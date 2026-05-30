«Είναι μεγάλη επιτυχία να αποδίδει στην κοινωνία χρήσιμους εργάτες»
Το φως μας αυτό το Σαββατοκύριακο θα πέσει πάνω στην πρωτοπόρα μορφή της, έτσι όπως αυτή παιδαγωγικά εκφράστηκε μέσα από το απολογιστικό βιβλίο της «Ανώμαλα και καθυστερημένα παιδιά. Πρώτος χρόνος του Πρότυπου Ειδικού Σχολείου Αθηνών» («Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία», 1939).
Καθώς ορισμένα ιδρυτικά στοιχεία από αυτόν τον πρωτοπόρο θεσμό τα είχαμε καταθέσει για να βρούμε τους αρμούς της σχέσης Ιμβριώτη - Καλαντζή, θα προβούμε σε μια σύντομη ανακεφαλαίωσή τους.
Ως χώρος επιλέχτηκε το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, καθόλου τυχαία. Το γεγονός ότι ήταν μια πολιτεία προσφύγων πρυτάνευσε στην επιλογή του τόπου. Στο περιοδικό «Σχολική Υγιεινή» φιλοξενείται το κείμενό της «Η Εργασία του Ειδικού Σχολείου Αθηνών (1937-1938)» (τχ. 18-19, Σεπτέμβρης - Οκτώβρης 1938), όπου σημειώνει σε γλώσσα καθαρεύουσα:
Το Ειδικό Σχολείο διαιρέθηκε σε τρεις βαθμίδες: Κατώτερη, Μέση και Ανώτερη. Κάθε βαθμίδα διέθετε δύο τμήματα, επομένως συνολικά είχαμε έξι τάξεις. Οι μαθητές με βαριά πνευματική καθυστέρηση εντάχθηκαν στην Προβαθμίδα, η οποία λειτουργούσε ως προθάλαμος για να κάνει τα παιδιά δεκτικά στη διδασκαλία.
Τον πρώτο χρόνο μπαίνουν μπροστά η Κατώτερη και η Μέση Βαθμίδα, με 77 μαθητές, 58 αγόρια και 19 κορίτσια. Τη δεύτερη χρονιά προστίθεται και η Ανώτερη, οπότε φοιτούν 94 παιδιά, 70 αρσενικά και 24 θηλυκά.
Το διάστημα βέβαια είναι μικρό για συμπεράσματα. Ομως το υλικό είναι τόσο πλούσιο, τόσο διδαχτικό, ώστε νομίζουμε ότι ήταν ανάγκη να το γνωρίσουμε σε μεγαλύτερο κύκλο.
Προβλήματα με σπουδαία κοινωνική και επιστημονική σημασία γεννιούνται μέσ' από τα αναμνηστικά, τις στατιστικές, τις διηγήσεις, τις αναμνήσεις, τα όνειρα, τα παιχνίδια, τα σχέδια των παιδιών, όπως και από τις παιδαγωγικές και ιατρικές παρατηρήσεις.
Ακόμη το βιβλίο έχει προορισμό να εξηγήσει τους σκοπούς, να διαγράψει τα πλαίσια της εργασίας του Ειδικού Σχολείου και να καθορίσει μερικές έννοιες, γιατί έτσι μόνο γονείς, δάσκαλοι, γιατροί και κοινωνία θα μπορέσουν να μορφώσουν σωστή γνώμη για την ανάγκη και αποστολή των Ειδικών Σχολείων».
Ετσι, κατά την πρώτη χρονιά εργάστηκαν δίπλα στην μία και μοναδική Ρόζα η Λουκία Πιστικίδου (Προβαθμίδα), η Ξανθίππη Βακαρέλλη - Καλαντζή (Κατώτερη Βαθμίδα) και η Ελένη Κονταράτου - Ρούσσου (Μέση Βαθμίδα).
Ολα ήταν μελετημένα στην κάθε λεπτομέρειά τους. Δεν είχε στηθεί έδρα για τον δάσκαλο, καθώς αυτός έπρεπε διαρκώς να κινείται ανάμεσα στους διδασκόμενους, να τους κινητοποιεί και να τους καθοδηγεί. Ούτε χάρακες μπορούσες να βρεις, ούτε θρανία. Μόνο ένα μεγάλο τραπέζι εργασίας στη μέση της αίθουσας. Οταν η κούραση ερχόταν, τα παιδιά αναπαύονταν σε τραπέζια και καθίσματα, με τέτοιο τρόπο ώστε το ένα να βλέπει το άλλο.
Αλλά ποια ήταν η φιλοσοφία του όλου εγχειρήματος, το διά ταύτα που θα πέρναγε στην πράξη και πλέον δεν θα υπάκουε στην ιδρυματική προσέγγιση του εγκλεισμού; Η απάντησή της σε πραγματικό τόπο και χρόνο:
«Να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα επάγγελμα, ώστε να κερδίζουν το ψωμί τους, ή να κάνουμε τους βαθιά καθυστερημένους τουλάχιστον ικανούς να περιποιούνται μόνοι τον εαυτό τους και να μη γίνονται βάρος στους δικούς τους.
Πάντα είναι βέβαιο ότι κατορθώνει το Ειδικό Σχολείο τα 75% να τα αποδίδει στην κοινωνία χρήσιμους εργάτες, και τούτο νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία.
Αυτός ο πραχτικός σκοπός δεν ξεχάστηκε ούτε στιγμή στο διδαχτικό μας έργο. Αποφεύγουμε να δώσουμε γνώσεις που δεν θα τις χρησιμοποιήσουν ποτέ. Είναι βέβαιο άλλωστε πως όλες θα ξεχαστούν».
Ολα αυτά έγιναν, και έγιναν υπό δύσκολες συνθήκες, γιατί ήταν η πρώτη φορά. Ποια ήταν όμως τα πεδία του Ειδικού Σχολείου τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν για την πλήρη κοινωνικοποίηση αυτών των βασανισμένων και ταλαιπωρημένων παιδιών; Τα λόγια της Ρόζας Ιμβριώτη επίκαιρα, φρέσκα, αισιόδοξα, κινητικά. Μια ζωντανή διαθήκη για την εποχή της και για όλες τις εποχές:
Βέβαια πρόκειται για βοηθητικά μέλη της κοινωνίας, που μόνο κάτω από καθοδήγηση και επίβλεψη είναι δυνατόν να εργαστούν. Αλλά αυτό ακριβώς είναι η ευθύνη όλων μας για την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου. Και, στο σημείο αυτό, τη δικαιολόγηση και τη μεγάλη αποστολή του Ειδικού Σχολείου».