ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

Τα δίκαια αιτήματά τους επιβάλλουν τη σύγκρουση με εργοδοσία και κυβερνήσεις

Για μιαετοιμάζεται ησε όλη τη χώρα, με στόχο εκείνη τη μέρα να «νεκρώσουν» ξανά τα εργοτάξια, να πάψουν οι ανακαινίσεις, στα μεγάλα δημόσια έργα να μην πέσει σφυριά. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις, με τις οποίες οι οικοδόμοι κατέκτησαν τη ΣΣΕ, τώρα η Ομοσπονδία, μπροστά στη νέα απεργιακή κινητοποίηση, θέτει ξανά το πλαίσιο των διεκδικήσεων, με κριτήριο τις ανάγκες των εργαζομένων. Διεκδικήσεις που από το, από τηνσυνδέονται συνολικά με τιςμε την προστασία της ίδιας της ζωής και του εισοδήματος των οικοδόμων.

Στις διεκδικήσεις ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσήμων, την προστασία της υγείας και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, τη μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, την κήρυξη ως υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλο τον κλάδο.

Οτιδήποτε αποτελεί «κέρδος» για τους εργαζόμενους είναι «χασούρα» για τους εργοδότες, και το αντίθετο, επομένως είναι προφανές πως το πλαίσιο αιτημάτων θέτει τον κλάδο αντικειμενικά σε σύγκρουση με την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις της.

Η διεκδίκησή τους μπροστά στην απεργία συγκρούεται π.χ. με την εισφοροκλοπή (επικόλληση λιγότερο ενσήμων από τα μεροκάματα) και την εισφοροδιαφυγή (επικόλληση μικρότερης αξίας ενσήμων από αυτή που αντιστοιχεί στην αξία του μεροκάματου) των εργοδοτών, οι οποίες γίνονται με τις ευλογίες του κράτους. Το φαινόμενο αυτό επιτείνει η άρνηση της κυβέρνησης να κηρύξει υποχρεωτική την κλαδική ΣΣΕ, επιτρέποντας σε εργοδότες να δίνουν μικρότερα μεροκάματα από αυτά που προβλέπει.

Η εισφοροκλοπή και η εισφοροδιαφυγή έχουν αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους του κλάδου σε ό,τι αφορά ύψος του δωροαδειόσημου και των συντάξεων και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σαν «ώριμο φρούτο» έρχεται ο εξαναγκασμός σε δουλειά μέχρι τα γεράματα, αλλά και μετά την πενιχρή σύνταξη, για να βγει ο μήνας. Αυτή η πραγματικότητα οδηγεί τους οικοδόμους στο μεροκάματο σε προχωρημένη ηλικία οδηγώντας σε διαρκή εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, με νεκρούς και σακατεμένους. Επίσης, η κλοπή των ενσήμων πλήττει ευθέως τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία χάνουν τεράστια ποσά.

Κλέβουν το 50% των ενσήμων

Αυτή την αθλιότητα της εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής αναδεικνύει ο «Ριζοσπάστης» μπροστά στην απεργία των Οικοδόμων, αφού η αντιμετώπισή της αποτελεί μία από τις βασικές διεκδικήσεις.

Η εισφοροκλοπή αποδεικνύεται μάλιστα από τα ίδια τα στοιχεία του ΕΦΚΑ και φτάνει, όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Οικοδόμων, στην κλοπή του 50% των ενσήμων των εργαζομένων. Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι τον Ιούνη του 2013, οι μέσες πραγματοποιηθείσες μέρες εργασίας ήταν σχεδόν 12 ανά μήνα και τον Ιούνη του 2025 ήταν μόλις 13,5!

Δηλαδή, στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης με μεγάλη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας οι οικοδόμοι κόλλαγαν 12 ένσημα τον μήνα και τώρα, την περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, κατά την οποία οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχουν όσα εργατικά χέρια έχουν ανάγκη, κολλάνε μόλις 13,5 ένσημα και ας δουλεύουν ήλιο με ήλιο, έξι και επτά μέρες τη βδομάδα, θα έπρεπε επομένως να εμφανίζονται τουλάχιστον τα διπλάσια ένσημα.

Η κλοπή των ενσήμων γίνεται με τις ευλογίες των κυβερνήσεων, οι οποίες και εδώ έχουν φροντίσει για τη συστηματική υπονόμευση του ελεγκτικού έργου του ΕΦΚΑ, με τους ελέγχους να είναι είδος προς εξαφάνιση, ενώ και όταν ακόμα μπορεί να αποδειχθεί ότι οι εργοδότες κλέβουν ένσημα, οι κυβερνήσεις «κάνουν την πάπια».

