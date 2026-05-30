ΔΙΑΛΟΓΟΣ «SHANGRI-LA» 2026

Ούτε φέτος θα συμμετάσχει ο Κινέζος υπουργός Αμυνας

Ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή 31 Μάη, στη Σιγκαπούρη της Νοτιοανατολικής Ασίας, το ετήσιο Φόρουμ για θέματα άμυνας και ασφάλειας «Διάλογος «Shangri-La» που οργανώνει στην Ασία από το 2002 το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών (International Institute for Strategic Studies - IISS).

Φέτος αναμενόταν να πάρουν μέρος ηγέτες και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από περισσότερες από 50 χώρες, με τις ΗΠΑ να εκπροσωπεί ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, που πέρυσι είχε περιγράψει ανοιχτά, από το ίδιο βήμα, πόσο ανησυχεί την Ουάσιγκτον η αυξανόμενη ισχυροποίηση του Πεκίνου: «Η απειλή που θέτει η Κίνα είναι πραγματική (...) Και θα μπορούσε να είναι επικείμενη. Ελπίζουμε πως όχι, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να είναι (...) Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει τελικά η Κίνα, αλλά προετοιμάζεται. Και επομένως, πρέπει να είμαστε και εμείς έτοιμοι», όπως είχε διατυπώσει κατά λέξη, αναφερόμενος μεν αρχικά στην Ταϊβάν, αλλά περιγράφοντας συνολικότερα πώς η αμερικανική πλευρά αξιολογεί τις κινήσεις της κινεζικής - όπως φυσικά ισχύει και το αντίθετο.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φέτος ο υπουργός Αμυνας δεν θα εκπροσωπήσει την Κίνα, κάτι που αστικά ΜΜΕ του Ειρηνικού συνέδεσαν με «διάθεση» του Πεκίνου να περιορίσει τον διάλογο με τις άλλες χώρες.

Από την πλευρά του, ο Αυστραλός υπουργός Αμυνας, Ρίτσαρντ Μαρλς, δήλωσε ότι η περιοχή Ασίας - Ειρηνικού χρειάζεται μεγαλύτερη στρατηγική διαβεβαίωση από το Πεκίνο, ιδιαίτερα με δεδομένη τη συνεχιζόμενη στρατιωτική επέκτασή της και την αυξανόμενη επιρροή της στον Ινδο-Ειρηνικό.

Το διπλωματικό περιοδικό «Modern Diplomacy» εκτίμησε ότι «αν η Κίνα συνεχίσει να περιορίζει τη συμμετοχή ανώτερου επιπέδου σε περιφερειακά αμυντικά φόρουμ, οι διπλωματικοί δίαυλοι για τη διαχείριση των εντάσεων στον Ινδο-Ειρηνικό μπορεί να γίνουν πιο περιορισμένοι. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την εξάρτηση από διμερείς συμμαχίες και στρατιωτική αποτροπή παρά από πολυμερή διάλογο (...) Προς το παρόν, το χάσμα μεταξύ της στρατιωτικής ανόδου της Κίνας και της διπλωματικής της δέσμευσης παραμένει βασική ανησυχία για τις περιφερειακές δυνάμεις που αναζητούν σταθερότητα σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον Ινδο-Ειρηνικού».