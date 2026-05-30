ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η βρώμικη επίθεση κυβέρνησης, εργοδοσίας και της σαπίλας του Παναγόπουλου δεν θα περάσει!

«Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα παραμείνει στα χέρια των εργατών. Η βρώμικη επίθεση δεν θα περάσει». Αυτή είναι η ξεκάθαρη και αγωνιστική απάντηση που δίνουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές της περιοχής στην κλιμάκωση της επίθεσης της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και του κράτους της, της σαπίλας του εκατομμυριούχου ελεγχόμενου προέδρου της ΓΣΕΕ, Παναγόπουλου και των συνοδοιπόρων του στην Εύβοια.

Γιατί, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για τους εργαζόμενους και τον λαό, την ώρα που κρίνεται το πώς το εργατικό - λαϊκό κίνημα θα περάσει στην αντεπίθεση για να μην πληρώσει τις κρίσεις, τους πολέμους και τα κέρδη του κεφαλαίου, για μία ακόμη φορά οι γνωστές δυνάμεις συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας προσπαθούν να χτυπήσουν τη λειτουργία και την αγωνιστική του δράση, τις διεκδικήσεις και τον αγώνα σωματείων και εργαζομένων.

Η νέα κλιμάκωση στη βρώμικη επίθεση ενάντια στην αγωνιστική διοίκηση που εξέλεξαν οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων στο τελευταίο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, έρχεται με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, που θέτει προς ακύρωση τη διαδικασία του συνεδρίου.

Ωστόσο, έχει ήδη κριθεί στις συνειδήσεις των εργαζομένων της περιοχής, που από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εξέλιξη, άρχισαν να καταφτάνουν στο Εργατικό Κέντρο, θέλοντας να ενημερωθούν για τις εξελίξεις, να εκφράσουν την οργή τους και να δηλώσουν την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν την αγωνιστική πορεία που έχει χαράξει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας και έχει γίνει καρφί στο μάτι της εργοδοσίας στην περιοχή.

Και αυτός είναι ο λόγος της βρώμικης και λυσσαλέας επίθεσης που έχει εξαπολύσει η εργοδοσία, με μπροστάρηδες τα τσιράκια του Παναγόπουλου στην περιοχή, τους εκλεγμένους της ΠΑΣΚΕ στο ΔΣ του Εργατικού Κέντρου, Σελεβάκο και Παπανικολάου.

Μια επίθεση που έχει στόχο να πάρει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας από τα χέρια των εργατών και να το παραδώσει σε αυτά της εργοδοσίας. Να γυρίσει ξανά στα χρόνια της αδράνειας, της κλειστής πόρτας για τους εργαζόμενους και της ανοιχτής αγκαλιάς για τους ομίλους. Να ανακοπεί η ζωντανή λειτουργία και η αγωνιστική δράση, η προσπάθεια ανασύνταξης και το δυνάμωμα του εργατικού κινήματος στην Εύβοια, σε μία περίοδο που η επίθεση στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα οξύνεται, οι επιπτώσεις των ιμπεριαλιστικών πολέμων γίνονται όλο και πιο βαθιές και ο ακήρυκτος πόλεμος στη ζωή της εργατικής τάξης συνεχίζει να σπέρνει νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η νέα κλιμάκωση συμπίπτει χρονικά με τις πρωτοβουλίες του Εργατικού Κέντρου για τα εργοδοτικά εγκλήματα, τις παγίδες θανάτου και τους δύο νεκρούς εργάτες και πολλούς ακόμη με σοβαρούς τραυματισμούς που μετρά η εργατική τάξη της Εύβοιας τις τελευταίες δύο εβδομάδες και έρχονται να προστεθούν στη μεγάλη λίστα των εργατών που δεν γύρισαν στο σπίτι τους από το μεροκάματο.

Τέτοιες πρωτοβουλίες όπως η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο στη Νέα Αρτάκη, το απόγευμα της Παρασκευής με αφορμή τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα στη ΒΙΟΜΑΛ του ομίλου Στασινόπουλου και στις επιχειρήσεις «Αλιμπινίση», είναι από αυτές που ενοχλούν την εργοδοσία, καθώς όχι μόνο αποκαλύπτουν τις αρένες θανάτου που έχουν μετατραπεί οι χώροι δουλειάς, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν στους εργαζόμενους τον δρόμο του οργανωμένου αγώνα, της συλλογική απάντησης και διεκδίκησης.

