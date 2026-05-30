ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Η 24η ΙΟΥΝΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΛΑΔΟΥΣ

Σε μεγάλο αγωνιστικό - απεργιακό σταθμό εξελίσσεται η 24η Ιούνη, με Ομοσπονδίες, κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα σε μια σειρά κλάδους σε όλη τη χώρα να καλούν σε ξεσηκωμό για τις ΣΣΕ, τους μισθούς, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό, πανελλαδική απεργία έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στη βιομηχανία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών. Την ίδια μέρα και μέσα σε μια ακόμα σεζόν της εργασιακής εξόντωσης, κατεβαίνουν σε απεργία οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό και στον Επισιτισμό.

Επίσης, απόφαση για απεργία στις 24 Ιούνη έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.

Την ίδια μέρα προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις σωματεία από πολλούς ακόμα κλάδους, κλιμακώνοντας τον αγώνα κόντρα στην πολιτική των θυσιών για τα κέρδη και τους πολέμους των ομίλων. Ο «Ριζοσπάστης» παρουσιάζει σήμερα τις διεκδικήσεις μπροστά στις απεργιακές μάχες για τους κλάδους των Οικοδόμων, των Τροφίμων - Ποτών και του Τουρισμού.