Γνωριμία με την κατεξοχήν πολιτική ποίηση του Βασίλη Ρώτα

Το ποιητικό έργο του Βασίλη Ρώτα (1889-1977) κατατάσσεται σε πέντε περιόδους (Πρώτη: 1908-1916, Δεύτερη: 1917-1940, Τρίτη: 1941-1949, Τέταρτη: 1950-1966 και Πέμπτη: 1967-1977). Η ποίησή του, κατά τις δύο πρώτες περιόδους, εμπεριέχει ηθογραφικά και κυρίως νατουραλιστικά στοιχεία, με μορφολογικά γνωρίσματα: Το σκωπτικό, το σατιρικό, το περιπαικτικό, το χιουμοριστικό ύφος, την ειρωνεία. Η λύρα του, δε, τραγουδά τη φύση, τη ζωή με τις χαρές, τα γλέντια, τον πόνο και τους καημούς, τον έρωτα και την ειρήνη, τη μετανάστευση κ.λπ.

Κατά τις επόμενες τρεις περιόδους η ποίησή του εξελίσσεται σταδιακά σε στρατευμένη ποίηση και έχει σαφώς κοινωνικά, ρεαλιστικά και ταξικά χαρακτηριστικά. Εντάσσεται στο αισθητικό ρεύμα του κοινωνικού ρεαλισμού. Ο Βασίλης Ρώτας είναι σαφώς επηρεασμένος από την Κατοχή, τη δράση του ΕΑΜικού αντιστασιακού κινήματος, την Εποποιία του ΔΣΕ, την επέμβαση του αγγλικού και αμερικανικού παράγοντα στη χώρα μας, την ιμπεριαλιστική και αντικομμουνιστική πολιτική τους, τις απαράδεκτες πρακτικές στα ξερονήσια και στις φυλακές, όπου βασάνισαν χιλιάδες κομμουνιστές αγωνιστές.

Θα ανιχνεύσουμε και θα εντάξουμε ποιήματά του με αντιστασιακό περιεχόμενο, κυρίως κατά τις δύο προτελευταίες ποιητικές περιόδους (Τρίτη και Τέταρτη), οπότε τα δημοσίευσε στον αντιστασιακό Τύπο της Κατοχής, αλλά και ποιήματά του με θέμα την εμφυλιοπολεμική και μετακατοχική περίοδο: Σατιρικά, για την αγγλική και αμερικάνικη ιμπεριαλιστική πολιτική και τις επιπτώσεις της στους λαούς και ιδιαίτερα στη χώρα μας, αλλά και για τον ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα που έδινε ο ΕΛΑΣ, στην Κατοχή μέχρι το 1945 και ο ΔΣΕ κατά την περίοδο 1946-1949. Πολιτικά ποιήματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, για τη λευτεριά και την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη, την εργασία, την καπιταλιστική εκμετάλλευση και τη θυματοποίηση της εργατικής τάξης, τους ιμπεριαλιστές συμμάχους του αστικού μας κράτους κ.ο.κ.





Στο ποίημά του «Το σάλπισμα του Μαμωνά» (1944) εκφράζει με έναν μοναδικό και χαρακτηριστικό ποιητικό λόγο τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του σάπιου καπιταλισμού/ιμπεριαλισμού και των μεγιστάνων του πλούτου, όπου Γης, καθώς και των πουλημένων δούλων υποτακτικών τους, μέσα από την αλληγορική και συμβολιστική οδό, στο πρόσωπο του «Μαμωνά» (θεολογικό εύρημα), ο ποιητής αποδίδει πολιτικά την αισχροκέρδεια, την καπιταλιστική εκμετάλλευση, την αρπαγή του πλούτου των λαών. Στο ποίημα γίνεται αισθητή η ανησυχία των καπιταλιστών για την οργανωμένη ταξική πάλη, η οποία απειλεί την εξουσία τους...

