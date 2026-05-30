Καταστροφική έκρηξη σε πύραυλο της εταιρείας του Μπέζος

Η καταστροφική έκρηξη του πυραύλου New Glenn της διαστημικής εταιρείαςτου δισεκατομμυριούχουαργά το βράδυ της 28ης Μάη στη Φλόριντα, στο διαστημικό κέντρο στο ακρωτήριο Κανάβεραλ, φρενάρει προσωρινά τα επόμενα στάδια συμμετοχής του μονοπωλίου στα φιλόδοξα σχέδια της κατακερματισμένης NASA να προλάβει την Κίνα στην κούρσα ανταγωνισμού στο Διάστημα, μεταξύ άλλων στα σχέδια για τη δημιουργίας της πρώτης σεληνιακής βάσης.

Η έκρηξη κατά τη διάρκεια δοκιμών των κινητήρων του πυραύλου, με την πύρινη σφαίρα που δημιουργήθηκε να θυμίζει πυρηνικό «μανιτάρι», έγινε αισθητή σε πολύ μεγάλη απόσταση, ενώ είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτιών της. Πάντως το περιστατικό αυτό ακύρωσε την αποστολή για τη μεταφορά 48 δορυφόρων στο Διάστημα για τις ανάγκες της νέας υπηρεσίας δορυφορικού ίντερνετ χαμηλής τροχιάς Leo της «Amazon» (στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με την ανάλογη υπηρεσία Starlink του δισεκατομμυριούχου Ιλον Μασκ).

Η εταιρεία έκανε λόγο για «ανωμαλία», επιβεβαιώνοντας ότι το προσωπικό είναι ασφαλές και ότι κανείς δεν έπαθε τίποτα κατά το συμβάν.

Ο Τζεφ Μπέζος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X» εμφανίστηκε απογοητευμένος, αλλά και αποφασισμένος να εντείνει τις προσπάθειες για να φτιαχτεί «ό,τι χρειάζεται» και «να επιστρέψουμε στις πτήσεις», θεωρώντας πως «αξίζει τον κόπο»...

Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Αϊζακμαν, ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας, καθώς λίγες μέρες πριν η «Blue Origin» είχε εξασφαλίσει συμβόλαια ύψους 188 εκατ. δολαρίων για τη μεταφορά ρομποτικών σεληνιακών οχημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αρτεμις».

«Οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη και η ανάπτυξη μιας νέας ικανότητας εκτόξευσης βαρέων φορτίων είναι εξαιρετικά δύσκολη», τόνισε ο επικεφαλής της NASA.

Οπως και να 'χει, η έκρηξη δυσκολεύει τα περιθώρια ελιγμών του Τζεφ Μπέζος στην αρένα του ανταγωνισμού με τη «SpaceX» του Μασκ, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η εταιρεία ετοιμάζεται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με αξία γύρω στο ένα τρισ. δολάρια.