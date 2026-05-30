ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η μεγάλη αναμέτρηση στις πύλες του εργοστασίου στέλνει μήνυμα αγωνιστικής αισιοδοξίας

Πολύτιμη παρακαταθήκη και πείρα για ολόκληρη την εργατική τάξη αφήνει η μεγάλη μάχη των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης, μέσα από την οποία επέστρεψαν νικητές στην εργασία τους.

Ενας αγώνας που παρά τις πιέσεις, τις απειλές και τις «σειρήνες» της υποταγής, κράτησε όρθιους τους εργαζόμενους για 55 ολόκληρες μέρες, αναδεικνύοντας τη δύναμη που αποκτά ο εργάτης όταν οργανώνεται συλλογικά, εμπιστεύεται το σωματείο του και στηρίζεται στην αλληλεγγύη.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Απρίλη, με την είσοδο νέου εργολάβου στα ΕΛΠΕ, δεκάδες εργαζόμενοι έμειναν εκτός δουλειάς επειδή αρνήθηκαν να παραιτηθούν από δικαιώματα και κατακτήσεις και να αποδεχτούν χειρότερους όρους εργασίας.

Για 55 μέρες όμως βρίσκονταν καθημερινά στην πύλη του εργοστασίου, χωρίς να κάνουν πίσω, χωρίς να αποδεχτούν τον εκβιασμό να χάσουν τη δουλειά και τα δικαιώματά τους. Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε πριν λίγες μέρες, μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, δικαιώνει τους εργαζόμενους, που επέστρεψαν στη δουλειά, περνώντας την πύλη του εργοστασίου με το κεφάλι ψηλά!

Είναι μια σπουδαία επιτυχία, που κατακτήθηκε μέσα από την επίμονη πάλη των ίδιων των εργαζομένων, με καθημερινή παρουσία στις πύλες του εργοστασίου, συλλογικές διαδικασίες και αποφασιστικότητα απέναντι σε έναν πανίσχυρο εργοδότη, όπως τα ΕΛΠΕ.

Οταν οι εργαζόμενοι παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους

Ο αγώνας αυτός απέδειξε ότι σε χώρους δουλειάς όπου κυριαρχούν η εργολαβία, η ανασφάλεια και ο φόβος της απόλυσης, υπάρχουν δυνατότητες ώστε οι εργαζόμενοι να οργανωθούν, να παλέψουν και να αποσπάσουν κατακτήσεις. Εδειξε ότι «τίποτα δεν πάει χαμένο» όταν οι εργαζόμενοι παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους.

Η εργοδοσία πόνταρε από την πρώτη στιγμή στην κούραση και στον φόβο, στο γεγονός ότι οι εργολαβικοί είναι πιο «ευάλωτοι» στον συμβιβασμό, θεώρησε ότι δεν θα υπήρχε αντοχή και συνέχεια στον αγώνα. Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, όμως, τη διέψευσαν στην πράξη. Παρά την απειρία πολλών στην οργανωμένη πάλη, παρά τους αρχικούς δισταγμούς και τις πιέσεις, στάθηκαν όρθιοι και έφτασαν μέχρι τέλους.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η εμπιστοσύνη που έδειξαν στην οργάνωση και στο σωματείο τους, ξεπερνώντας το κλίμα τρομοκρατίας που καλλιεργεί διαχρονικά η εργοδοσία στους εργολαβικούς χώρους.

Η δύναμη της ταξικής αλληλεγγύης

Η μάχη αυτή δεν έμεινε απομονωμένη. Βρήκε σημαντικό στήριγμα στην εργατική - λαϊκή αλληλεγγύη. Σωματεία, φορείς και εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους στάθηκαν στο πλευρό των απεργών. Καθοριστική ήταν και η συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, όπου μετέφεραν την πείρα και το μήνυμα αυτού του αγώνα σε χιλιάδες εργαζόμενους, μεταφέροντας πίσω στους συναδέλφους τους κουράγιο, καθώς είδαν με τα ίδια τους τα μάτια ότι «δεν είναι μόνοι».