«Εμείς ο Μαμωνάς, ο αφέντης του Αδη και του Χα,/ ο κύριος του χρυσού και των καταχθονίων μετάλλων,/ ο άρχοντας σε στοιχειά του Ερέβου, ζουδιακά του Σκότου/ και φύτρα νεοπλασματικά της τερατογονίας,/ εξουσιαστής εγκάτων, ο κλειδούχος στις σουρμές της φρίκης,/ της παρά φύσιν ηδονής και της αλλοφροσύνης,/ εμείς η ολανθισμένη η λώβη απ' την παχιά σαπίλα,/ σαλπίζουμε συναγερμό να συνταχτεί ο στρατός μας.// Ακούστε τη φωνή μας όλοι οι μεγιστάνες,/ όλοι οι θρεφτοί, οι χρυσόστολοι υποταχτικοί μας,/ καίσαρες και σουλτάνοι, βασιλιάδες και βεζύρηδες,/ σατράπες, μάγοι, ανθρωποφάγοι, δεσποτάδες,/ κι όλο τ' αρχοντολόι κι οι τιτλούχοι,/ μπόγηδες, σφάχτες, μπράβοι και τραμπούκοι,/ πορνοβοσκοί, μεσίτες, κράχτες, αγιογδύτες,// αγιούρτες, σαλτιμπάγκοι, θεατρίνοι, ποιηταράδες,/ εμπρός, όσοι πιστοί μας, σιδεροντυμένοι,/ μηχανοκίνητοι, όλοι εμπρός, σε τάξη μάχης, τώρα είν' αγώνας όλα για όλα! [...] Εμπρός, εμπρός, γιατί αν ριζώσει μέσα τους μυαλό/ και βγάλουνε κεφάλι ορθό, μ' αφτιά και μάτια,/ πάει τότε, πάει θα σβήσει το βασίλειο της παχιάς σαπίλας,/ γιατί θα γίνουν όλοι τότε αντάρτες αστρομάτηδες,/ πάει της χλιδής η γλύκα μέσα στον χυλό του σκότου,/ θα μας την κόψουν άκαιρα τη βόθρινη ηδονή! [...] Βαράτε οι σάλπιγγες, βλογάτε οι δεσποτάδες,/ κι εμπρός, οι σατανάδες όλοι, ο Μαμωνάς προστάζει!».

Τον φασισμό μάχεται στο ποίημά του «Βρόντα, βρόντα, αισχρό κανόνι» (1944), όπου εξαίρει την ηρωική αντίσταση και ασυμβίβαστη συνείδηση του λαού μας στην Κατοχή, έχοντας βέβαια προεκτάσεις στην επόμενη περίοδο της φασιστικής, απάνθρωπης, αντικομμουνιστικής βίας των «συμμάχων»:

«Βρόντα, βρόντα, αισχρό κανόνι/ κι η βροντή σου κι αν σκοτώνει/ νέους, γέρους και παιδιά,/ όσο αθώο κι αν χύσεις αίμα/ δε σκοτώνεις και το πνέμα/ την ηρώισσα καρδιά.// Χάει, χάει κι εμείς τον θάνατο/ θωρώντας τραγουδάμε,/ για λευτεριά παλεύουμε,/ για δίκιο πολεμάμε, γι' αγάπη, καλοσύνη και σπλαχνιά.// Σηκώθη καταπάνω μας η Ευρώπη,/ που εμείς μαχαίρι εμπήξαμε,/ εμείς, μια χούφτα ανθρώποι,/ στου φασισμού την άτιμη καρδιά.// Βούιζε βούιζε αεροπλάνο,/ ρίχνε θάνατο από πάνω,/ πείνα, γύμνια, χαλασμό,/ κι απ' την πείνα κι απ' τη γύμνια,/ κι από μέσα απ' τα συντρίμμια,/ βγαίνει πνέμα ηρωικό».

Στο ποίημα «Ο χορός της αρκούδας» (1945) το αλληγορικό και σατιρικό ύφος του ποιητή δημιουργεί μια διαλεκτική σχέση μεταξύ της αλυσοδεμένης σκλάβας αρκούδας (παραπέμπει στη σκλαβιά ενός λαού) και της ελεύθερης αρκούδας, που «χορεύει λεύτερη η βασίλισσα του δάσου,/ λεύτερη σαν Βοριάς στου Καύκασου τα χιόνια,/ [...] και δεν μουγκρίζει από τον πόνο,/παρά μουγκρίζει από χαρά. [...] Κι ο σταυραητός απ' τα μεσούρανα κράζει τη διάνα/ - Ε, σηκωθείτε οι σκλάβοι, σφίχτε με τα δόντια/ το χαλινάρι της ντροπής, τη μυταριά της πείνας,/ ξυπνάτε οι ξυλοτρούπηδες, ξυπνάτε οι κουρελήδες, [...] σφίχτε καλά τις σκεβρωμένες σας γροθιές/ μια δρασκελιά είν' η λευτεριά,/ μια αλυσίδα να κομματιαστεί, [...] στα ξέφωτα στα ξάγναντα/ χορεύει λεύτερη η βασίλισσα του δάσου [...] λεύτερη εδώ και μπρος η γη μας θα χορεύει». Αλληγορικοί στίχοι για την ελπίδα που έδινε το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος, η ΕΣΣΔ, στους λαούς της Οικουμένης, άρα και στον λαό μας, και μάλιστα μετά από την καθοριστική συμβολή της στο τσάκισμα του ναζισμού, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και η επισήμανση της αναγκαιότητας μαζικού, ταξικού και επαναστατικού, οργανωμένου αγώνα.

