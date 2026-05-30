ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΝΕ

Εκδήλωση για τον Αθλητισμό την Κυριακή 7 Ιούνη

Εκδήλωση - συζήτηση με αθλητικά σωματεία, προπονητές, αθλητές και γονείς, με σύνθημαθα πραγματοποιήσουν τηνστις 7 μ.μ. στη Δραπετσώνα, οι

Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Θοδωρής Λιάππης, υπεύθυνος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ παρεμβάσεις θα κάνουν ο Γιώργος Καλαμαράς, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής του ΚΚΕ και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κερατσινίου - Δραπετσώνας, και ο Γιάννης Κυριαζής, πρωταθλητής ακοντισμού. Θα ακολουθήσουν συζήτηση και παρεμβάσεις από εκπροσώπους αθλητικών σωματείων.

Σε κάλεσμα των ΤΟ Πειραιά του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την εκδήλωση - συζήτηση επισημαίνονται τα εξής:

«Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία αποτελούν το τελευταίο "οχυρό" για τη διέξοδο στην άθληση της νεολαίας και των λαϊκών οικογενειών. Παρά τον κρίσιμο ρόλο τους στην αθλητική δραστηριότητα, βρίσκονται αντιμέτωπα με:

Συστηματική υποχρηματοδότηση από το κράτος και την Τοπική Διοίκηση, που έχει ως αποτέλεσμα τη μετακύλιση του κόστους στους γονείς, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν ακριβά το "έλλειμμα" της κρατικής μέριμνας μέσω συνδρομών.

Εμπορευματοποίηση των υποδομών, όπου δημόσιοι χώροι παραχωρούνται κατά προτεραιότητα σε ανώνυμες εταιρείες και μεγάλα επαγγελματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται και στον χώρο του Αθλητισμού, αφήνοντας τα ερασιτεχνικά σωματεία στο περιθώριο.

Δεν συμβιβαζόμαστε με την απαξίωση του ερασιτεχνικού αθλητισμού

Η εποχή που ο αθλητισμός ήταν μια αυθόρμητη δραστηριότητα στις γειτονιές μας έχει δυστυχώς παρέλθει. Σήμερα η ανάγκη για άθληση είναι μεγαλύτερη από ποτέ, όμως ο αθλητισμός μετατρέπεται όλο και περισσότερο από κοινωνικό αγαθό σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα.

Τα στενά δημοσιονομικά όρια που επικαλούνται όλες οι κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για τον αποκλεισμό της λαϊκής οικογένειας από τα γήπεδα. Οι αθλητικοί χώροι είναι δημόσια περιουσία και δεν επιτρέπεται να λειτουργούν με όρους κέρδους.

Διεκδικούμε άμεσα:

Γενναία κρατική χρηματοδότηση των δήμων και των ερασιτεχνικών σωματείων για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των υποδομών.

Δωρεάν παραχώρηση των δημοτικών γηπέδων στα σωματεία.

Προτεραιότητα στη χρήση των εγκαταστάσεων στα ερασιτεχνικά σωματεία και στον μαζικό λαϊκό αθλητισμό, έναντι των επαγγελματικών ΑΕ.

Ανέγερση νέων, σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, φύλαξης και ιατρικής υποστήριξης σε όλους τους αθλητικούς χώρους, με ευθύνη του κράτους.

Διασύνδεση των Αθλητικών Κέντρων με το δημόσιο σύστημα Υγείας, για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και υγειονομική κάλυψη όλων των αθλητών.

Αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση και αξιοποίηση των σχολείων για δωρεάν αθλητική δραστηριότητα τις απογευματινές ώρες.

Ο αθλητισμός είναι ζωτική ανάγκη και δικαίωμα όλων! Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει προνόμιο για λίγους!».