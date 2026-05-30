«ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Συνέδριο

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Γ. Μαρίνο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ, παραβρέθηκε και χαιρέτισε στις εργασίες

Σε μαχητικό κλίμα, με πνεύμα αισιοδοξίας και πίστης για το κτίσιμο επαναστατικού κόμματος, την ανάπτυξη της ταξικής πάλης, με στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, πραγματοποιήθηκε το

Στη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, αντιπρόσωποι από όλες τις περιοχές της Ιταλίας κατέθεσαν την πείρα τους από τη δράση του κόμματος, τις προσπάθειες κομματικής οικοδόμησης, σε μια χώρα όπου το κομμουνιστικό κίνημα έχει υποστεί τις βαριές συνέπειες του «ευρωκομμουνισμού».

Πείρα από την ιδεολογική - πολιτική διαπάλη με την κυβέρνηση της Μελόνι και τη σοσιαλδημοκρατία, τη δράση των κομμουνιστών στους χώρους δουλειάς, στο εργατικό - συνδικαλιστικό κίνημα, τις παρεμβάσεις του Μετώπου Κομμουνιστικής Νεολαίας (FGC) για τα προβλήματα της νέας γενιάς και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας.

Ουσιαστική συζήτηση έγινε για τις αδυναμίες και τις ελλείψεις στην καθοδηγητική δουλειά και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για το ξεπέρασμά τους.

Στο Συνέδριο εξετάστηκαν ο ανταγωνισμός ΗΠΑ - Κίνας και οι συνέπειές του στις διεθνείς εξελίξεις, ο ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας του πολέμου στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, και η βαθιά εμπλοκή της κυβέρνησης, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων, στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αναδείχθηκε η σημασία της πάλης για την απεμπλοκή της χώρας. Συζητήθηκαν οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις το προηγούμενο φθινόπωρο ενάντια στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού και την συνενοχή του ιταλικού κράτους.

Οπως σημείωναν οι θέσεις του 2ου Συνεδρίου «μέσα σε λίγα χρόνια, ο κόσμος βυθίστηκε σε ένα σπιράλ πολέμου, με νέα ράλι εξοπλισμών, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και ενίσχυση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Η γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, από το κράτος του Ισραήλ που έλαβε χώρα με τη συνενοχή των ΗΠΑ, της ΕΕ και των άλλων συμμάχων του, θα μείνει στην ιστορία ως μαρτυρία της απανθρωπιάς αυτού του συστήματος. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που διεξάγεται στην Ουκρανία μεταξύ της Ρωσίας και του ευρωατλαντικού μπλοκ έχει διαλύσει οριστικά την ψευδαίσθηση ότι ο καπιταλισμός θα έφερνε ειρήνη και ευημερία...

Επίσης: «Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, και ιδίως η γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, δεν μπορούν πράγματι να ερμηνευθούν ξεχωριστά από το γενικότερο πλαίσιο του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί σήμερα μία από τις κύριες "πυριτιδαποθήκες" του σύγχρονου κόσμου λόγω της κεντρικής της θέσης για τα στρατηγικά, οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των μονοπωλίων.

Το Κομμουνιστικό Μέτωπο καταδίκασε τα εγκλήματα του Ισραήλ και τη συνενοχή της Ιταλίας στη γενοκτονία. Μαζί με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ιταλία, κινητοποιηθήκαμε για να υποστηρίξουμε τον παλαιστινιακό λαό, για την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων προ του Ιούνη 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων σύμφωνα με το ψήφισμα 194 του ΟΗΕ και την απελευθέρωση των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων... Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να αγωνίζεται με κάθε μέσο ενάντια στην κατοχή και στα ιμπεριαλιστικά σχέδια».

Στο Συνέδριο υπερψηφίστηκαν η εισήγηση, το κλείσιμο και οι θέσεις της ΚΕ και εκλέχτηκε νέα ΚΕ, η οποία στην πρώτη της συνεδρίαση εξέλεξε Γενικό Γραμματέα τον σύντροφο Τζανμάρκο Κιλέλι και το Πολιτικό Γραφείο.

Χαιρετισμός του ΚΚΕ στο Συνέδριο

Χαιρετιστήρια μηνύματα για το 2ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Μετώπου έστειλαν Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από όλο τον κόσμο, ενώ παρευρέθηκαν κι απηύθυναν χαιρετισμό αντιπροσωπείες από το ΚΚΕ, το ΚΚ Τουρκίας και το ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας.