Το ποίημά του «Αγιούρτης και στραβοί» (1945) είναι ένας αλληγορικός μύθος, όπου «αγιούρτης» είναι ο αγγλοαμερικανικός ιμπεριαλισμός και «στραβοί» οι λαοί. Αραγε, γιατί «[...] πήρανε τοις μετρητοίς του Ατλαντικού το σάλπισμα,/ και τρέξανε στο μαγερειό της Νίκης να χορτάσουν/ με λευτεριά παχιά κι αφράτη δικιοσύνη; [...]».

Πολιτικά είναι και τα ποιήματά του: «Αγγλικό νεκροταφείο» (1946), «Ο βασιλιάς Μακμπέθ - Το τραγούδι του ανθρώπου» (1947): «[...] Ωιμένα, τι ν' οι ατρόμητες γυναίκες που χαμογελάνε/ καθώς τις λιώνουνε τα τανκς;/ Ωιμένα, τι 'ναι τα σφαγμένα αυτά παιδιά που' ρχόνται τραγουδώντας:/ Κορόιδο Μουσολίνι.../ Ω το φρικτό τραγούδι με τ' απαίσια λόγια...// Χαρείτε νιοι, χαρείτε νιες,/ η αυγή γλυκοχαράζει...» «Γραφή προς τον Εξοχώτατον Δόγην της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας εις Αμέρικα» (1947), «Αναφορά» (1947), «Λόγια της Πυθίας» (1947), «[...] Φούι χιούι! Ο νόμος είναι νόμος για όλους,/ το νόμισμα όμως κάνει αλλοίθωρον τον νόμο. [...]», «Νέα Υόρκη» (1974), «Προφητεία για τις τελευταίες ημέρες των Φαρισαίων» (1981) κ.ά.

Στο ποίημά του «Αγγλία» (1974), με αναφορές στα Δεκεμβριανά και στην αγγλική μεταπολεμική πολιτική, καταγγέλλει με παρρησία την πρώην και δήθεν σύμμαχό μας, Αγγλία, για την επιθετική και δολοφονική στάση της απέναντι στον λαό μας και στην Ιστορία του. Ο Βασίλης Ρώτας μάς έχει αφήσει και υπέροχα πεζά κείμενα ενάντια στον αγγλικό ιμπεριαλισμό, στον Τσώρτσιλ, στον δοσίλογο αγγλόφιλο Γ. Παπανδρέου κ.ά.

«Με σιδερένιο χέρι, Αγγλία,/ στραγγάλισες τη συμμαχία,/ το δίκιο το συντροφικό. [...] Πέρα πετάς το προσωπείο/ και ρίχνεσαι άγριο θερίο/ που μάνιασε από την οργή/ το γαντζωτό σου χέρι απλώνεις/ χαλάς, γκρεμίζεις και σκοτώνεις/ γέρο αχαμνό κι αθώο παιδί. [...]»

Στο ποίημά του «Είναι ένα σπάνιο βασίλειο» (1981) είναι εμφανής η σατιρική και δεικτική πρόθεση του Ρώτα απέναντι στους Αγγλους ιμπεριαλιστές, στον Γ. Παπανδρέου, στον Σκόμπι και στους Ελληνες συνεργάτες τους (Ναπ. Ζέρβα, Ευστρ. Κουλουμβάκη, Κων. Τσάτσο, Θεμ. Σοφούλη, Δημ. Λόντο, Πλυτζανόπουλο, Ι. Ράλλη, Θ. Πάγκαλο):

