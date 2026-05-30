ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΣΗ

Στη μάχη για ΣΣΕ με αυξήσεις και μείωση του εργάσιμου χρόνου

Στη μάχη της απεργίας ρίχνονται και οι εργαζόμενοι σεδιεκδικώνταςμε πραγματικές αυξήσεις, μείωση του εργάσιμου χρόνου και ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Στον κλάδο που αποτελεί το «καμάρι» της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας για κυβερνήσεις και αστικά κόμματα, που τον αποκαλούν «ατμομηχανή» της οικονομίας, αποκαλύπτεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι όλη αυτή η κερδοφορία χτίζεται πάνω στην εκμετάλλευση και το ξεζούμισμα των χιλιάδων εργαζομένων που ματώνουν 12 και 13 ώρες, 6 και 7 μέρες τη βδομάδα.

«Κερδισμένοι βγαίνετε», λένε ξανά και ξανά οι μεγαλοξενοδόχοι μπροστά σε μία ακόμα σεζόν εξόντωσης, προσπαθώντας να αποσπάσουν τη συναίνεση και την υποταγή των εργαζομένων στις επιδιώξεις τους, τρομοκρατώντας ταυτόχρονα για να μην κουνιέται φύλλο, να μην αμφισβητηθεί σε τίποτα η ανταγωνιστικότητα του «τουριστικού θαύματος» στο έδαφος της όξυνσης των ανταγωνισμών και του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Από κοντά και οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ μέσα στην Ομοσπονδία, που τρέχουν να εφαρμόσουν τις αξιώσεις των ομίλων και της κυβέρνησης, υπογράφοντας κατάπτυστες Τοπικές αλλά και Κλαδική Συλλογική Σύμβαση δίνοντας το ελεύθερο στην εργοδοσία να «οργιάζει» στα ξενοδοχεία - κάτεργα.

Στις 24 Ιούνη, λοιπόν, οι εργαζόμενοι στον κλάδο απεργούν με σημαία τις δικές τους ανάγκες. Απαιτούν πραγματικές αυξήσεις, 5ήμερη εργασία, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Απαιτούν να μην πληρώσουν τα σπασμένα της πολεμικής εμπλοκής, σε έναν κλάδο τόσο έκθετο στις διεθνείς εξελίξεις. Αναμετρούνται με την πολιτική της κυβέρνησης και των κομμάτων που πίνουν νερό στο όνομα των ματωμένων κερδών του κλάδου, που προωθούν τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ για σάρωμα δικαιωμάτων και κατακτήσεων, ώστε να θωρακίζεται αυτή η κερδοφορία.

Η απεργία να γίνει υπόθεση των εργαζομένων

Μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» για την οργάνωση της πανελλαδικής απεργίας ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής, τονίζει: «Το βασικό διακύβευμα στην απεργία στις 24 Ιούνη σε ξενοδοχεία και Εστίαση είναι να οργανωθεί μαζικά η διεκδίκηση για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο».

Εξηγεί πως φέτος είναι η χρονιά που λήγει η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων, επομένως έχει ιδιαίτερη σημασία η απεργία που γίνεται μέσα στη σεζόν να έχει επιτυχία «μέσα στους χώρους δουλειάς, στα ξενοδοχεία, εκεί που οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την εργοδοτική αυθαιρεσία, την εντατικοποίηση, τους χαμηλούς μισθούς, τους αρνητικούς όρους που έχει υπογράψει η πλειοψηφία στη διοίκηση της Ομοσπονδίας και προβλέπουν 7ήμερα - 9ωρα, σε κάποιες Τοπικές Συμβάσεις ακόμα και 16ωρα, όπως στη Ρόδο».

