Ρώσικη Πρωτοπορία - Η έφοδος της Τέχνης στον ουρανό

SFIRIDIS

Για την Τέχνη που εμφανίστηκε στη Ρωσία τα προεπαναστατικά χρόνια, εκτινάχτηκε τα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και ονομάστηκε από τους ιστορικούς Τέχνης Ρώσικη Πρωτοπορία, θα μιλήσει η Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ.

Ολα τα καλλιτεχνικά ρεύματα της περιόδου, παρά τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις και τις έντονες συχνά διαμάχες, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Την απόρριψη του καλλιτεχνικού παρελθόντος και την αναζήτηση καινούριων μορφών και μέσων έκφρασης στα διάφορα είδη της Τέχνης στο φως των συνταρακτικών κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων εκείνης της περιόδου.

Οπως είναι φυσικό, η μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση και το νέο κράτος που οικοδομείται αποτελούν ορόσημο για τους καλλιτέχνες της Πρωτοπορίας, που είναι και οι μόνοι από τους διανοούμενους που αγκαλιάζουν τη νέα κοινωνία. «Τον δέχομαι ή δεν τον δέχομαι τον Οκτώβρη; Τέτοιο θέμα δεν υπήρξε για μένα και για τους άλλους φουτουριστές της Μόσχας. Δική μου η επανάσταση», γράφει χαρακτηριστικά ο Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι.

Η Τέχνη απελευθερώνεται απ' όλες τις κερδοσκοπικές και εμπορικές εξαρτήσεις. Οι καλλιτέχνες ζουν σε μια ατμόσφαιρα έντασης και δημιουργικού πυρετού, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα υπάρχοντα μέσα καλλιτεχνικής παραγωγής και προβολής. Αυτή η δημιουργική συνάντηση των καλλιτεχνών της Πρωτοπορίας με την Επανάσταση προκάλεσε μια πρωτοφανή δυναμική στην τέχνη και μια αστείρευτη έμπνευση στους καλλιτέχνες.

Είναι πολλά δημιουργήματα εκείνης της περιόδου σε όλα τα είδη τέχνης που παραμένουν «αγέραστα», παρακινώντας και το σημερινό κοινό να ψάξει και να βρει «το απροσδόκητο της ζωής».

Παράλληλα, στο φουαγιέ θα προβάλλονται κινηματογραφικά έργα της Πρωτοπορίας, ενώ η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση της ανακατασκευής της «Συμφωνίας των Σειρήνων» του Αρσένι Αβραάμοφ (1922). Η μουσική επιμέλεια είναι του Γιώργου Θεοφάνους και η σκηνοθεσία της Δανάης Κατσαμένη. Συμμετέχει δεκαμελής χορωδία και ομάδα κρουστών. Ηθοποιός επί σκηνής ο Αντώνης Γουγής.

Η συγκεκριμένη συμφωνία παρουσιάστηκε προς τιμήν της 5ης επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης στο Μπακού και έναν χρόνο αργότερα, το 1923 στη Μόσχα, και αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της Ρώσικης Πρωτοπορίας στον τομέα της μουσικής. Για τους Σοβιετικούς συνθέτες τα εργοστάσια και οι μηχανές έγιναν δυναμικά σύμβολα της Επανάστασης - σε αντίθεση με την ακινησία της τσαρικής αυτοκρατορίας και του παρελθόντος.

Ο Αβραάμοφ χρησιμοποίησε ολόκληρη την πόλη ως ορχήστρα ή ως «μουσικό κουτί», ενώ ο ίδιος βρισκόταν πάνω σε ένα κτίριο διευθύνοντας, κουνώντας σημαίες. Ατμομηχανές, εκατοντάδες σειρήνες, πυροβολικό, όλοι αυτοί οι ήχοι μαζί με εργατικά και επαναστατικά τραγούδια από πολυπληθείς χορωδίες συνθέτουν τη «Συμφωνία των Σειρήνων». Ο Αβραάμοφ προσπάθησε με αυτό το «χαρούμενο χάος» των ήχων των όπλων, των μηχανών και των εργατών να «ζωντανέψει» όσα ακούστηκαν τη νύχτα που καταλήφθηκαν τα Χειμερινά Ανάκτορα.

Επίσης, στο φουαγιέ του θεάτρου θα προβάλλονται κινηματογραφικά αριστουργήματα της εποχής.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτήν την περίοδο έργα της Ρώσικης Πρωτοπορίας στον τομέα των εικαστικών φιλοξενούνται στην Εκθεση που πραγματοποιείται στην Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το MOMUS - Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης - Συλλογή Κωστάκη, με τίτλο «Ο Κόσμος της Πρωτοπορίας: Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Ανθρωπος». Το σίγουρο είναι ότι ο επισκέπτης της Εκθεσης μπορεί να θαυμάσει έργα σπουδαίων δημιουργών που σφράγισαν με το έργο τους την εποχή. Ομως, η δομή της έκθεσης και τα συνοδευτικά ταμπλό δεν βοηθούν τον επισκέπτη να αντιληφθεί τις ιστορικές - κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε και εξελίχθηκε αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο του κινήματος της Πρωτοπορίας, αλλά και τις αντιφάσεις που στην πορεία αναπτύχθηκαν στους κόλπους του. Ζητήματα που θα προσεγγιστούν στην εκδήλωση που προετοιμάζεται...