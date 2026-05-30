ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Υγειονομική «βόμβα» λόγω των ράντζων και της υποστελέχωσης

Tουλάχιστον 25 υγειονομικοί και δεκάδες ασθενείς και συνοδοί έχουν καταγραφεί με επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομειακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Νοσοκομείο «Aττικόν». Εκεί δηλαδή που πριν μερικούς μήνες στήθηκε άλλη μια φιέστα για τις περιβόητες «ανακαινίσεις», με την κυβέρνηση να εξαπολύει την ίδια μέρα άγρια καταστολή σε βάρος των υγειονομικών που απαιτούσαν άμεσες προσλήψεις και να πάψει το αίσχος με τα ράντζα.

Τώρα η έξαρση της γαστρεντερίτιδας επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις του Σωματείου, που από την πρώτη στιγμή έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου για έναν ιό που μπορεί να «γονατίσει» το Νοσοκομείο, μετατρέποντάς το σε υγειονομική βόμβα.

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν αρχικά στη Νευροχειρουργική κλινική. Επιταχυντής όμως της εξάπλωσης είναι οι άθλιες συνθήκες νοσηλείας και τα πάνω από 100 ράντζα που πλημμυρίζουν σε μόνιμη βάση τους διαδρόμους.

Σε αυτές τις συνθήκες, το Σωματείο ζητά το αυτονόητο: Με απόφαση του υπουργείου Υγείας το Νοσοκομείο «Αττικόν» να αποδεσμευτεί από τη γενική εφημερία του Σαββάτου 30/5, προειδοποιώντας πως «νέες εισαγωγές και νέα ράντζα σημαίνουν υγειονομικό έγκλημα». Το ίδιο αίτημα διατυπώνει και το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ προς το υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση του Νοσοκομείου.

Να σημειωθεί ότι κατά μέσο όρο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο σε κάθε εφημερία γίνονται περίπου 250 νέες εισαγωγές, εκ των οποίων 150 ασθενείς καταλήγουν να νοσηλεύονται σε ράντζο. Οπως όμως αναδεικνύει η ΕΙΝΑΠ, ο περιορισμός ενός τόσο μεταδοτικού ιού σε νοσοκομειακό περιβάλλον προϋποθέτει επαρκείς χώρους, δυνατότητα απομόνωσης, καθαριότητα, μέσα προστασίας και προσωπικό.

Απέναντι σε αυτές τις ζωτικές - όπως αποδεικνύεται - διεκδικήσεις οι κυβερνήσεις κωφεύουν τα τελευταία τουλάχιστον 13 χρόνια, απορρίπτοντας π.χ. το αίτημα των υγειονομικών και του λαού να ανοίξουν τα 7 νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και το πρώην Λοιμωδών στη Δυτική Αθήνα, όπως και οι 10.000 κλίνες που έκλεισαν και παραμένουν κλειστές.

Τέτοια ζητήματα αναδεικνύει διαρκώς το ΚΚΕ, που μόνο τα τελευταία χρόνια έχει καταθέσει εκατοντάδες Ερωτήσεις στη Βουλή προς το υπουργείο Υγείας απαιτώντας συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, με μόνιμο προσωπικό, κατάργηση των ράντζων, αύξηση της χρηματοδότησης, ενώ με αυτά τα αιτήματα έχει πραγματοποιήσει δεκάδες παρεμβάσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Γ. Σιδέρης: Καταρρέουν τα παραμύθια της κυβέρνησης

Με αφορμή την επικίνδυνη αυτή κατάσταση, ο «Ριζοσπάστης» μίλησε με τον Γιώργο Σιδέρη, πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ και του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αττικόν».

Ο ίδιος σημειώνει ότι αυτή η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο «Αττικόν», σε δεκάδες υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς, «είναι μία από τις όψεις της καθημερινής, επικίνδυνης πραγματικότητας που ζούμε εδώ και χρόνια σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας: Υποστελέχωση, υπερπληρότητα, ράντζα στους διαδρόμους, ασθενείς χωρίς αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες νοσηλείας».

Οσο για τις ευθύνες, τονίζει ότι «όλες οι κυβερνήσεις και όλες οι διοικήσεις δεν έχουν λύσει το πρόβλημα, αποδέχτηκαν τα ράντζα ως "κανονικότητα" και άφησαν το νοσοκομείο να λειτουργεί μόνιμα πάνω από τα όριά του. Τα παραμύθια της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας καταρρέουν μέσα στους διαδρόμους του "Αττικόν"».

Χαρακτηριστικά είναι τα ερωτήματα που θέτει:

«Πώς μπορεί να περιοριστεί η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα, χωρίς ξεχωριστή τουαλέτα, χωρίς τους αναγκαίους χώρους απομόνωσης, χωρίς τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις υγιεινής; Πώς μπορεί το προσωπικό να εφαρμόσει πλήρως τα μέτρα προστασίας όταν δουλεύει εξαντλημένο, καλύπτοντας πολλαπλά πόστα και μόνιμα κενά;

Χρειάζεται εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς: Αμεση απομάκρυνση από την εργασία όλων των συμπτωματικών εργαζομένων, επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, υλικά απολύμανσης, κατάλληλοι χώροι και υποδομές για ασφαλή νοσηλεία. Πάνω απ' όλα, απαιτούμε να σταματήσει άμεσα το αίσχος των ράντζων και να γίνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, με βάση τις πραγματικές ανάγκες».

Κλείνοντας τονίζει ότι σήμερα απαιτούνται και έκτακτα μέτρα. Και εξηγεί: «Η ενδεχόμενη άρνηση υπουργείου, 2ης ΥΠΕ και διοίκησης να αφαιρεθεί το "Αττικόν" από την επόμενη γενική εφημερία είναι επικίνδυνη πολιτική επιλογή. Γιατί όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει γενική εφημερία στο "Αττικόν": Νέες εισαγωγές, νέα ράντζα, νέος συνωστισμός, ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο ήδη αποδεκατισμένο προσωπικό. Και όλα αυτά μέσα σε συνθήκες έξαρσης ενός εξαιρετικά μεταδοτικού ιού. Ούτε αυτήν την έκτακτη συνθήκη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του "καλύτερου ΕΣΥ που υπήρξε ποτέ";».