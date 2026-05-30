Λένα Πλάτωνος - Μαρία Φαραντούρη μαζί στο Ηρώδειο

με τρία σπουδαία έργα, όπου ο αρχαίος λόγος, η σύγχρονη μουσική δημιουργία και ο ηλεκτρονικός ήχος συνομιλούν κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης.

Για αυτήν την ξεχωριστή συνάντηση συνομιλήσαμε με την Μαρία Φαραντούρη και την ευχαριστούμε θερμά.

Η προσμονή της μεγάλης μας ερμηνεύτριας γι' αυτήν τη σύμπραξη είναι μεγάλη. Φαίνεται από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η κουβέντα μας. «Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι για δεύτερη φορά με την Λένα Πλάτωνος. Η πρώτη φορά ήτανε 20 χρόνια πριν με τον δίσκο "Η Τρίτη Πόρτα" σε στίχους του Θοδωρή Ποαλά».

Στην κουβέντα κυριαρχεί το πρόγραμμα της συναυλίας. Ξεκινάμε με τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου που «επιστρέφουν» μέσα από τα λιγοστά μα σπουδαία τους σπαράγματα. Οπως μας λέει η Μαρία Φαραντούρη από την πρώτη στιγμή που είχε στα χέρια της το βιβλίο του Θάνου Τσακνάκη «Των σιωπηλών σπαράγματα - Ποιήτριες του αρχαίου κόσμου» σκέφτηκε ότι κρατά κάτι μοναδικό. Ετσι, γεννήθηκε η ιδέα να ειπωθεί η ιστορία αυτών των γυναικών και τα ποιήματά τους αποδιδόμενα στη νέα ελληνική γλώσσα να γίνουν τραγούδια. «Σκεφτήκαμε ότι μία γυναίκα πρέπει να γράψει τη μουσική και αυτή ήταν η Λένα Πλάτωνος. Για εμένα η Λένα είναι η συνέχεια της αρχαίας λυρικότητας.

Εφτιαξε, λοιπόν, το έργο, σαν μια σουίτα θα λέγαμε με ηλεκτρονικούς ήχους, αλλά και ταυτόχρονα με στοιχεία από την παράδοση της αρχαιοελληνικής μουσικής κλίμακας, εντάσσοντας και στοιχεία από το παραδοσιακό τραγούδι, καθώς και κάποιες τζαζ αποχρώσεις».

Οπως μας θυμίζει, πέρα από την Σαπφώ υπήρχαν και πολλές ακόμα ποιήτριες. «Ηταν νέα κορίτσια... Εμπνευση και περιεχόμενο της ποίησής τους η φύση και τα ταπεινά της πλάσματα, η φιλία, ο έρωτας, ο πόλεμος, κάθε πτυχή της ζωής τους». Στέκεται στην Τελέσιλλα, «σε αυτή την εκπληκτική, λυρική ποιήτρια από το Αργος, που τον 5ο π.Χ. αιώνα έγραψε για την ισότητα των δύο φύλων. Ακούστε έμπνευση! Ηρωίδα της η μητέρα του αρχηγού των θεών και των ανθρώπων, του Δία, η περίφημη Ρέα. Η Ρέα, λοιπόν, το σκάει και φεύγει από τον Ολυμπο, γιατί δεν άντεχε την καταπίεση των θεών. Με τα ξέπλεκα μαλλιά της περπατούσε στα λιβάδια και ο Δίας της φωνάζει να γυρίσει πίσω, για να μην τη φάνε τα άγρια θηρία. Και του λέει... Οχι γιε μου, δεν θα γυρίσω αν δεν μου δώσεις το μισό της γης, το μισό του ουρανού και το μισό απ' τα θαλάσσια πλάτη.

Και σκεφτείτε, αυτά τα έγραψε τον 5ο π.Χ. αιώνα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Γι' αυτό και οι πιο πολλές αποσιωπήθηκαν από την εποχή τους κιόλας...».

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί το νέο έργο της Λ. Πλάτωνος, «Μοίρες», μια δημιουργία ειδικά για το φετινό Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τις επιλεγμένες παραστάσεις στο Ηρώδειο. Το έργο, σε ποίηση του Θάνου Τσακνάκη, είναι ειδικά γραμμένο για τον ταλαντούχο διεθνή σολίστα του φλάουτου Στάθη Καραπάνο και την εμβληματική φωνή της μεγάλης μας ερμηνεύτριας, βασισμένο στον θρυλικό Μύθο του Ηρός από την Πολιτεία του Πλάτωνα. Οπως μας λέει η Μ. Φαραντούρη, «μέσα σε αυτήν τη δύσκολη εποχή που ζούμε, το ζήτημα είναι αν θα ζήσουμε τη ζωή μας με αρετή ή όχι».

Η παράσταση περιλαμβάνει μια «επίσκεψη» στο έργο της Πλάτωνος «Σαμποτάζ», που κυκλοφόρησε το 1981 και θεμελίωσε τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα, ενώ ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του νεότερου τραγουδιού της «Καινούργιοι Ανθρωποι», σε στίχους Νίκου Μωραΐτη. «Με συγκινεί πολύ όπως τελειώνει που λέει ότι οι καινούριες γενιές πρέπει να είναι γενναιότερες και να κάνουν πράξη όλα όσα ονειρευτήκαμε. Και εμείς και αυτοί», σημειώνει η Μ. Φαραντούρη.

Αναζητώντας, λοιπόν, το νήμα της παράστασης είναι μια σύνδεση από το παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον μας. Οπως μας λέει, «σπάνια γίνονται τέτοιας ποιότητας συναυλίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς, από την πλευρά μας, θα κάνουμε το καλύτερο και εύχομαι να το απολαύσει ο κόσμος. Και η Λένα είναι πολύ σπουδαία. Ενώ είναι γνωστή για το πρωτοποριακό έργο της με ηλεκτρονικούς ήχους, την ίδια στιγμή προβάλλει έναν λυρισμό απίστευτα πηγαίο, δηλαδή βγάζει υπέροχες μελωδίες...».

Πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας στεκόμαστε στις τόσο σπουδαίες συνεργασίες που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, όπως με τον τζαζίστα Ταρλς Λόυντ, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον Λέο Μπράουερ και τόσους άλλους. Δεν επαναπαύεται. Πάντα, βέβαια, σημεία αναφοράς της είναι ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις. «Τα τραγούδια τους είναι διαχρονικά. Είναι διαμάντια. Ομως από μεριάς μου πάντα θα προσπαθώ και το θεωρώ καθήκον μου να στηρίξουμε και τις νεότερες γενιές, τους νέους μουσικούς. Ας αναφέρω μόνο το τραγούδι, "Σιγή 8'46''" που έγραψε ο νέος συνθέτης Θανάσης Βούτσας για τα θύματα της ρατσιστικής βίας...».