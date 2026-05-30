ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Με οδηγό τη δυσεύρετη μελέτη της Ρόζας Ιμβριώτη

Δυσεύρετο απολογιστικό βιβλίο για πρωτοπόρο εγχείρημα

Μετά το αφιέρωμα στον ειδικό παιδαγωγό Κώστα Καλαντζή, ο οποίος αποτελεί ένα ορυχείο για τη συγκεκριμένη επιστήμη στο ελληνικό επιστημονικό πεδίο, θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας με το Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών. Αλλωστε, από την Καισαριανή ξεκίνησε η ενασχόλησή του με τα αναγκεμένα παιδιά, και αυτήν την εμπλοκή του - που αργότερα θα τη σπουδάσει στη Βιέννη - τη χρωστάει στην «κόκκινη δασκάλα», στην Ρόζα Ιμβριώτη.

Το φως μας αυτό το Σαββατοκύριακο θα πέσει πάνω στην πρωτοπόρα μορφή της, έτσι όπως αυτή παιδαγωγικά εκφράστηκε μέσα από το απολογιστικό βιβλίο της «Ανώμαλα και καθυστερημένα παιδιά. Πρώτος χρόνος του Πρότυπου Ειδικού Σχολείου Αθηνών» («Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία», 1939).

Καθώς ορισμένα ιδρυτικά στοιχεία από αυτόν τον πρωτοπόρο θεσμό τα είχαμε καταθέσει για να βρούμε τους αρμούς της σχέσης Ιμβριώτη - Καλαντζή, θα προβούμε σε μια σύντομη ανακεφαλαίωσή τους.

Ως χώρος επιλέχτηκε το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, καθόλου τυχαία. Το γεγονός ότι ήταν μια πολιτεία προσφύγων πρυτάνευσε στην επιλογή του τόπου. Στο περιοδικό «Σχολική Υγιεινή» φιλοξενείται το κείμενό της «Η Εργασία του Ειδικού Σχολείου Αθηνών (1937-1938)» (τχ. 18-19, Σεπτέμβρης - Οκτώβρης 1938), όπου σημειώνει σε γλώσσα καθαρεύουσα:

Υπαίτιοι οι μέθυσοι γονείς για τα άρρωστα παιδιά

Οι βαθμίδες του Ειδικού Σχολείου της Καισαριανής

Και στις 8.500 τετραγωνικών πήχεις, στην ειδυλλιακή εκείνη τη δεκαετία Καισαριανή, χτίστηκε σχολείο «ημιυπαίθριον νεωτάτου τύπου, προτύπου από απόψεως (...) οικοδομικής». Αξίζει να θυμηθούμε ότι αυτή η δομή άλλαξε ονομασία: Από «Σχολείο Ανωμάλων και Καθυστερημένων Παίδων» (Α.Ν. 453/1937) σε(Α.Ν. 1049/1938). Το ΠΕΣΑ λειτουργεί με τις θεραπευτικές και εκπαιδευτικές τομές του από τις 20 Μάη 1937 έως και τις 28 Οκτώβρη 1940, που συμπίπτει με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου.

Το Ειδικό Σχολείο διαιρέθηκε σε τρεις βαθμίδες: Κατώτερη, Μέση και Ανώτερη. Κάθε βαθμίδα διέθετε δύο τμήματα, επομένως συνολικά είχαμε έξι τάξεις. Οι μαθητές με βαριά πνευματική καθυστέρηση εντάχθηκαν στην Προβαθμίδα, η οποία λειτουργούσε ως προθάλαμος για να κάνει τα παιδιά δεκτικά στη διδασκαλία.

Τον πρώτο χρόνο μπαίνουν μπροστά η Κατώτερη και η Μέση Βαθμίδα, με 77 μαθητές, 58 αγόρια και 19 κορίτσια. Τη δεύτερη χρονιά προστίθεται και η Ανώτερη, οπότε φοιτούν 94 παιδιά, 70 αρσενικά και 24 θηλυκά.

Η φύση και η κοινωνία στάθηκαν μαζί «μητρυιές»

Ομως ας ξεφυλλίσουμε το βιβλίο, το οποίο έκλεισε μέσα την πρωτόφαντη πείρα του ενός χρόνου.- προετοιμάζει η Ρόζα Ιμβριώτη το αναγνωστικό κοινό της -

Το διάστημα βέβαια είναι μικρό για συμπεράσματα. Ομως το υλικό είναι τόσο πλούσιο, τόσο διδαχτικό, ώστε νομίζουμε ότι ήταν ανάγκη να το γνωρίσουμε σε μεγαλύτερο κύκλο.

Προβλήματα με σπουδαία κοινωνική και επιστημονική σημασία γεννιούνται μέσ' από τα αναμνηστικά, τις στατιστικές, τις διηγήσεις, τις αναμνήσεις, τα όνειρα, τα παιχνίδια, τα σχέδια των παιδιών, όπως και από τις παιδαγωγικές και ιατρικές παρατηρήσεις.

