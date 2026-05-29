ΛΙΒΑΝΟΣ

Ισραηλινές επιθέσεις με στόχο αμάχους

2026 The Associated Press. All

Καθημερινά κλιμακώνονται οι εγκληματικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις σε νότιο και ανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου κάνει ό,τι και η αμερικανική κυβέρνηση έναντι του Ιράν: Από τη μια συνεχίζει τα παζάρια και από την άλλη περιφρονεί ακυρώνοντας στην πράξη την «εκεχειρία», που την περασμένη βδομάδα παρατάθηκε κατά περίπου ενάμιση μήνα, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Οι ισοπεδωτικοί βομβαρδισμοί κατοικημένων περιοχών και μη στρατιωτικών υποδομών, που συνιστούν εγκλήματα πολέμου, συνεχίζονται με τη στήριξη τόσο Ευρωατλαντικών συμμάχων του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ όσο και αραβικών χωρών, που κάνουν τα στραβά μάτια στην εγκληματική δράση του Ισραήλ με τα γνωστά προσχήματα περί «ασφάλειας» και «αυτοάμυνας».

Για την κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων χρησιμοποιούνται ως αφορμή οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ με drones, ως απάντηση στις επιδρομές. Χθες οι Ισραηλινοί φονιάδες ξεκλήρισαν μια οικογένεια - ένα ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους - όταν βομβαρδίστηκε εν κινήσει το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν, κοντά στην πόλη Σιδώνα. Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε τρίτος θάνατος Λιβανέζου στρατιώτη μέσα σε τρεις μέρες από ισραηλινά πυρά. Αναφέρθηκε επίσης προειδοποίητος βομβαρδισμός πολυκατοικίας στην Τύρο του νότιου Λιβάνου, που προκάλεσε σοβαρές ζημιές και πυρκαγιά.

Παράλληλα οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν μετά από τρεις βδομάδες τη νότια συνοικία της Βηρυτού, Σουαϊφάτ, σε μια υποτίθεται «στοχευμένη δολοφονία» κατά του Αλί Αλ Χούσνι, ο οποίος φέρεται ως επικεφαλής της δύναμης πυραύλων της φιλοϊρανικής «Μεραρχίας Ιμάμ Χοσεϊν».

Οι πρώτες πληροφορίες του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας σε σχέση με τις χθεσινές ισραηλινές επιδρομές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 παιδιά, και 21 τραυματίες, ανάμεσά τους 5 παιδιά.

Στη συνέχεια, χθες το μεσημέρι ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μέσα στο τελευταίο 24ωρο χτύπησε «πάνω από 135 στόχους της Χεζμπολάχ» στον νότιο Λίβανο, κυρίως στις πόλεις Τύρο και Ναμπατίεχ, και στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, προκάλεσε τον θάνατο μιας Ισραηλινής στρατιώτη, 20 ετών, από τη Μεραρχία Γκιβάτι, κοντά στα σύνορα Λιβάνου - Ισραήλ. Κατά την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν αρκετά σοβαρά άλλες δύο έφεδροι.

Σήμερα 29 Μάη έχει προγραμματιστεί συνάντηση στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ ανάμεσα σε εξαμελή αντιπροσωπεία στελεχών του λιβανέζικου στρατού, με επικεφαλής τον διοικητή επιχειρήσεων Ζορζ Ριζκαλάχ, και σε αντιπροσωπεία αξιωματικών του ισραηλινού στρατού.

Χθες ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στην έδρα της Ταξιαρχίας Χασμονεάν, Υπερορθόδοξων Εβραίων, στην κοιλάδα του Ιορδάνη, καλώντας «όσοι δεν μελετούν την Τορά να πάρουν τα όπλα».

Η εμφάνιση του Νετανιάχου εκεί εξηγείται από τη νέα αποτυχία του κυβερνητικού συνασπισμού να ψηφιστεί στη Βουλή η τελευταία εκδοχή νομοσχεδίου για την υποχρεωτική στράτευση των σπουδαστών ραβινικών σχολών Υπερορθόδοξων Εβραίων.

Στο μεταξύ, με απόφαση της γενικής εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ Μιαρά παραπέμπεται σε δίκη ο ανώτερος σύμβουλος του Νετανιάχου, Γιονατάν Ούριχ, μετά τη διαρροή απόρρητων κρατικών εγγράφων στη γερμανική εφημερίδα «Bild».