Στον χαιρετισμό εκ μέρους του ΚΚΕ, ο Γ. Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: «Τα κόμματά μας ανέπτυξαν συντροφικές, αδελφικές σχέσεις σε δύσκολες συνθήκες, υπηρετούν με συνέπεια την αρχή του Προλεταριακού Διεθνισμού, διαθέτουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη της ταξικής πάλης, την ανατροπή του καπιταλισμού, για τη νέα σοσιαλιστική - κομμουνιστική κοινωνία.

Συμμετέχουμε μαζί στην "Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση", που αποτελεί σημαντική κατάκτηση του κομμουνιστικού κινήματος στην Ευρώπη και συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της "Διεθνούς Κομμουνιστικής Επιθεώρησης", εργαζόμαστε για τη δημιουργία κομμουνιστικού, Μαρξιστικού - Λενινιστικού Πόλου και την επαναστατική ανασύνταξη του κομμουνιστικού κινήματος που αντιμετωπίζει ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική κρίση (...)

Η ίδρυση του Κομμουνιστικού Μετώπου και η ελπιδοφόρα πορεία του Μετώπου της Κομμουνιστικής Νεολαίας (FGC) αποτελούν σημαντική κατάκτηση στην Ιταλία, σ' ένα ισχυρό καπιταλιστικό κράτος που το κομμουνιστικό κίνημα αντιμετωπίζει τις δραματικές συνέπειες της οπορτουνιστικής διάβρωσης, του ευρωκομμουνισμού. Κι εσείς σύντροφοι, συνεχίζετε μέσα σε αντίξοες συνθήκες την πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Δεν υποχωρήσατε στις δυσκολίες και θέλουμε να πούμε σε όλους σας να μην υποτιμήσετε αυτό που έχετε πετύχει. Εχετε βάλει βάσεις και κτίζετε το επαναστατικό κόμμα, με οργανώσεις σε βασικές πόλεις, με βήματα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και σε κοινή πορεία με την κομμουνιστική νεολαία που έχει σημαντική δράση στα πανεπιστήμια, στα σχολεία παλεύοντας για τα δικαιώματα της νέας γενιάς.

Αυτή η πείρα είναι πολύτιμη, αποτέλεσμα της δικής σας δουλειάς και μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη του Κομμουνιστικού Μετώπου, για να ξεπεραστούν αδυναμίες και ελλείψεις, να δυναμώσει η καθοδηγητική δουλειά, η κομματική υποδομή και η οικοδόμηση του κόμματος σε άλλες περιοχές, να ενισχυθεί η δράση στους χώρους δουλειάς και στις λαϊκές γειτονιές, στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, σε σύγκρουση με την αστική τάξη, το αστικό κράτος, την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου, φιλελεύθερων, ακροδεξιών και σοσιαλδημοκρατικών.

Με πίστη σ' αυτό που έχετε ξεκινήσει μπορείτε να τα καταφέρετε. Το ΚΚΕ θα είναι στο πλευρό σας, θα στηρίζει τον αγώνα σας και θα εκφράζει τον Προλεταριακό Διεθνισμό με όλους τους τρόπους».

Μαζική εκδήλωση στο κέντρο της Ρώμης

Την επόμενη μέρα, μετά τη λήξη των εργασιών του 2ου Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε αίθουσα θεάτρου, στο κέντρο της Ρώμης, με σύνθημα «Υψώνουμε την δική μας σημαία - οι κομμουνιστές είναι η πραγματική εναλλακτική». Εγιναν ομιλίες από μέλη του ΠΓ της ΚΕ του Κομμουνιστικού Μετώπου και της Γραμματείας του Μετώπου Κομμουνιστικής Νεολαίας, με θέματα όπως την παρέμβαση των κομμουνιστών στο εργατικό κίνημα, τη δράση ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμβολή της νεολαίας στην κομμουνιστική ανασυγκρότηση στην Ιταλία.