Οταν ένας οικοδόμος καταγγέλλει τον εργοδότη γιατί τα ένσημα που του έχει κολλήσει αντιστοιχούν σε λιγότερες μέρες εργασίας από αυτές που πραγματικά έχει κάνει, και ενώ φέρνει και μάρτυρες για να το αποδείξει, τότε στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των καταγγελιών συμβαίνουν τα εξής:

Η αρμόδια Επιτροπή του ΕΦΚΑ χρησιμοποιεί τον τρόπο υπολογισμού που έχει διαμορφωθεί για να υπολογίζει, με βάση τα τετραγωνικά του έργου, τον ελάχιστο αριθμό ημερών εργασίας (και τον αντίστοιχο ελάχιστο αριθμό ενσήμων) για την κατασκευή ενός ιδιωτικού οικοδομικού έργου. Αν ο ελάχιστος αριθμός ενσήμων που προκύψει από τον υπολογισμό είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό ενσήμων που έχουν κολληθεί στον οικοδόμο, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται γιατί θεωρείται ότι έχει καλυφθεί το ζητούμενο! Δηλαδή οι κυβερνήσεις ζητούν απλώς τα ελάχιστα αδιαφορώντας αν τα πραγματικά μεροκάματα είναι περισσότερα και άρα θα έπρεπε ο εργοδότης να πληρώσει για επιπλέον ένσημα.

Μια άλλη μέθοδος εισφοροκλοπής αφορά στον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας. Στα μεγάλα δημόσια έργα ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό κόστους του έργου και όχι τα τετραγωνικά, γιατί σε τέτοια έργα απαιτούνται μια σειρά εργασίες που δεν μπορούν να εκφραστούν με τετραγωνικά. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να συμβαίνει και με τα μεγάλα ιδιωτικά έργα, όμως με διάφορα «παραθυράκια» και κυρίως μέσω της κατάτμησής τους σε μικρότερες εργολαβίες ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα τετραγωνικά.

Ετσι, σε ένα τεράστιο έργο - όπως είναι, για παράδειγμα, το έργο του Ελληνικού - υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπίζεται σαν πολλές μικρές εργολαβίες, δηλαδή σαν πολλά μικρότερου μεγέθους ιδιωτικά έργα, και για αυτό ο ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας να υπολογίζεται όπως υπολογίζεται για μια πολυκατοικία...!

Ενσημο για μικρότερο μεροκάματο από το πραγματικό

Η ίδια δίψα των εργοδοτών για κέρδη οδηγεί στην εισφοροδιαφυγή. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να κολλάνε ένσημα που αντιστοιχούν σε μικρότερο μεροκάματο από το πραγματικό. Ετσι, ένας οικοδόμος μπορεί να παίρνει 70 ευρώ μεροκάματο, αλλά το ένσημο να αντιστοιχεί σε 50 ευρώ μεροκάματο.

Και βέβαια ο ΕΦΚΑ δεν διαθέτει μηχανισμό για να ελέγξει αν το μεροκάματο που πληρώνεται ένας οικοδόμος συμπεριλαμβάνει και τις αυξήσεις που δικαιούται λόγω προϋπηρεσίας. Ενώ δέχεται ως «κανονικότητα» ότι ένας οικοδόμος στο ένα έργο μπορεί να δηλώνεται και να πληρώνεται ως τεχνίτης και στο άλλο ως εργάτης...

Μερτικό από τη μεγάλη κλοπή

Το κράτος παίρνει από την εργοδοσία μερτικό από τη μεγάλη κλοπή για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει, με διάφορους τρόπους.

Ο ένας είναι τα ένσημα «υπέρ αγνώστων» για τα οποία δημιουργήθηκε και ο προαναφερόμενος τρόπος υπολογισμού των ελάχιστων αριθμών ενσήμων. Μετά το πέρας του έργου ο ΕΦΚΑ μπορεί να κάνει έλεγχο και εφόσον προκύψει ότι έχουν επικολληθεί λιγότερα ένσημα, τότε ζητά από τον εργοδότη να καταβάλει τη διαφορά. Ομως η πληρωμή τους πάει εξολοκλήρου στις τσέπες του κράτους, αφού δεν επικολλούνται τα επιπλέον ένσημα στους οικοδόμους που τα έχουν δουλέψει!