Και η συγκέντρωση στη Νέα Αρτάκη ήταν μια τέτοια απάντηση. Ενα ηχηρό μήνυμα των εργαζομένων της περιοχής ότι η επίθεση στην αγωνιστική διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας δεν θα περάσει. Οπως έκαναν σε κάθε φάση της επίθεσης της σαπίλας του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, παίρνοντας στα χέρια τους την υπεράσπιση του Εργατικού τους Κέντρου, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του απέναντι στην οικονομική ασφυξία που έχει επιβάλει ο Παναγόπουλος, μην καταβάλλοντας με το «έτσι θέλω» τα λειτουργικά έξοδα και τις αμοιβές των εργαζομένων.

Ποιοι ηγούνται;

Και ποιοι ηγούνται στην Εύβοια σε αυτήν την επίθεση; Ο Σελεβάκος, πρώην πρόεδρος του σωματείου της ΛΑΡΚΟ στην Εύβοια, και η Παπανικολάου, πρόεδρος του Σωματείου Ναυπηγείων Χαλκίδας, που με τη στήριξη της κυβέρνησης, της ντόπιας μεγαλοεργοδοσίας και με ενορχηστρωτή τον Παναγόπουλο, πρωτοστατούν στις βρώμικες επιθέσεις, στις συκοφαντίες, στον χυδαίο αντικομμουνισμό. Είναι αυτοί που όχι μόνο είναι συνειδητά μακριά από τους αγώνες και τις αγωνίες των εργαζομένων, αλλά βάζουν εμπόδια στην οργάνωση και τη διεκδίκησή τους, τους δένουν χειροπόδαρα με τις επιδιώξεις της εργοδοσίας.

Οπως πρόσφατα στα Ναυπηγεία Χαλκίδας, όπου ο κανονισμός εργασίας που υπέγραψε η παραπάνω συνδικαλίστρια με την εργοδοσία δεσμεύει υποχρεωτικά τους εργαζόμενους να πάνε για δουλειά όλο το 24ωρο, Σάββατα, Κυριακές και γιορτές, όποτε και αν θελήσει η εργοδοσία. Δίνει μάλιστα το δικαίωμα στον εργοδότη να στείλει ακόμα και τον δικό του γιατρό στο σπίτι του εργαζόμενου, για να κρίνει αν όντως ο εργαζόμενος είναι άρρωστος σε περίπτωση που έχει πάρει άδεια ασθενείας και δεν έχει προσκομίσει εντός 2 ημερών δικαιολογητικά, ενώ με διάφορα τερτίπια απαλλάσσει την εργοδοσία από εργατικό «ατύχημα» εντός του ναυπηγείου, αφού δεν αναγνωρίζει όλους τους χώρους του ίδιου του ναυπηγείου ως χώρους εργασίας, ενώ μισθολογικά τους επιβάλλει την απαράδεκτη κλαδική σύμβαση που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία. Απαγορεύει στους εργαζόμενους σε περίπτωση εργατικού «ατυχήματος» να ειδοποιήσουν τον οποιοδήποτε εκτός από τον προϊστάμενο, ενώ απαγορεύει στους εργαζόμενους να διαδίδουν δυσμενή στοιχεία για τη λειτουργία της επιχείρησης. Είναι η ίδια που καλύπτει εργατικά «ατυχήματα», που βάζει εμπόδια στην παρουσία του ΕΚ στον χώρο της, που έφτασε στο σημείο να προσπαθήσει να εμποδίσει την είσοδο κλιμακίου του ΕΚ, ακόμα και όταν σκοτώθηκε εργαζόμενος.

Από τον άλλη, ο Σελεβάκος πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια διάσπασης του ενιαίου αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, ακόμα και στις πιο κρίσιμες στιγμές του. Είναι οι ίδιοι συνδικαλιστές που καταψήφισαν τις μεγαλειώδεις απεργίες για το έγκλημα των Τεμπών. Που έκαναν ανοιχτή απεργοσπασία σε εμβληματικά νομοσχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως στους νόμους Γεωργιάδη και Κεραμέως.

Εργατικό Κέντρο Εύβοιας: Δεν θα περάσει!

«Η επίθεση και η υπονόμευση δεν θα περάσουν», τονίζει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, καλώντας τους εργαζόμενους, τα σωματεία και κάθε τίμιο συνδικαλιστή να υπερασπιστεί την αγωνιστική πορεία και δράση του.

Ενημερώνει τους εργαζόμενους για «την ηθικά και πολιτικά απαράδεκτη απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, που θέτει προς ακύρωση τις δημοκρατικές, μαζικές, συλλογικές αποφάσεις του Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, που ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουνίου 2025» και τονίζει:

«Η συγκεκριμένη απόφαση βάλλει εναντίον των εργαζομένων και των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, που στο συγκεκριμένο Συνέδριο αντιμετώπισαν αποφασιστικά τις νοθείες και τον εκατομμυριούχο Παναγόπουλο, συνεργάτη της κυβέρνησης της ΝΔ που έχει "κατσικωθεί" στον σβέρκο των εργαζομένων.

