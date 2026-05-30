«Κοσμογονία στην Yγεία» με πρωτόκολλα «περιορισμού κόστους» και ένταση της επιχειρηματικής δράσης

Η Υγεία που «κοστίζει», με προαναγγελία ακόμα πιο αυστηρών «κοφτών» και ένταση της επιχειρηματικότητας, βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του πρωθυπουργού στο πρόσφατο συνέδριο για την Υγεία που διοργάνωσαν το «ygeiamou.gr» και το «Πρώτο Θέμα». Αυτόν τον άξονα που ενώνει όλες τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα, τσακίζοντας τα δικαιώματα ασθενών και υγειονομικών, επιχείρησε ο Κυρ. Μητσοτάκης να «στολίσει» με παχιά λόγια περί του «καλύτερου ΕΣΥ που έχει υπάρξει».

Το τι εννοεί η κυβέρνηση ως «καλύτερο ΕΣΥ» προϊδεάζει και για τα χειρότερα, αφού καμαρώνει για τις ανύπαρκτες προσλήψεις, για μερικές ανακαινίσεις σε άδεια από προσωπικό ΤΕΠ ή για την «πρόληψη» που εξαντλείται σε sms τα οποία αποστέλλονται για «προληπτικές εξετάσεις» σε λίγους και για λίγο.

Η πλαστή εικόνα του «καλύτερου ΕΣΥ που έχει υπάρξει» και η πραγματικότητα

Για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «για πρώτη φορά συμβαίνουν τόσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», επικεντρώνοντας στις περιβόητες ανακαινίσεις σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και Κέντρα Υγείας, στις εφημερίες και στο γνωστό μέτρο με το «βραχιολάκι». Οι όποιες δηλώσεις για τα ΤΕΠ δεν μπορούν βέβαια να κρύψουν τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, τις εξαντλητικές βάρδιες, τις ελλείψεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ούτε το γεγονός ότι τα ΤΕΠ σε πολλά νοσοκομεία λειτουργούν συστηματικά ως ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για δεκάδες ασθενείς, που μετά από κάθε εφημερία ξεροσταλιάζουν σε ράντζα, λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών.

Οσο για το «ανθρώπινο δυναμικό» του συστήματος Υγείας, η περιβόητη «κοσμογονία» περιλαμβάνει μείωση του μόνιμου προσωπικού των νοσοκομείων κατά 5.000 τα τελευταία 5 χρόνια και κατά 1.500 του συνόλου του προσωπικού (μόνιμοι - συμβασιούχοι) τα τελευταία 3 χρόνια. Οσο για τις 1.131 θέσεις γιατρών που ανακοινώθηκαν, δεν καλύπτουν ούτε τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, ενώ με βάση και τα απαρχαιωμένα οργανογράμματα των νοσοκομείων λείπουν πάνω από 6.000 ειδικευμένοι γιατροί πανελλαδικά.

Για το νοσηλευτικό προσωπικό, από τη μία ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση «δεν βρίσκει νοσηλευτές» και από την άλλη, για 1.654 θέσεις που προκηρύχθηκαν έχουν κατατεθεί 9.433 αιτήσεις. Και την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση καμώνεται ότι προσπαθεί να κάνει «ελκυστικό» το επάγγελμα του νοσηλευτή, απορρίπτει όλες τις ουσιαστικές διεκδικήσεις τους: Nα πάψει η πολυδιάσπαση, μαζικές και μόνιμες προσλήψεις, μείωση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, αυξήσεις, ένταξη όλων στα ΒΑΕ χωρίς προϋποθέσεις και «κόφτες», κ.λπ. Τέτοιες διεκδικήσεις απορρίπτονται με κριτήριο τα δεσμά των «δημοσιονομικών αντοχών», δηλαδή των αντοχών της καπιταλιστικής οικονομίας.

Ακόμα πιο προκλητικές ήταν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού σε σχέση με τα χειρουργεία και τις λίστες αναμονής. Ενώ το 40% των χειρουργικών αιθουσών παραμένουν κλειστές, ο Κυρ. Μητσοτάκης προπαγανδίζει ότι τα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία λύνουν το πρόβλημα, αφού όπως είπε «έχουν γίνει πάνω από 20.000». Αντί δηλαδή να λειτουργήσουν όλα τα χειρουργεία με το απαραίτητο προσωπικό, για να πάψουν οι λίστες της ντροπής, η κυβέρνηση επιμένει στο «νόμιμο φακελάκι» και στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση στα δημόσια νοσοκομεία.

Πρόληψη: Παράταση στα ευκαιριακά προγράμματα για λίγους

Η άλλη όψη της παραπάνω αθλιότητας στα νοσοκομεία είναι αυτή που επικρατεί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στις δομές της οποίας υπάρχει μείωση του ιατρικού προσωπικού κατά 9,8% μόνο την τελευταία τετραετία.

