμβάνει το Ελσίνκι, να μείνουν στα σπίτια τους μετά τις αναφορές για ενδεχόμενη παρουσία drones - καμικάζι.

Το NATO θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής του πτέρυγας με μια νέα δομή, που θα διευκολύνει την ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων στη Λετονία και την Εσθονία σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία.

Η σχεδιαζόμενη αλλαγή υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των Βαλτικών χωρών, καθώς και του ρωσικού θύλακα Καλίνινγκραντ, που αποτελεί ένα από τα βασικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει μια γενικευμένη σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας.

Η Γερμανία και η Ολλανδία, σε συντονισμό με το NATO, συμφώνησαν να αναθέσουν το Γερμανο-ολλανδικό Σώμα Στρατού, με έδρα τη γερμανική πόλη Muenster, στην άμυνα της Λετονίας και της Εσθονίας. Η ανάθεση ενός δεύτερου σώματος στρατού στην περιοχή θα επιτρέψει στο NATO να αναπτύσσει «μεγάλη δύναμη σε πολύ σύντομο χρόνο».

Αντίστοιχα «θωρακίζεται» και η Λευκορωσία, «σύμμαχος» της Ρωσίας. Ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού, φρόντισε να υπενθυμίσει πως η Ρωσία έχει εγκαταστήσει στη Λευκορωσία μη στρατηγικά πυρηνικά και τον νέο υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik, κάτι που «έχει ενισχύσει σημαντικά την αποτροπή κατά της Δύσης».

Ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που «επιτρέπει» στρατό σε ξένες χώρες

Σε αυτήν τη συγκυρία σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από τον νόμο που υπέγραψε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, «επιτρέποντας» στη Ρωσία να αναπτύξει τον στρατό της σε ξένες χώρες για να «βοηθήσει Ρώσους πολίτες».

Οι εξουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την «προστασία Ρώσων που έχουν συλληφθεί ή αντιμετωπίζουν δίωξη σε ξένα δικαστήρια χωρίς την εμπλοκή της Ρωσίας». Οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου Ρώσοι έχουν συλληφθεί κατόπιν εντολών διεθνών δικαστικών οργάνων των οποίων η δικαιοδοσία δεν αναγνωρίζεται από τη Ρωσία.

Δεν είναι άμεσα σαφές υπό ποιες συνθήκες το Κρεμλίνο θα επικαλεστεί τον συγκεκριμένο νόμο, σε κάθε περίπτωση η αποστολή του στρατού σε ξένη χώρα θεωρείται εισβολή και ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει στρατιωτική σύγκρουση.

Ο νόμος υιοθετήθηκε σε μια περίοδο που οι δυτικές κυβερνήσεις ενέτειναν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που μεταφέρει κυρίως πετρέλαιο. Οι αρχές σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν κινηθεί για να αυστηροποιήσουν τους ελέγχους και να αυξήσουν τις συλλήψεις πλοίων. Η Ρωσία σχεδιάζει να διαθέσει ναυτικές νηοπομπές πολεμικών πλοίων για την προστασία εμπορικών πλοίων.

Ακόμη, στα κράτη της Βαλτικής ζουν πολλοί Ρωσόφωνοι από τους οποίους τα τελευταία χρόνια αφαιρούνται δικαιώματα.

Στο πεδίο η Ρωσία προχωρά σε «συστημικά πλήγματα» κατά του Κιέβου σε «κέντρα λήψης αποφάσεων» και «εταιρείες του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος», καλώντας τους ξένους πολίτες και το διπλωματικό προσωπικό των πρεσβειών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το Κίεβο και εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις.

Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε πως η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών.

Νέα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα

Στο μεταξύ, εντείνονται και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Τη νύχτα της Πέμπτης ρωσικά drones επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένες σημαίες, καθώς έπλεαν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, κατήγγειλε η ουκρανική πλευρά.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία, οι οποίες όμως κατασβέστηκαν από τα πληρώματα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η υπηρεσία λιμένων της Ουκρανίας ανέφερε ότι τα πλοία έφεραν σημαίες Βανουάτου, Κομόρων και Παναμά.

Το ουκρανικό ναυτικό ανέφερε νωρίτερα επίθεση στο πλοίο «Ant», το οποίο - σύμφωνα με το Κίεβο - είναι τουρκικής ιδιοκτησίας και έφερε σημαία Βανουάτου. Το πλοίο κατευθυνόταν προς την Τουρκία από ένα από τα λιμάνια της περιοχής της Οδησσού.

Ε. Μ.