«Είναι ένα σπάνιο βασίλειο/ πολύ ευάερο και ευήλιο/ και σ' όλα του ξεχωριστό./ Στο Σύνταγμα είναι στην πλατεία/ το λεν Μεγάλη Βρετανία/ κι είναι στον κόσμο ξακουστό.// Εχει κορόνα και σημαία/ πρωθυπουργό τον Παπαντρέα/ και τον σερ Σκόμπυ στρατηγό./ Εχει υπουργούς έχει υπαλλήλους./ Εχει υπηρέτες, έχει φίλους./ Εχει τσολιάδες και στρατό.// Ο Σκόμπυς έχει ιδιοτροπία/ δεν αγαπά τη φασαρία/ γιατί έχει αισθαντικό τ' αυτί/ Προστάζει ευτύς να βουβαθούνε/ όσοι 'χουν στόμα και λαλούνε/ και τα σκυλιά κι οι πετεινοί [...] Φωνάζει ευτύς το Ναπολέω/ δούλο γενάτο και γενναίο/ και λέει εμπρός επάνω τους,/ αυτός τα γένεια του χαϊδεύει/ και λίρες, λίρες του γυρεύει/ να κυνηγήσει τους οχτρούς.[...] Καλεί τον Τσάτσο και τον Λόντο/ μα οι κάλεσές του παν στο βρόντο/ γιατί μιλούσαν τα χωνιά./ Χωνιά, ένα δω κι άλλο πιο πέρα/ σκίζουν, τραντάζουν τον αέρα/ του Σκόμπυ παίρνουνε τ' αυτιά./ Εξαλλος βγαίνει στο μπαλκόνι/ βροντάει ντουφέκι και κανόνι/ βάζει τα χέρια του στ' αυτιά. [...] Ο Παπαντρέας εκοκκορεύτη, [...] Εμένα ο Τσώρτσιλ μ' έχει φίλο/ φωτογραφία θα του στείλω/ να τηνε δείχνει στη βουλή. [...] Το 'πε κι ο Τσώρτσιλ χολιασμένος: οι Ελληνες είν' άθλιο γένος,/ χυδαίος όχλος, συρφετός. [...] Εμείς ω φίλε Σκόμπυ οι δύο/ έχουμε ευγένεια μεγαλείο [...] Αντε να πάμε στην Αγγλία/ θα 'ρθω κι εγώ με συνοδεία/ κάμποσους λόρδους από δω/ τον Πλυτζανόπουλο, τον Ράλλη,/ τον λόρδο Πάγκαλο είν. Κι άλλοι/ λόρδοι σωστοί σε βεβαιώ// Αντε να πάμε στην Αγγλία/ προτού μας εύρει η δυστυχία/ στον τόπο αυτόν τον ελεεινό./ Κει πέρα θα περνάμε ωραία/ με Τσώρτσιλ και με βασιλέα/ και λίρες που είναι κει σωρό».

Στο οκτάστιχο σατιρικό ποίημα δε, «Χάρτινοι πύργοι», γραμμένο μετά από την Κατοχή, στοχεύει σε δυο Αγγλους αξιωματούχους, ιδιαίτερα:

«Α Σερ Σκόμπυ στρατηγέ,/ Λήπερ διπλωμάτη,/ στην Αθήνα στήσατε/ χάρτινο παλάτι.// Κρίμα τον βεζίρη σας/ και τον βασιλιά του/ μ' ένα φύσημα ο λαός/ τα 'ριξε όλα κάτω».

Ο Βασίλης Ρώτας, δυστυχώς, δεν «πολιτογραφήθηκε» ως ποιητής, αλλά περισσότερο ως θεατρικός συγγραφέας και εν γένει ως θεατράνθρωπος, ως μεταφραστής και ως αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Παρ' όλα αυτά σημαντικός αριθμός πολιτικών ποιημάτων του είναι αξιόλογα, με ποιότητα, με κοινωνικο-ιδεολογικό περιεχόμενο και θα πρέπει οι μελετητές να τα επαναπροσεγγίσουν, να τα μελετήσουν περαιτέρω, αφού πρώτα τα γνωρίσουν, και να τα αξιολογήσουν δεόντως, διότι περιέχουν διαχρονικά μηνύματα, ταξικού, αγωνιστικού και επαναστατικού διαμετρήματος, ποιήματα σημαντικής ιστορικής αξίας.

Για μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα βλ.: Θανάση Ν. Καραγιάννη, «Η πολιτική ποίηση του Β. Ρώτα. Προσεγγίσεις με φόντο τη μετακατοχική περίοδο», περ. «Τα Εκπαιδευτικά», τεύχ. 65-66, Ιούλ.-Δεκ. 2002, σελ. 12-29 και του ίδιου, Ο Βασίλης Ρώτας και το έργο του για παιδιά και εφήβους. Θέατρο - Ποίηση - Πεζογραφία - «Κλασσικά εικονογραφημένα. Ερμηνευτικές, Θεματολογικές, Ιδεολογικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις» (διδακτορική διατριβή), Εκδ. «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 2007, σ.σ.: 659.

Θανάσης Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δρ. Επιστημών της Αγωγής