Ο Γ. Στεφανάκης στέκεται στα μέτρα υγείας και ασφάλειας, αλλά και στο πλήθος των εργατικών «ατυχημάτων», σημειώνοντας πως «είναι αποτέλεσμα της αυξημένης εντατικοποίησης και της 12ωρης δουλειάς. Ηδη μάλιστα η σεζόν έχει ξεκινήσει με κενά, με τους ίδιους τους εργοδότες να επισημαίνουν πως υπάρχουν χιλιάδες θέσεις ακάλυπτες, ενώ τα νούμερα των αφίξεων και κρατήσεων είναι σε αντιστοιχία με τα περσινά» και πρακτικά ένας εργαζόμενος θα κληθεί να κάνει δουλειά για δύο. «Πέρυσι στην τουριστική περίοδο, στη θερινή περίοδο είχαμε 7 νεκρούς στους χώρους δουλειάς στα ξενοδοχεία και συνολικά στον κλάδο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο φούντωμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου και στο βάθεμα της εμπλοκής της χώρας, υπογραμμίζει: «Αυτό συνεπάγεται, πρώτα απ' όλα, δικαιώματα που περικόπτονται ή δημοσιονομικές προσαρμογές που αφορούν την ενίσχυση των στρατιωτικών εξοπλισμών για την εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς, για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων». Σε αυτό το έδαφος αναδεικνύει πως ένα από τα ζητήματα που «καίνε» στον κλάδο είναι το εποχικό επίδομα για τους ανέργους και εποχικούς, το οποίο κουτσουρεύεται στο όνομα της «δημοσιονομικής σταθερότητας».

Και προσθέτει: «Το βασικό αίτημα για τους εποχικούς είναι να εξασφαλιστεί το επίδομα ανεργίας για όλη την περίοδο που θα είναι άνεργοι, χωρίς προϋποθέσεις, καταργώντας δηλαδή τις προϋποθέσεις που είχαν μπει από τα μνημόνια, όπου προβλέπεται ότι θα παίρνουν τρεις μήνες ταμείο ανεργίας από τη λήξη της τουριστικής περιόδου, και λήγουν και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εποχικών υπαλλήλων». Χαρακτηρίζει δε πρόκληση το γεγονός ότι τα μισά χρήματα του επιδόματος μπαίνουν στην προπληρωμένη κάρτα, με το κράτος να τους κάνει κουμάντο μέχρι και για το πώς θα τα ξοδέψουν! «Ειδικά πέρυσι είχαμε πολύ σοβαρά ζητήματα», λέει, «ακόμα και στα χρονικά περιθώρια που ήταν να καταβληθούν αυτά τα χρήματα, με αποτέλεσμα από τον Οκτώβρη που έληξαν οι συμβάσεις και τέλειωσε η δουλειά, να έχει φτάσει Δεκέμβρης και Γενάρης και οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν είχαν πληρωθεί. Αντιμετώπισαν δηλαδή πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα».

Η παραπάνω τραγική κατάσταση ξεδιπλώνεται στο έδαφος της αυξημένης ακρίβειας και της αύξησης των τιμών στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στη στέγη, στην Ενέργεια. «Ολα αυτά δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την επιβίωση, την ίδια τη ζωή των εργαζομένων και ιδιαίτερα του κλάδου», αναφέρει ο Γ. Στεφανάκης.

Καταλήγοντας τονίζει ότι όλα αυτά είναι που διακυβεύονται μπροστά στην απεργία στις 24 του Ιούνη.

Και απευθύνοντας κάλεσμα στους εργαζόμενους του κλάδου, υπογραμμίζει: «Να οργανωθούν όλο και περισσότεροι νέοι εργαζόμενοι, σε όλες τις περιοχές της χώρας και σε όλους τους μεγάλους χώρους δουλειάς, στα σωματεία τους. Παράλληλα, όπου δεν υπάρχουν να φτιαχτούν νέα επιχειρησιακά σωματεία ή κλαδικά και να γίνει ένα πολύ μεγάλο, αποφασιστικό βήμα ώστε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Να αλλάξουν τους αρνητικούς συσχετισμούς στη διοίκηση της Ομοσπονδίας Επισιτισμού - Τουρισμού, που έχει χαράξει γραμμή συμβιβασμού, υποταγής και στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων».