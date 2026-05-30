ΔΕΘ 2026

Ολοι στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο

Πλατύ κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο που οργανώνουν στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη (5.30 μ.μ., πλατεία ΧΑΝΘ) απευθύνουν Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία, προβάλλοντας το σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!».

Καλούμε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, τους αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλαιστές αγρότες, όλο τον λαό, να δώσουμε μαζικό, μαχητικό, αποφασιστικό «παρών» στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ.

Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από τις κυβερνητικές υποσχέσεις, από τα pass, τα «καλάθια» και τις εξαγγελίες - κοροϊδία που έχουν ήδη εξανεμιστεί από τους φόρους και την ακρίβεια στα τρόφιμα και στην Ενέργεια, πριν καν φτάσουν στις τσέπες μας. Κάθε χρόνο υπόσχονται «ανάσες» και «μέτρα στήριξης», και κάθε χρόνο ο λογαριασμός για τον λαό γίνεται βαρύτερος. Γιατί ό,τι ψίχουλα δίνουν με το ένα χέρι τα παίρνουν πολλαπλάσια με το άλλο, από τις ανατιμήσεις, τη φοροληστεία, τους έμμεσους φόρους, το ρεύμα, το νοίκι, το σούπερ μάρκετ.

Ενώ το λαϊκό εισόδημα τσακίζεται, ενώ βαθαίνουν η εκμετάλλευση και η ανασφάλεια, η κυβέρνηση της ΝΔ θα επιχειρήσει για άλλη μια φορά να κάνει το μαύρο άσπρο. Να μιλήσει για «ανάπτυξη για όλους», για «σταθερότητα», ενώ ο λαός ζει με την αστάθεια της ακρίβειας, της εμπορευματοποιημένης Υγείας και Παιδείας, των ενοικίων και της στέγης - φωτιά, της εργασιακής ζούγκλας. Να μιλήσει για τους «εθνικούς στόχους», που σημαίνουν πιο βαθιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που κάνουν τον λαό μας στόχο αντιποίνων και τον σέρνουν στην άβυσσο του πολέμου για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Ο πόλεμός τους φέρνει μόνο φτώχεια και δυστυχία για τον λαό

Από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, από τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν και τις απειλές ενάντια στην Κούβα, οι λαοί πληρώνουν με αίμα, φτώχεια και ξεριζωμό τα κέρδη των μονοπωλίων, τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με Κίνα και Ρωσία για τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων και Ενέργειας, για αγορές και σφαίρες επιρροής.

Η κυβέρνηση και τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» του κεφαλαίου έχουν τεράστιες ευθύνες. Στήριξαν και στηρίζουν την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Τον λογαριασμό τον πληρώνει ο λαός, με πάνω από 30 δισ. ευρώ για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας, με ένα ματωμένο πρωτογενές πλεόνασμα 5,185 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις ένα τετράμηνο, αυξημένο κατά 3 δισ. ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις. Αύξηση που προέρχεται κυρίως από τους έμμεσους φόρους εξαιτίας της ακρίβειας που καλπάζει στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης, ως αποτέλεσμα και της πολεμικής εμπλοκής.

Η πολεμική οικονομία δεν είναι μόνο τα κανόνια, οι φρεγάτες, τα αεροπλάνα και οι ΝΑΤΟικές μπίζνες. Είναι και η καθημερινή επίθεση στη ζωή της εργατικής τάξης. Είναι η απαίτηση να δουλεύουμε περισσότερο και φτηνότερα, είναι τα 13ωρα, η «διευθέτηση» του εργάσιμου χρόνου, οι απλήρωτες υπερωρίες, το χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσεων και οι μισθοί πείνας, η καταστολή και οι περιορισμοί στη συνδικαλιστική δράση. Είναι η κυβερνητική καραμέλα που ενώ λέει ότι «δεν υπάρχουν λεφτά» για μισθούς, Υγεία και Παιδεία, δίνει απλόχερα το 5% από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και παίρνει γι' αυτό τα εύσημα του Τραμπ.

Είναι ο ακήρυχτος πόλεμος στην εργατική τάξη που εξελίσσεται μέσα στους χώρους δουλειάς. Είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον οι θάνατοι και οι τραυματισμοί εργατών, όπως το έγκλημα στη «Βιολάντα». Είναι δολοφονίες, εργοδοτικά εγκλήματα με τις πλάτες του κράτους, γεννημένα από την εντατικοποίηση, την απουσία ΣΣΕ και μέτρων υγείας και ασφάλειας, κρατικών ελέγχων, την έλλειψη προσωπικού, τα εξαντλητικά ωράρια, την πίεση να βγει η δουλειά πιο γρήγορα και πιο φτηνά. Είναι η ίδια πολιτική του κέρδους που μετράει τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων ως «κόστος», για να μη θιγούν η ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των ομίλων.