Η αλληλεγγύη αυτή δεν είχε μόνο ηθική διάσταση. Εδωσε δύναμη και κουράγιο στους εργαζόμενους να συνεχίσουν, αναδεικνύοντας ότι η μάχη στα ΕΛΠΕ δεν αφορά μόνο έναν χώρο δουλειάς αλλά συνολικά την πάλη ενάντια στην πολιτική που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε «αναλώσιμους».

Σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη

Ο πυρήνας της αναμέτρησης αυτής στα ΕΛΠΕ αφορά ακριβώς αυτό: Από τη μια τα κέρδη και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, από την άλλη οι ανάγκες των εργαζομένων για σταθερή δουλειά, δικαιώματα και αξιοπρεπή ζωή. Οι εργολαβίες, οι απολύσεις, η εντατικοποίηση και η ανασφάλεια δεν αποτελούν «παραφωνία». Είναι οργανικό κομμάτι μιας πολιτικής που θυσιάζει τις ανάγκες των εργαζομένων για να διασφαλίζονται τα κέρδη των ομίλων.

Γι' αυτό και η μάχη στα ΕΛΠΕ αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, σε συνθήκες που δυναμώνει η πολεμική προετοιμασία και οξύνονται οι ενεργειακοί ανταγωνισμοί στην περιοχή. Σε μια περίοδο που κράτος και μεγαλοεργοδοσία προετοιμάζουν νέα βάρη για τον λαό και τους εργαζόμενους, απαιτώντας ακόμα μεγαλύτερες θυσίες στο όνομα της «καπιταλιστικής ανάπτυξης» και της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το παράδειγμα των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ είναι πολύτιμο, γιατί έφεραν στο επίκεντρο το ότι ο δρόμος της αναμονής και της ανάθεσης αποδεικνύεται αδιέξοδος. Αλλωστε, δεν περίμεναν «σωτήρες». Στήριξαν τη δύναμή τους στην οργάνωση, στην αλληλεγγύη, στη συλλογική πάλη. Και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό συμπέρασμα που αφήνει η κινητοποίησή τους.

Στήριγμα η συμπόρευση και η συλλογική δράση

Σημαντική ήταν και η σταθερή στήριξη που εκφράστηκε από το ΚΚΕ σε όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης. Από την παρουσία του ΓΓ της ΚΕ στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων μέχρι την ανάδειξη του ζητήματος στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, έγινε κατορθωτό να πάρει ευρύτερες διαστάσεις αυτός ο αγώνας, να πολλαπλασιαστεί η αλληλεγγύη.

Η σημασία αυτής της μάχης, λοιπόν, ξεπερνά τα όρια ενός εργοστασίου. Αποτελεί παράδειγμα για κάθε εργολαβικό εργαζόμενο που βιώνει την ίδια ανασφάλεια, κάθε χώρο δουλειάς όπου η εργοδοσία αξιοποιεί τον φόβο και την τρομοκρατία για να επιβάλει «σιγή νεκροταφείου». Δείχνει ότι όταν ο αγώνας έχει ταξικό προσανατολισμό και συγκρούεται με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη, μπορεί να στριμώχνει την εργοδοσία, να της «βάζει δύσκολα», να αποσπά επιμέρους κατακτήσεις.

Ο αγώνας συνεχίζεται

Η προσωρινή διαταγή δεν σημαίνει βέβαια και το τέλος της μάχης. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν καλά ότι τίποτα δεν έχει κριθεί οριστικά, και ότι η θετική έκβαση δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από δικαστικές αποφάσεις. Γι' αυτό, το επόμενο διάστημα απαιτείται συνέχιση και κλιμάκωση της οργάνωσης και της πάλης.

Στο επίκεντρο μπαίνει η ανάγκη να παρθούν νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες για όλους τους εργολαβικούς εργαζόμενους, να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους ανεξάρτητα από αλλαγή εργολάβου, να δυναμώσει ο αγώνας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Αυτή είναι η πραγματική παρακαταθήκη από τα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης. Οτι ακόμα και απέναντι στους πιο ισχυρούς αντιπάλους, όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται, επιμένουν και παλεύουν συλλογικά, μπορούν να σταθούν όρθιοι, να παίρνουν ανάσες και να φωτίζουν τον δρόμο για τους επόμενους αγώνες της εργατικής τάξης.

Τ. Θ.