Ακόμη το βιβλίο έχει προορισμό να εξηγήσει τους σκοπούς, να διαγράψει τα πλαίσια της εργασίας του Ειδικού Σχολείου και να καθορίσει μερικές έννοιες, γιατί έτσι μόνο γονείς, δάσκαλοι, γιατροί και κοινωνία θα μπορέσουν να μορφώσουν σωστή γνώμη για την ανάγκη και αποστολή των Ειδικών Σχολείων».

Ετσι, κατά την πρώτη χρονιά εργάστηκαν δίπλα στην μία και μοναδική Ρόζα η Λουκία Πιστικίδου (Προβαθμίδα), η Ξανθίππη Βακαρέλλη - Καλαντζή (Κατώτερη Βαθμίδα) και η Ελένη Κονταράτου - Ρούσσου (Μέση Βαθμίδα).

Δάσκαλοι χωρίς έδρα, θρανία και χάρακες

Ολα ήταν μελετημένα στην κάθε λεπτομέρειά τους. Δεν είχε στηθεί έδρα για τον δάσκαλο, καθώς αυτός έπρεπε διαρκώς να κινείται ανάμεσα στους διδασκόμενους, να τους κινητοποιεί και να τους καθοδηγεί. Ούτε χάρακες μπορούσες να βρεις, ούτε θρανία. Μόνο ένα μεγάλο τραπέζι εργασίας στη μέση της αίθουσας. Οταν η κούραση ερχόταν, τα παιδιά αναπαύονταν σε τραπέζια και καθίσματα, με τέτοιο τρόπο ώστε το ένα να βλέπει το άλλο.

«Να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα επάγγελμα»

Η Ρόζα, όλο ορμή, με λογισμό όμως και ανιδιοτέλεια, πάντα σε συνεργασία με το προσωπικό, το οποίο ήταν δική της επιλογή, πραγματοποιούσε δύο φορές την εβδομάδα παιδαγωγικές και διδακτικές συνεδριάσεις. Την πρώτη χρονιά τα μαθήματα Θεραπευτικής Αγωγής διδάχτηκαν σε 20 και αυτά τα Ειδικής Διδακτικής σε 16 συνεδρίες. Στους χώρους αυτού του πρωτοποριακού σχολείου είχαν λόγο και οι γονείς, οι οποίοι προσκαλούνταν κάθε τρίτη βδομάδα.

Αλλά ποια ήταν η φιλοσοφία του όλου εγχειρήματος, το διά ταύτα που θα πέρναγε στην πράξη και πλέον δεν θα υπάκουε στην ιδρυματική προσέγγιση του εγκλεισμού; Η απάντησή της σε πραγματικό τόπο και χρόνο:

«Να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα επάγγελμα, ώστε να κερδίζουν το ψωμί τους, ή να κάνουμε τους βαθιά καθυστερημένους τουλάχιστον ικανούς να περιποιούνται μόνοι τον εαυτό τους και να μη γίνονται βάρος στους δικούς τους.

Πάντα είναι βέβαιο ότι κατορθώνει το Ειδικό Σχολείο τα 75% να τα αποδίδει στην κοινωνία χρήσιμους εργάτες, και τούτο νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία.

Αυτός ο πραχτικός σκοπός δεν ξεχάστηκε ούτε στιγμή στο διδαχτικό μας έργο. Αποφεύγουμε να δώσουμε γνώσεις που δεν θα τις χρησιμοποιήσουν ποτέ. Είναι βέβαιο άλλωστε πως όλες θα ξεχαστούν».

«Δεν υπάρχει προστασία τους στην κατοπινή ζωή»

Ολα αυτά έγιναν, και έγιναν υπό δύσκολες συνθήκες, γιατί ήταν η πρώτη φορά. Ποια ήταν όμως τα πεδία του Ειδικού Σχολείου τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν για την πλήρη κοινωνικοποίηση αυτών των βασανισμένων και ταλαιπωρημένων παιδιών; Τα λόγια της Ρόζας Ιμβριώτη επίκαιρα, φρέσκα, αισιόδοξα, κινητικά. Μια ζωντανή διαθήκη για την εποχή της και για όλες τις εποχές:





Βέβαια πρόκειται για βοηθητικά μέλη της κοινωνίας, που μόνο κάτω από καθοδήγηση και επίβλεψη είναι δυνατόν να εργαστούν. Αλλά αυτό ακριβώς είναι η ευθύνη όλων μας για την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου. Και, στο σημείο αυτό, τη δικαιολόγηση και τη μεγάλη αποστολή του Ειδικού Σχολείου».

Γράφει ο

Βασίλης ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Δημοσιογράφος, συγγραφέας, κριτικός βιβλίου