Ο ΓΓ της ΚΕ του Κομμουνιστικού Μετώπου, Τζανμάρκο Κιλέλι στο κλείσιμο της εκδήλωσης ανέφερε: «Είμαστε εδώ, με πνεύμα αισιοδοξίας και μαχητικότητας μετά την λήξη του 2ου Συνεδρίου μας, ξεπερνάμε τις δυσκολίες και συνεχίζουμε, αξιοποιώντας την πείρα όσων πετύχαμε αυτά τα χρόνια, τις μάχες που δώσαμε. Η δύναμή μας βρίσκεται στην ιδεολογική - πολιτική ενότητα στη βάση των συνεδριακών αποφάσεων με στόχο να μετρήσουμε βήματα στην ανάπτυξη της σχεδιασμένης δράσης και στην κομματική οικοδόμηση, δυναμώνοντας τους δεσμούς με την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, στηρίζοντας το Μέτωπο Κομμουνιστικής Νεολαίας».

Ο Τ. Κιλέλι στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στις συνθήκες που καλείται να δράσει το Κομμουνιστικό Μέτωπο, σε βασικά ζητήματα της Πολιτικής Απόφασης του Συνεδρίου στα καθήκοντα που απορρέουν για τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος. Εξέφρασε την αλληλεγγύη του κόμματος στους λαούς που δοκιμάζονται από την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Κούβα, τονίζοντας:

«Το Κομμουνιστικό Μέτωπο έχει εκφράσει την ολόπλευρη στήριξη στην κουβανική επανάσταση και συνεχίζει να εκφράζει με όλους τους τρόπους τη διεθνιστική αλληλεγγύη του στην Κούβα και τον λαό της απαιτώντας να τερματιστεί ο εγκληματικός αποκλεισμός του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και σε αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζουμε και εντείνουμε τις πρωτοβουλίες μας». Νωρίτερα είχε απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση ο Α΄ Γραμματέας της Πρεσβείας της Κούβας στην Ιταλία, ο οποίος ευχαρίστησε το Κομμουνιστικό Μέτωπο για την έμπρακτη αλληλεγγύη του στην Κούβα και τον λαό της.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης οι εκπρόσωποι του ΚΚ Τουρκίας και του ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας.

«Θα είμαστε στο πλευρό σας, μαζί θα προχωρήσουμε!»

Μιλώντας στην εκδήλωση εκ μέρους του ΚΚΕ, ο Γ. Μαρίνος μετέφερε τον συντροφικό χαιρετισμό του Κόμματος και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν η νέα ΚΕ, το ΠΓ και ο ΓΓ. Ενημέρωσε για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τη δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Μεταξύ άλλων είπε: «Οι εργαζόμενοι, ο ιταλικός λαός και η νεολαία βιώνουν τα αδιέξοδα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, τις συνέπειες της επίθεσης του κεφαλαίου και της ακροδεξιάς κυβέρνησης Μελόνι που συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, υπηρετώντας τα συμφέροντα των μονοπωλίων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αυτών των ιμπεριαλιστικών εργαλείων κατά των λαών.

Μέσα από την πολύχρονη πείρα εξάγεται το συμπέρασμα πως καμιά αστική κυβέρνηση δεν έδωσε και δεν μπορεί να δώσει φιλολαϊκή διέξοδο. Η πολιτική τους οξύνει τα λαϊκά προβλήματα, καθηλώνει τους μισθούς και τις συντάξεις, εκτινάσσει την ακρίβεια, εμπορευματοποιεί και υποβαθμίζει την Υγεία, την Πρόνοια, την Παιδεία.

Το αστικό κράτος έχει συνέχεια, καταπατά τις λαϊκές ανάγκες, τις θυσιάζει στην πολεμική οικονομία και στην πολεμική προετοιμασία σε συνθήκες που βρίσκονται σε πορεία ενοποίησης ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και αυξάνεται ο κίνδυνος γενίκευσης.

Η απάντηση μπορεί να δοθεί από την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών, από το Κομμουνιστικό Μέτωπο και την πάλη του για κάθε πρόβλημα, στους χώρους δουλειάς και στις λαϊκές γειτονιές, δυναμώνοντας την ιδεολογική - πολιτική δουλειά για να συνειδητοποιείται η αναγκαιότητα της ανατροπής του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος, η αναγκαιότητα του σοσιαλισμού, συσπειρώνοντας και κινητοποιώντας εργατικές - λαϊκές δυνάμεις».

Τέλος, αναφέρθηκε στον συντονισμό των δύο κομμάτων και στην κοινή τους πάλη, μαζί και με τα άλλα κόμματα της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης, τονίζοντας «θα είμαστε στο πλευρό σας, μαζί θα προχωρήσουμε». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με υψωμένες γροθιές και τον Υμνο της Διεθνούς.