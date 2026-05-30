ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Την Κυριακή 31 Μάη οι προεδρικές εκλογές

Με φόντο την εντεινόμενη ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση για τη γεωπολιτική επιρροή στη Λατινική Αμερική, αυτήν την Κυριακή διεξάγεται ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία.

Επικρατέστερος για την πρώτη θέση θεωρείται ο 63χρονος Ιβάν Σεπέδα, της σοσιαλδημοκρατικής κατεύθυνσης συμμαχίας κομμάτων και κινήσεων «Ιστορική Συμφωνία» (Pacto Historico, την οποία στηρίζει και το Κολομβιάνικο ΚΚ) του σημερινού Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, που προτάσσει τα ζητήματα της ειρήνης με τα ένοπλα κινήματα και την αγροτική μεταρρύθμιση, θέμα που ιστορικά έχει προκαλέσει μεγάλες συγκρούσεις με τους ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων γης. Ο Σεπέδα (γιος του δολοφονημένου κομμουνιστή ηγέτη Μανουέλ Σεπέδα) υπερασπίζεται τη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση του καπιταλισμού που άσκησε η κυβέρνηση Πέτρο, «η πρώτη αριστερή κυβέρνηση» στην Ιστορία της χώρας όπως αυτοσυστήνεται αλλά και προβάλλεται από τους αντιπάλους της. Οι δημοσκοπήσεις τού δίνουν από 33,4% μέχρι 44,6%, και σίγουρο συμμετέχοντα σε β' γύρο. Υψηλά ποσοστά, μέχρι 35,3%, συγκεντρώνει και ο 47χρονος «ανεξάρτητος» επιχειρηματίας και δικηγόρος Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, με το παρατσούκλι «τίγρης», ο οποίος προτάσσει τα ζητήματα της «τάξης και ασφάλειας», με «ισχυρή πυγμή απέναντι στα ένοπλα κινήματα» και υποτίθεται «στα κυκλώματα ναρκωδιακινητών». Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η 48χρονη Παλόμα Βαλένσια, που έχει την επίσημη στήριξη του κόμματος «Δημοκρατικό Κέντρο» του νεοφιλελεύθερου πρώην Προέδρου Αλβαρο Ουρίμπε, με τις δημοσκοπήσεις να της δίνουν από 12,6% μέχρι 27,5%.

Συνολικά οι υποψήφιοι είναι 14 και το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει β' γύρος στις 21 Ιούνη.

Σε κλίμα έντονης επιθετικότητας των ΗΠΑ

Οι εκλογές γίνονται μετά τη στρατιωτική επιδρομή των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας τον περασμένο Γενάρη και την εγκαθίδρυση εκεί καθεστώτος φιλικού προς αυτές, και την περίοδο της απροκάλυπτης επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα, με ένταση του αποκλεισμού και των απειλών για στρατιωτική επέμβαση, ενώ αναδιατάσσονται συμμαχίες στην περιοχή. Ολα αυτά εντάσσονται στη λεγόμενη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (National Security Strategy) που δημοσίευσε τον περασμένο Δεκέμβρη ο Λευκός Οίκος, ξεκαθαρίζοντας ότι πρέπει να «αντιμετωπιστεί» οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, το αμερικανικό μεγάλο κεφάλαιο διαπραγματεύεται με όλα τα μέσα τις σχέσεις του με τα κράτη όλης της περιφέρειας, όπως έδειξε και η συνάντηση Τραμπ - Πέτρο στον Λευκό Οίκο τον Φλεβάρη, όπου ο Πέτρο, αν και σφοδρός επικριτής του Τραμπ, μίλησε για μια συζήτηση «πάνω απ' όλα θετική», στην οποία οι δύο ηγέτες μίλησαν ως «ελεύθεροι» άνθρωποι, αναγνωρίζοντας υπαρκτές διαφωνίες αλλά και εκτιμώντας ότι «γεννιέται ένας δρόμος όπου μπορούν να συναντηθούν διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά καθεστώτα, διαφορετικοί τρόποι σκέψης, διαφορετικές δυνάμεις».

Την ενίσχυση της συνεργασίας της Κολομβίας με τις ΗΠΑ προκρίνει ο Εσπριέγια, που μιλώντας πρόσφατα στο CNN χαιρέτισε τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης ειδικά στην «καταπολέμηση των ναρκωτικών», ενώ η Ουάσιγκτον από τον Σεπτέμβρη προχωρά σε στρατιωτικά πλήγματα στον Ειρηνικό και ειδικά στην Καραϊβική (σύμφωνα με στοιχεία που οι Ενοπλες Δυνάμεις της υποστηρίζουν ότι συγκεντρώνουν, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν εξακριβωθεί από κάποιον άλλον) ενάντια σε «ναρκω-τρομοκράτες», όπως τους χαρακτηρίζει (διακινητές ναρκωτικών).

Μιλά ακόμα για την ανάγκη να «διορθωθεί» η σχέση ΗΠΑ - Κολομβίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τη μέρα που θα φεύγει η σημερινή κυβέρνηση εγώ θα σηκώνω ένα τηλέφωνο και αυτές οι σχέσεις θα αποκαθίστανται με μεγαλύτερο βάθος, με περισσότερη δέσμευση και με το σαφές όραμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μάς χρειάζονται όσο τις χρειαζόμαστε κι εμείς». Και συνέχισε: «Εγώ ακούω τα προβλήματα και κοιτάζω τους συμπατριώτες μου στα μάτια. Επειδή δεν είμαι πολιτικός, είμαι επιχειρηματίας. Οι πολιτικοί υπόσχονται, οι επιχειρηματίες είναι αφοσιωμένοι. Και δεσμεύομαι απέναντι στον κολομβιανό λαό να τον απελευθερώσω από αυτήν τη σκλαβιά στην οποία πάντα υποβαλλόταν από τους συνήθεις πολιτικούς».

Τις τελευταίες μέρες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 52 άτομα σε συγκρούσεις μεταξύ αντιμαχόμενων τμημάτων των πρώην Ενοπλων Επαναστατικών Δυνάμεων Κολομβίας - FARC (που δεν εντάχθηκαν στην «ειρηνευτική συμφωνία» του 2016) στην περιφέρεια Γκουαβιάρε της νοτιοανατολικής Κολομβίας. Ο υπουργός Αμυνας Πέδρο Σάντσες δήλωσε πως στην περιοχή αναπτύχθηκαν στρατιώτες για να προστατεύσουν τους κατοίκους, ενώ εκπρόσωποι των τοπικών αρχών είπαν ότι υπάρχουν πτώματα στοιβαγμένα, που πρέπει να απομακρυνθούν, αλλά οι διασώστες περιμένουν να δουν πώς θα προσεγγίσουν με ασφάλεια.