Ο λαός έρχεται αντιμέτωπος, όχι μόνο με το μπάχαλο της πανσπερμίας των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, ΤΟΜΥ, ιδιώτες κ.ά.), αλλά και με παντελή έλλειψη ακόμα και βασικών ειδικοτήτων σε αρκετές περιοχές και σχεδόν ανύπαρκτο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Σε αυτό το εμπορευματοποιημένο και υποστελεχωμένο δίκτυο ΠΦΥ, βασική πολιτική του αστικού κράτους είναι η πρόληψη ως ατομική ευθύνη.

Γι' αυτό και ο Κυρ. Μητσοτάκης διαφήμισε στο συνέδριο τα σχετικά προγράμματα που «τρέχει» η κυβέρνηση, όπως για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, ή τις «δράσεις» για τα καρδιαγγειακά και την παιδική παχυσαρκία.

Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν ένα μόνο μέρος του πληθυσμού και ορισμένες εξετάσεις για παθήσεις, που σύμφωνα με την ίδια την ΕΕ συνεπάγονται αυξημένο αριθμό χαμένων εργατοωρών, «απουσιασμό» από την εργασία και «υψηλά κόστη» στα συστήματα Υγείας.

Μάλιστα το υπουργείο ζητά τα εύσημα για την παράταση αυτών των προγραμμάτων, με άλλα 300 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια, 75 εκατ. ανά έτος. Δηλαδή η κυβέρνηση επιχειρεί να «ξεπετάξει» τις ανάγκες για πρόληψη όλου του πληθυσμού με 7,5 ευρώ τον χρόνο για κάθε άτομο... Για την πρόληψη ενός πληθυσμού 10 εκατομμυρίων λοιπόν δίνει το μισό περίπου ποσό από αυτό που κοστίζει η ημερήσια δαπάνη μιας φρεγάτας στις αποστολές εκτός συνόρων, όπως στην Ερυθρά Θάλασσα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του καρκίνου του μαστού, του πιο συχνού καρκίνου στις γυναίκες, όπου η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Για να γίνει αυτό όμως απαιτείται προληπτικός έλεγχος με τακτική κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό, ετήσια μαστογραφία και υπέρηχο.

Παρά λοιπόν την αξία της πρόληψης, οι ελλείψεις σε μηχανήματα και προσωπικό, ιδιαίτερα στην επαρχία, αποτελούν τεράστιο εμπόδιο για ολοκληρωμένο και τακτικό έλεγχο. Μάλιστα η δαπάνη για γενετικό έλεγχο, που δείχνει αν κάποια γυναίκα φέρει μεταλλάξεις στα γονίδια που ενέχονται για τον καρκίνο, μπορεί να ξεπεράσει τα 600 ευρώ!

Πώς απαντά η κυβέρνηση στα παραπάνω; Με το Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», που αφορά μόνο τις γυναίκες 45 - 69 ετών. Δηλαδή με ανεπαρκείς εξετάσεις που δεν συνοδεύονται από έγκαιρη, δωρεάν και πλήρη θεραπεία σε ό,τι διαγνωστεί, και με αντιεπιστημονικό αποκλεισμό των γυναικών 40 - 45 ετών, ενώ σταθερή είναι η στήριξη στον ιδιωτικό τομέα, αφού από το σύνολο των μαστογραφιών ετησίως το 76% πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά κέντρα. Το μόνο λοιπόν που κάνει το κράτος είναι να στέλνει ένα sms/mail με μία ειδοποίηση και μία δωρεάν συνταγογράφηση ψηφιακής μαστογραφίας.

Προετοιμασία για νέους «κόφτες» σε Υγεία - Πρόνοια - Φάρμακο

Αποκορύφωμα της παρέμβασης του πρωθυπουργού ήταν η δήλωσή του πως «μας απασχολεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η υγεία κοστίζει, άρα η εξοικονόμηση πόρων μέσα από τη σωστή διαχείριση είναι κάτι το οποίο θα το χρειαστούμε». Το εργαλείο της «εξοικονόμησης» είναι τα DRG, δηλαδή τα πρωτόκολλα λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων με επιχειρηματικά κριτήρια. Πρόκειται για τη στρατηγική της ΕΕ και των κυβερνήσεων όπου όλα στο εμπορευματοποιημένο και ιδιωτικοποιημένο σύστημα Υγείας προσανατολίζονται στην «οικονομική αποδοτικότητα». Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντάσσεται σε ένα σύστημα διαχείρισης πόρων, όπου κυρίαρχα είναι τα κριτήρια κόστους, παραγωγικότητας και «απόδοσης». Δηλαδή η νοσηλεία μετατρέπεται σε προκαθορισμένο «πακέτο» υπηρεσιών, με συγκεκριμένη αποζημίωση. Η υγειονομική - νοσηλευτική φροντίδα τυποποιείται και κοστολογείται, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς.

Αυτό άλλωστε ομολόγησε ο Κυρ. Μητσοτάκης και σε σχέση με τα καινοτόμα φάρμακα, τα φάρμακα «υψηλού κόστους». Οπως είπο, «όσο τα φάρμακα γίνονται πιο στοχευμένα, θα γίνονται και πιο ακριβά... Προφανώς χρειάζονται "κόφτες" και πρωτόκολλα».

