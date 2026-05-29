ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέες απειλές για γενίκευση των συγκρούσεων στη σκιά της διαπραγμάτευσης που συνεχίζεται

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με εναλλαγές από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στις σύνθετες και δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ετσι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά: Είτε για ένα νέο μπουρλότο που θα ανάψει μεγαλύτερες φωτιές στην εύφλεκτη περιοχή του Περσικού Κόλπου (που παραμένει από τις κομβικές περιοχές σφοδρού ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού), είτε μία πρώτη συμφωνία που θα παρατείνει ακόμη περισσότερο τα σκληρά παζάρια για σημαντικά ζητήματα αντιπαράθεσης όπως ο έλεγχος των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το αμερικανικό «Axios» επανέφερε χτες στο προσκήνιο πληροφορίες για μία πρώτη συμφωνία με στόχο μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, που θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγμάτευση των πιο δύσκολων θεμάτων. Το ρεπορτάζ, που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε πως οι διαπραγματευτές αμφοτέρων χωρών έχουν συμφωνήσει και αναμένουν την τελική απάντηση των ηγετών των χωρών τους. Ανέφερε επίσης πως οι διαπραγματευτές συμφώνησαν να παρατείνουν τη σημερινή εκεχειρία κατά 60 ημέρες, προκειμένου στο διάστημα αυτό να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Επίσης, πηγές στην Ουάσιγκτον διευκρίνισαν χτες βράδυ πως ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφανθεί για το σχέδιο μνημονίου, έχοντας όλο το προηγούμενο διάστημα δημιουργήσει σύγχυση με αντικρουόμενες δηλώσεις και αντιδράσεις.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού Καναλιού 12, το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ακόμη «ανεμπόδιστη» διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση των ιρανικών θαλάσσιων ναρκών εντός 30 ημερών, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού σε λιμάνια του Ιράν παράλληλα με την αποκατάσταση της διεθνούς ναυτιλίας στο Ορμούζ. Αναφέρεται επίσης «δέσμευση» των ΗΠΑ για διαπραγμάτευση της άρσης των ευρύτερων κυρώσεων κατά του Ιράν και «ξεπάγωμα» ιρανικών κεφαλαίων εντός 60 ημερών οπότε θα αποκατασταθεί η πλήρης εξαγωγή του ιρανικού πετρελαίου. Το Ισραηλινό Κανάλι 12 αναφέρει πως η παράταση της εκεχειρίας θα συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο «αν και το Ισραήλ θα είναι ελεύθερο να αντιμετωπίζει άμεσες απειλές από τη Χεζμπολάχ».

Σε μία πρώτη αντίδραση, πηγές στο υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αμφισβήτησαν την εγκυρότητα των πληροφοριών κάνοντας λόγο για «ανοησίες». Αλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι επισήμαναν πως δεν έχει αντιδράσει σχετικά ο ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο οποίος νωρίτερα χτες το πρωί είχε προειδοποιήσει πως το απώτερο σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ είναι να γονατίσουν τη χώρα του.

Σε κάθε περίπτωση, το σκληρό διπλωματικό πόκερ παραμένει σε πλήρη εξέλιξη παρά τις νέες εχθροπραξίες και τις αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ πως δεν «βιάζεται» για μία συμφωνία με το Ιράν και πως θα «τινάξει στον αέρα» το Ομάν εάν επιχειρήσει να συνδιαχειριστεί τα Στενά του Ορμούζ με την Τεχεράνη.

Ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισχάκ Νταρ αναχώρησε χτες από το Ισλαμαμπάντ για την Ουάσιγκτον με σκοπό να μεταβεί σήμερα (Παρασκευή) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και να συναντήσει μεταξύ άλλων τον Αμερικανό ομόλογο, Μάρκο Ρούμπιο, με επίκεντρο τις έμμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Παράλληλα, χτες πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, Σεχμπάζ Σαρίφ, με τον πρώτο να μη συζητά αποκλειστικά τις εξελίξεις περί των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ αλλά «την ανάγκη ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε οικονομία, εμπόριο, τελωνειακές υπηρεσίες» και τις «περιφερειακές διαβουλεύσεις για ειρήνη και σταθερότητα». Από την πλευρά του, ο Πακιστανός ηγέτης τόνισε τη σημασία «συνέχισης της συνεργασίας και συντονισμού των ισλαμικών χωρών για την προστασία της σταθερότητας, της ασφάλειας, και των κοινών συμφερόντων του ισλαμικού κόσμου».

