ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Απεργούν απαιτώντας κλαδική ΣΣΕ με δικαιώματα για όλους

Για την υπογραφή κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας κατεβαίνουν σε απεργία στις 24 Ιούνη και οι εργαζόμενοι σε Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά, με απόφαση της Ομοσπονδίας, δίνοντας απάντηση στην εξοργιστική απαίτηση των εργοδοτικών φορέων, των βιομηχάνων, του ΣΕΒ να πεταχτεί μεγάλο μέρος των εργαζομένων από τις ΣΣΕ.

Η απαράδεκτη αυτή εξαίρεση που αξιώνουν οι βιομήχανοι θα έχει ως αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να δουλεύουν με χειρότερους όρους ή, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, σημαίνει «καμία κάλυψη, καμία προστασία για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου, που θα τους δηλώνουν ως "ανειδίκευτους" ενώ δουλεύουν στη Βιομηχανία, σε βάρδιες και στην πραγματικότητα σε περισσότερες από μία ειδικότητες, σε όλα τα πόστα». Ακόμα, η εξαίρεση θα είναι σε βάρος της υγείας και της ασφάλειάς τους, «γιατί η ειδικότητα σημαίνει και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας».

Αναλυτικότερα η Ομοσπονδία αναφέρει ότι απέναντι στη θέση της για καθορισμό κατώτατου κλαδικού μισθού που θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, οι εργοδότες επιμένουν στην απαράδεκτη θέση να εξαιρεθούν εργαζόμενοι, να μείνει ένα μεγάλο ποσοστό τους εκτός της κλαδικής Σύμβασης.

Σε αυτήν την αδιάλλακτη στάση των εργοδοτών το ΔΣ της Ομοσπονδίας αποφάσισε να απαντήσει με την κήρυξη της απεργίας, απαιτώντας την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά και με τα εξής αιτήματα: Κατώτατος κλαδικός μισθός 1.100 ευρώ. Καθορισμός ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας. Οχι στην εργολαβική εργασία και στη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, στα εξαντλητικά ωράρια. Μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Επίδομα γάμου και τέκνων. Επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024. Ο χρόνος διαλείμματος να είναι εντός του 8ώρου.

Αποκαλύπτοντας τον σχεδιασμό των βιομηχάνων, η Ομοσπονδία σημειώνει πως έπειτα από την πίεση και τον καθορισμό των περισσότερων ειδικοτήτων επανέρχονται και θέτουν ως όρο τη συνεχή και αδιάλειπτη εργασία για 3 χρόνια, όταν με τις απολύσεις και τις λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου έχουν κάνει τη μόνιμη και σταθερή δουλειά να είναι «όνειρο θερινής νυκτός».

Παράλληλα «οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους απορρίπτονται από τους βιομηχάνους, ως απειλή για την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη τους». Μάλιστα επικαλούνται τις συνθήκες «αστάθειας», όπως λένε, της κλιμάκωσης των πολεμικών σχεδιασμών, που προκαλούνται από το κυνήγι του κέρδους, «για να επιβάλουν ξανά σε εμάς τους εργαζόμενους να πληρώσουμε τα σπασμένα με νέες θυσίες», επισημαίνει η Ομοσπονδία.

Και τονίζει πως σταθερότητα για τους βιομηχάνους σημαίνει «σταθερότητα της επιδείνωσης συνολικά των όρων ζωής μας. Με τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων (...) προωθούν την κύρια επιδίωξή τους για συμπίεση του κλαδικού μισθού προς το επίπεδο του κατώτατου μισθού, τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Να καταδικάζουν τους νέους εργαζόμενους, για τους οποίους ο σάπιος κόσμος του κέρδους έχει γίνει ανυπόφορος, στην ανασφάλεια, στη ζωή με 771 ευρώ τον μήνα».

Παρακάτω επισημαίνει πως «οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από παλιούς και νέους "σωτήρες", που υπηρετούν την αντεργατική πολιτική του κέρδους». Αποδείχθηκε ότι ήταν «αέρας κοπανιστός» «τα περί επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων, είτε με την κατάργηση δήθεν των αντεργατικών νόμων "με ένα νόμο και ένα άρθρο", είτε τώρα με την άθλια συμφωνία ΣΕΒ - κυβέρνησης με τον ελεγχόμενο εργατοπατέρα, ισόβιο πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Αυτοί που τους έπιασε ο πόνος για το χαμηλό ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από ΣΣΕ επιδιώκουν τον αποκλεισμό εργαζομένων από την κλαδική Σύμβαση στον μεγαλύτερο κλάδο της μεταποίησης, των Τροφίμων και Ποτών».

Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι «δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε με το ξεροκόμματο του ανειδίκευτου, όταν εμείς παράγουμε όλο τον πλούτο». Καλεί όλα τα σωματεία στον κλάδο να πάρουν όλα τα μέτρα για την επιτυχία της απεργίας και καταλήγει:

«Εχουμε τη δύναμη να αναγκάσουμε τις εργοδοτικές ενώσεις να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση χωρίς τον άθλιο διαχωρισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους, που επιδιώκουν. Το δικό μας όπλο είναι η ενότητα όλων των εργαζομένων του κλάδου. Η συλλογική διεκδίκηση καλύτερων όρων δουλειάς και ζωής αποτελεί τη δύναμή μας».