Από την κλοπή της εργατικής μας δύναμης, από τα κομμάτια μας που αφήνουμε στους χώρους δουλειάς προκύπτουν τα νέα ρεκόρ κερδών! Το 2025 ήταν χρονιά - ορόσημο για τους εισηγμένους ομίλους στο Χρηματιστήριο, με τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν πραγματικό μέσο μισθό 18% μικρότερο από την περίοδο πριν την καπιταλιστική κρίση.

Καμία αυταπάτη, καμία αναμονή!

Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη διαχείριση της αδικίας.

Αυτό το κράτος δεν «χωράει» και τα κέρδη των εκμεταλλευτών και το δίκιο του λαού.

Η «Ελλάδα για όλους» που λανσάρει το ΠΑΣΟΚ, η «προοδευτική Ελλάδα» που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο «νέος πατριωτισμός» που διακηρύσσει το κόμμα Τσίπρα είναι παραλλαγές της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής των κερδών και του πολέμου, που υλοποιεί με συνέπεια η κυβέρνηση της ΝΔ.

Περισσεύουν τα παραμύθια για το περίφημο «ευρωπαϊκό κεκτημένο» που θα μας σώσει. Δεν αποτελεί παρά τη συμπύκνωση των Οδηγιών της ΕΕ που θωρακίζουν την εκμετάλλευση και τα κέρδη του κεφαλαίου, που δολοφονούν στους χώρους δουλειάς, που κλέβουν το εισόδημα και τη γη των αγροτών μέσω της ΚΑΠ, που εμπορευματοποιούν τις υποδομές, οδηγώντας σε εγκλήματα όπως αυτό στα Τέμπη. Δεν είναι παρά το εκκολαπτήριο της σαπίλας και της μπόχας των σκανδάλων των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παλιοί και νέοι σωτήρες «βγάζουν λάδι» το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, το εχθρικό για τον λαό κράτος, την ΕΕ, για να στρογγυλοκαθίσουν σε υπουργικές καρέκλες. Επιδιώκουν να πάρουν το χρίσμα της κυβερνητικής εξουσίας από το κεφάλαιο για να συνεχίσουν την απρόσκοπτη εφαρμογή της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, μπροστά στην όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και στη διαφαινόμενη νέα καπιταλιστική κρίση. Γι' αυτό δεν τολμούν να πουν μισή κουβέντα για τους πραγματικούς ενόχους πίσω από τα δεινά του λαού, που δεν είναι άλλοι από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Για να πάρει ανάσα ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Σύγκρουση παντού για την ανατροπή της πολιτικής του κέρδους

Για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν υπάρχει μέση λύση, δεν υπάρχουν σωτήρες και «προοδευτικές» κυβερνήσεις που να εξασφαλίζουν και τα δύο. Γιατί η τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, η πρόοδος της επιστήμης, είτε θα μετατραπούν σε μέσα για το μεγαλύτερο ξεζούμισμα των εργαζομένων, για την κερδοφορία των ομίλων, είτε θα αξιοποιηθούν για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, την εξάλειψη βαριών εργασιών, την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς μας.

Μόνο ο οργανωμένος λαός, ένα μαζικό και μαχητικό εργατικό - λαϊκό κίνημα μπορεί να διεκδικήσει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και να ανοίξει τον δρόμο για την ανατροπή της βαρβαρότητας του πολέμου και της εκμετάλλευσης.

Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων για Συλλογικές Συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς, κόντρα στην «Κοινωνική Συμφωνία» της ντροπής που έχει υπογράψει η νέα αντιλαϊκή τρόικα εργοδοτών - κυβέρνησης - εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ και την έχουν στηρίξει και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, συνδικαλιστές που ακολουθούν σήμερα το κόμμα Τσίπρα.

Διεκδικούμε:

- Καμία ανατροπή εργασιακών και συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων που σχετίζονται με την προσαρμογή ολόκληρων κλάδων και επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της πολεμικής οικονομίας.

- Σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

- Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, 13ης και 14ης σύνταξης.

- Επαναφορά κατακτήσεων όπως οι τριετίες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 2012 - 2023, η αρχή της ευνοϊκότερης Σύμβασης, η μετενέργεια, η κυριακάτικη αργία, η πληρωμή υπερωριών.

- Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Για να μη μετρήσουμε νέα θύματα στα εργοδοτικά εγκλήματα.

Οι στιγμές που η κυβέρνηση δυσκολεύτηκε, ζορίστηκε, ήταν όταν συνάντησε απέναντί της έναν οργανωμένο λαό. Οταν ο φόβος έγινε αποφασιστικότητα σε χώρους δουλειάς και φτιάχτηκαν σωματεία, δόθηκαν αγώνες με νίκες για τους εργαζόμενους. Οταν η οργή μετατράπηκε σε ογκώδη συλλαλητήρια και απεργίες για το έγκλημα στα Τέμπη. Οταν αντί για τον «κοινωνικό αυτοματισμό» επικράτησαν η δύναμη της αλληλεγγύης και τα συγκλονιστικά αγροτικά μπλόκα. Οταν καθημερινά εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, νεολαία δεν παγιδεύονται στη μοιρολατρία, στην ηττοπάθεια, δεν εναποθέτουν τη λύση έξω από τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Δεν αφήνουν τη ζωή τους σε «ξένα χέρια», σε επίδοξους σωτήρες. Αυτός είναι ο μοναδικός αντίπαλος που η κυβέρνηση λογαριάζει, που «τα βρήκε μπαστούνια». Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να φύγει συνολικά αυτή η αντιλαϊκή πολιτική.