Αποτυχημένη προσπάθεια διέλευσης αμερικανικού τάνκερ

Νωρίτερα, αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις προσπάθησαν να διευκολύνουν τη διέλευση αμερικανικού πλοίου αργά το βράδυ της Τετάρτης από τα Στενά του Ορμούζ δίχως συνεννόηση με τις ιρανικές αρχές. Η προσπάθειά τους φαίνεται πως έπεσε στο κενό, καθώς το αμερικανικό πλοίο αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω.

Στη συνέχεια, οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίποινα βομβάρδισαν περιοχές κοντά στο στρατηγικό λιμάνι του Νοτίου Ιράν, Μπαντάρ Αμπάς, προκαλώντας τα άμεσα αντανακλαστικά των ιρανικών δυνάμεων που απάντησαν στέλνοντας λίγο μετά τις 4.00 π.μ. της Πέμπτης, πυραύλους και drone με στόχο αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Οι κουβεϊτιανές αρχές απάντησαν με ενεργοποίηση της αεράμυνας «κατά απειλών από πυραύλους και drones».

Σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές επιθέσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε πως σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις από την ενεργοποίηση της ιρανικής αεράμυνας.

Αργότερα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους εξέδωσαν «αυστηρή προειδοποίηση» στους εχθρούς τους «ώστε να μάθουν πως μία πράξη επίθεσης δεν θα μείνει αναπάντητη». Ανέφεραν επίσης πως θα ακολουθήσει «πιο αποφασιστική απάντηση» σε περίπτωση επανάληψης «κάθε επιθετικής ενέργειας» από τη μεριά των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, το ιρανικό κρατικό κανάλι IRIB μετέδωσε πως οι ιρανικές δυνάμεις τα ξημερώματα της Πέμπτης έκαναν χρήση πυρός κατά τεσσάρων πλοίων που επιχείρησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ δίχως την κατάλληλη άδεια. Στη συνέχεια, διευκρίνισαν πως χτες επέτρεψαν την ασφαλή διέλευση 26 εμπορικών πλοίων.

Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο ανέθεσε συμβόλαιο αξίας 1 δισ. δολαρίων στο πολεμικό μονοπώλιο «Raytheon» για την παροχή πυραύλων εδάφους αέρος «NASAMS» στο Κουβέιτ.

Απειλή για νέες αμερικανικές κυρώσεις

Χτες το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της νεοσύστατης ιρανικής αρχής διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ (γνωστή ως PGSA) με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να χαρακτηρίζει τον ιρανικό φορέα «ανέκδοτο» και να απειλεί με κυρώσεις και τις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες.

«Προειδοποιούμε κάθε εταιρεία ή κρατική αρχή να μην πληρώνει τέλη και να μην τα κρύβει πίσω από "διευκολύνσεις πληρωμών"», ανέφερε ο Μπέσεντ σε ανακοίνωσή του απειλώντας πως θα «κλείσει την πρόσβαση όλων των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών σε σημεία προσγείωσης, ανεφοδιασμού και πώλησης εισιτηρίων». Κατέληξε δε αναφέροντας πως μόνο «μία ικανοποιητική συμφωνία μπορεί να σταματήσει αυτό το σπιράλ προς τα κάτω».

Εκκληση Ζαχάροβα προς ΗΠΑ και Ιράν

Μπροστά στη νέα αύξηση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απηύθυνε χτες έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για συνέχιση του διαλόγου και αποφυγή οπισθοδρόμησης και επαναφοράς σε μία στρατιωτική σύγκρουση.

Η Ζαχάροβα επανέλαβε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει τις δύο πλευρές στην απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, διευκρινίζοντας πως αυτή η ρωσική πρόταση δεν σημαίνει «επιβολή πρωτοβουλίας».

Ιρανική «αξιοποίηση» δεδομένων στίγματος τοποθεσίας

Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, αίσθηση προκάλεσε χτες η επιστολή που κοινοποίησε στο πρακτορείο «Reuters» ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν πως η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση) του αμερικανικού στρατού λαμβάνει «πολλαπλές αναφορές» απειλών για την εκμετάλλευση εμπορικών δεδομένων τοποθεσίας «από τον εχθρό», με σκοπό τη στοχοποίηση ή παρακολούθηση Αμερικανών στρατιωτικών και μη σε θέατρα επιχειρήσεων.

«Τα εμπορικά δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό του τόπου όπου συγκεντρώνονται τα αμερικανικά στρατεύματα και του τρόπου ζωής τους, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αντιπάλους για να στοχεύσουν επιθέσεις όπως πυραύλους, drones και βόμβες στον δρόμο καθώς και για σκοπούς αντικατασκοπείας», ανέφερε ο Γουάιντεν στην επιστολή του, επισημαίνοντας πως πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της βιομηχανίας «adtech», επειδή συνιστά «απειλή για την εθνική ασφάλεια».