Η απόφαση στην ουσία δικαιολογεί το όργιο νοθείας που προηγήθηκε στο "Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Γραφείων Εύβοιας" και που σωστά οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των εργαζομένων απέκλεισαν από τις διαδικασίες, ως όφειλαν.

Αποτελεί αντικειμενικά ένα ακόμη επεισόδιο στην επίθεση εναντίον του Εργατικού Κέντρου που έχει εξαπολύσει ομάδα συνδικαλιστών του Παναγόπουλου, οι οποίοι, αφού πρώτα συμμετείχαν στο Συνέδριο στο οποίο δεν κατάφεραν να περάσουν τον σχεδιασμό διάλυσης και νοθείας, μετέπειτα έχουν προβεί σε ανοιχτή υπονόμευση και λασπολογία ενάντια στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Ταυτόχρονα παραμένουν συνειδητά απόντες από τις μάχες που το εργατικό κίνημα έχει δώσει όλο αυτό το διάστημα.

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν μπορεί να αναιρέσει και να "βάλει στον γύψο" τη ζωντανή, μαζική Συνέλευση των αντιπροσώπων, τις δημοκρατικές και συλλογικές διαδικασίες των εργαζομένων».

Σημειώνει επίσης ότι η απόφαση έρχεται σε μία περίοδο που το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας και τα σωματεία παίρνουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες για μεγάλα και σοβαρά ζητήματα, όπως για την οργάνωση της διεκδίκησης μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, όπου το τελευταίο διάστημα μετράμε 2 νεκρούς, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στο εισόδημα, τη ζωή και την προστασία των εργαζομένων, για τη διεκδίκηση αυξήσεων των μισθών, σταθερής εργασίας και ασφάλισης.

Οπως επίσης είναι σε εξέλιξη οι αγώνες των απολυμένων της κλειστής ΛΑΡΚΟ και των Δασεργατών της καμένης Εύβοιας, που από κοινού παλεύουν για σταθερή εργασία και αυξήσεις στους μισθούς, συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της λαϊκής στέγης και της ζωής των εργαζομένων, στηρίζονται διεκδικήσεις, όπως στο ξενοδοχείο «Club Med - Γρεγολίμανο», όπου υπογράφτηκε ΣΣΕ και άλλους χώρους δουλειάς.

Και τονίζει:

«Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση έρχεται χρονικά μετά την εντολή του εκατομμυριούχου Παναγόπουλου και της υπόλοιπης συνδικαλιστικής μαφίας να μην καταβάλλονται από τη ΓΣΕΕ στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας οι μισθοδοσίες των τριών υπαλλήλων του και τα λειτουργικά του έξοδα για σχεδόν έναν χρόνο τώρα (χρωστούν τουλάχιστον 40.000 ευρώ). Την οικονομική λειτουργία του Εργατικού Κέντρου την έχουν πάρει εξολοκλήρου πάνω τους τα Σωματεία μέλη μας και η εργατική τάξη του νομού, αντιμετωπίζοντας τον οικονομικό στραγγαλισμό, την ίδια στιγμή που ο εκατομμυριούχους και οι "δορυφόροι" του διαχειρίζονται τα λεφτά των εργαζομένων στη ΓΣΕΕ».

Συνεχίζοντας η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας επισημαίνει τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη δράση του, ώστε οι εργαζόμενοι της περιοχής να έχουν το δικό τους αποκούμπι και τονίζει:

«Η υπεράσπιση του Εργατικού Κέντρου αφορά όλους τους εργαζόμενους, κάθε τίμιο συνδικαλιστή, όλα τα Σωματεία, όλο τον λαό της Εύβοιας. Το Εργατικό Κέντρο ανήκει στους εργαζόμενους, για αυτούς δρα και όχι για τη μεγάλη εργοδοσία και για τις κυβερνήσεις, όπως επιδιώκουν τα τσιράκια τους προσπαθώντας να βάλουν για μια ακόμα φορά λουκέτο στο Εργατικό Κέντρο, όπως οι ίδιοι έπραξαν στο παρελθόν».

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ, την Κυριακή 31 Μάη, στις 11 π.μ., ώστε να δοθεί απάντηση στη νέα επίθεση και να προγραμματιστεί συνέχεια της δράσης.

Καλεί επίσης στην οργάνωση των απεργιακών μαχών στους οικοδόμους, των εργαζομένων στα Τρόφιμα - Ποτά, στον Επισιτισμό - Τουρισμό, αλλά και του μεγάλου συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη και καταλήγοντας τονίζει ότι «η επίθεση και η υπονόμευση δεν θα περάσουν!».