Τώρα πρέπει να γιγαντωθεί το οργανωμένο ρεύμα μιας μεγάλης λαϊκής αμφισβήτησης και αναμέτρησης, που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν «εθνικούς στόχους» για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων. Ενα κίνημα απαλλαγμένο από τη συμβιβαστική αντίληψη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αναζήτησης «σωτήρων» οι οποίοι θα συνεχίσουν την ίδια ληστρική πολιτική του κεφαλαίου, καλλιεργώντας την αποστράτευση και την ηττοπάθεια.

Η προοπτική βρίσκεται στην κοινή πάλη των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, που θα διαμορφώνει μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία ενάντια στον κοινό εχθρό, την πολιτική που ρημάζει τις ζωές των πολλών για τα κέρδη των λίγων.

Στις 5 Σεπτέμβρη να ακουστεί δυνατά από τη Θεσσαλονίκη: Διαλέγουμε τις ζωές μας και όχι τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Να γίνει το συλλαλητήριο ένας μεγάλος σταθμός αγωνιστικής κλιμάκωσης, απάντηση στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στα κόμματα που υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική.

Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!

- Απαιτούμε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία. Για να μην είναι εμπόρευμα η Υγεία, η Πρόνοια, η Εκπαίδευση, οι μαζικές μεταφορές, το νερό, η Ενέργεια, αλλά αποκλειστικά δημόσια κοινωνικά αγαθά. Οχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος

- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εργατικού - λαϊκού εισοδήματος. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

- Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των αυτοαπασχολούμενων. Επανένταξή τους στο αφορολόγητο όριο.

- Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης χονδρικής και λιανικής στην Ενέργεια και στα καύσιμα, που περιλαμβάνει και κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ. Κατάργηση του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας, του συστήματος εμπορίου ρύπων. Αξιοποίηση και αναβάθμιση των υδροηλεκτρικών και λιγνιτικών σταθμών.

- Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης χονδρικής και λιανικής, που περιλαμβάνει και κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως το ψωμί, τα τρόφιμα, το γάλα, τα βρεφικά είδη, τα είδη ατομικής υγιεινής κ.λπ.

- Κατάργηση κάθε είδους χαρατσιού στα νοσοκομεία, για τις διαγνωστικές εξετάσεις, στις τράπεζες, στο Δημόσιο.

- Μείωση στις τιμές των φαρμάκων και κατάργηση της συμμετοχής των ασθενών για τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες.

- Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία για τους αγρότες, όπως και γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές των λιπασμάτων και των αγροτικών εφοδίων. Εγγυημένες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα.

- Ανασύσταση του ΟΕΚ, για σύγχρονη και φτηνή κατοικία. Δυναμώνουμε τη δράση ενάντια στους πλειστηριασμούς και στις κατασχέσεις.

- Προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Απειθαρχία στους νόμους της εργοδοτικής και κυβερνητικής καταστολής.

- Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να κλείσουν όλες οι βάσεις στη χώρα μας. Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16. Να μη σταλούν ελληνικά στρατεύματα κατοχής στην Παλαιστίνη.

- Είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης. Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα πριν τον Ιούνη του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

- Αλληλεγγύη στην Κούβα. Να σταματήσει τώρα ο δολοφονικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής το κάλεσμα υπογράφουν:

Εργατικά Κέντρα: Πειραιά, Πάτρας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Λαμίας, Τρικάλων, Λαυρίου - Ανατ. Αττικής, Αγρινίου, Ημαθίας, Φωκίδας.

Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, Εμφιαλωμένων Ποτών, Λογιστών, Φαρμάκου, Τύπου - Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας, Ειδικής Αγωγής, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Υπουργείου Γεωργίας, Υπουργείου Ανάπτυξης και Φορέων Δημόσιου Τομέα.

Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ: Πρέβεζας, Λευκάδας.

Σωματεία: Από Αττική: Λιμενεργατών COSCO - ΕΝΕΔΕΠ, Μετάλλου, Επισιτισμού - Τουρισμού, ΣΕΤΗΠ, Εμποροϋπαλλήλων, ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Χρηματοπιστωτικού, Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών, Χημικής Βιομηχανίας, Περιφέρειας Αττικής, ΟΤΑ, ΣΕΠΕ Ανατ. Αττικής «Ο Σωκράτης», Νοσοκομείου «Θριάσιο», Διοικητικού Προσωπικού Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Από Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ΣΕΤΗΠ, ΣΕΤΕΠΕ, Εμποροϋπαλλήλων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, Μετάλλου, Χημικής Βιομηχανίας, Τύπου - Χάρτου, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΟΤΑ. ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς - Ιθάκης. Ενωση Ιατρών Λάρισας.