Ανάλογη μέθοδος εφαρμόζεται και στους ελέγχους του ΕΦΚΑ, όταν αυτοί γίνονται. Επιθεωρητής του ΕΦΚΑ μετά από επιτόπιο έλεγχο σε έργο διαπιστώνει ότι ένας οικοδόμος έχει δουλέψει περισσότερες μέρες από όσα ένσημα του έχουν επικολληθεί. Για την είσπραξη των επιπλέον ενσήμων κάνει πράξη επιβολής αλλά και πάλι, παρόλο που το έργο συνεχίζεται και ο οικοδόμος βρίσκεται σε αυτό, τα ένσημα δεν τους αποδίδονται αυτόματα. Αν κατά τύχη ο οικοδόμος μάθει το αποτέλεσμα του ελέγχου (δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία ενημέρωσής του), τότε θα πρέπει ο ίδιος να ζητήσει να του επικολληθούν.

Με αυτόν τον τρόπο το κράτος έχει συσσωρεύσει τεράστια ποσά, που υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν σε αυτό που ονομάζεται «υπέρ αγνώστων ένσημα» και είναι προϊόν της εργασίας των οικοδόμων. Η τελευταία φορά μάλιστα που αποδόθηκαν στους οικοδόμους τα «υπέρ αγνώστων ένσημα» ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές πληρώνουν κάθε χρόνο βαρύ φόρο αίματος σε νεκρούς και σακατεμένους, καθώς τα μέτρα προστασίας και η λήψη τους θεωρούνται χάσιμο χρόνου και εμπόδιο στα κέρδη. Η έλλειψη των μέτρων σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της εργασίας μέσω της αύξησης του εργάσιμου χρόνου σε ώρες και μέρες και του εξαναγκασμού των εργαζομένων να δουλεύουν ακόμα και σε μεγάλη ηλικία κυνηγώντας να συμπληρώσουν ένσημα, οδηγεί στην εξουθένωση και την πρόωρη φθορά τους, το σακάτεμα, τον θάνατο. Μόνο για φέτος 9 οικοδόμοι έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους την ώρα της δουλειάς.

Η απεργία όπλο στον πόλεμο με κυβέρνηση και εργοδοσία

Εύλογα, λοιπόν, η Ομοσπονδία Οικοδόμων τονίζει στην ανακοίνωση - κάλεσμά της: «Εμείς σκοτωνόμαστε και σακατευόμαστε και τα αφεντικά κερδίζουν. Η κυβέρνηση, με την αντεργατική πολιτική της, εξασφαλίζει στους εργοδότες ότι θα αφήσουμε τα κόκαλά μας στα γιαπιά και στα εργοτάξια, δουλεύοντας χωρίς σταματημό για να τα βγάλουμε πέρα, μέχρι τα γεράματα πάνω στη σκαλωσιά.

Τέρμα τα ψέματα! Εδώ και τώρα να νομοθετηθεί το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο στην οικοδομή! Να κηρυχτεί υποχρεωτική η ΣΣΕ, να διασφαλίζεται το κατώτερο μεροκάματο και η ασφάλισή μας! Να μειωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης!

Μας εξοργίζει να μας λένε οι κυβερνώντες ότι για το δικό μας καλό φτιάχνουν και ψηφίζουν νόμους που μας οδηγούν να δουλεύουμε περισσότερες ώρες και να βγαίνουμε στη σύνταξη στα 60, 62 και 67 χρόνια. Μας εξοργίζει να μας κοροϊδεύουν με ψέματα και υποσχέσεις για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της κλοπής των ενσήμων μας.

(...) Μας εξοργίζει το γεγονός ότι επί δεκαετίες το κράτος και ο ΕΦΚΑ εισπράττουν ως "νταβατζήδες" εισφορές για ένσημα που αντιστοιχούν στη δική μας δουλειά, τα λεγόμενα "υπέρ αγνώστων". Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά οι οικοδόμοι παραμένουν χωρίς ένσημα και βρίσκονται καταδικασμένοι να μην μπορούν να βγουν στη σύνταξη».

Η απεργία, υπογραμμίζει, «είναι το όπλο μας στον πόλεμο με την κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία. (...) Η Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία στις 24 Ιούνη θα κλιμακώσει τον αγώνα μας και θα προετοιμάσει τη διεκδίκηση για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς (...) Το δίκιο θα κριθεί στον δρόμο του αγώνα. Παίρνουμε όλοι μέρος στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων μας στις 24 Ιούνη».