ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - SUPER LEAGUE 2025-2026

Αλλη μια σεζόν σε γνώριμο σκηνικό

Κερδισμένοι ΑΕΚ και ΟΦΗ

Με το γνώριμο σκηνικό των πολύπλευρων ανταγωνισμών του χώρου να χαρακτηρίζει τα όσα έγιναν σε εξωαγωνιστικό επίπεδο κύλησε μία ακόμα σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League. Ετσι, μπορεί σε αγωνιστικό επίπεδο το φετινό πρωτάθλημα να χαρακτηρίστηκε από εκπλήξεις και ανατροπές, τόσο στην κόντρα για την κατάκτηση του τίτλου όσο και στις θέσεις για την Ευρώπη, αλλά και στη μάχη για την παραμονή, την ίδια ώρα όμως παρέμειναν ίδια και απαράλλαχτα τα όσα συνοδεύουν κάθε χρονιά τις εσωτερικές κόντρες εντός του «προϊόντος» μεταξύ των επιχειρηματιών του χώρου. Αντιμαχίες που πέραν των στόχων για τα πρωτεία στον χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα πολύπλευρα κέρδη, σε αρκετές περιπτώσεις επεκτείνονται και εκτός του ποδοσφαιρικού «προϊόντος».

Σε αγωνιστικό επίπεδο η περίοδος 2025 - 2026 έκλεισε στις 21 Μάη, με την τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ για την παραμονή, ενώ η σφραγίδα μπήκε και τυπικά τη βδομάδα που πέρασε, με την επικύρωση της τελικής βαθμολογίας από τη Λίγκα. Είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση των πλέι οφ για τις θέσεις 1-4 και 5-8, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να πραγματοποιεί την Κυριακή 17 Μάη τη φιέστα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου και συνολικά 14ου στην Ιστορία της. Επίσης με τον Ολυμπιακό να σφραγίζει στο φινάλε την έτερη προνομιούχο θέση από το πρωτάθλημα, τη 2η, που οδηγεί σε συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, ενώ ο 3ος της βαθμολογίας ΠΑΟΚ και ο 4ος Παναθηναϊκός μοιράστηκαν τα άλλα δύο εισιτήρια για ευρωπαϊκή συμμετοχή στο Conference League. Στους κερδισμένους της αγωνιστικής σεζόν, ξέχωρα από την πορεία στο πρωτάθλημα, θεωρείται και ο ΟΦΗ, που με την κατάκτηση του Κυπέλλου όχι μόνο έφτασε σε μια ιστορική επιτυχία, αλλά εξασφάλισε και την ευρωπαϊκή συμμετοχή του τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη, αφού θα πάρει μέρος στα πλέι οφ του Europa League, με εξασφαλισμένη θέση - σε περίπτωση αποκλεισμού - στη League Phase του Conference.





Τα ξεπεσμένα άλλοθι οξύνουν τις αντιμαχίες

Στον αντίποδα βρέθηκαν ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ, που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία και υποβιβάστηκαν στη Super League 2, με τον Αστέρα Τρίπολης να είναι ο κερδισμένος από όσους κινδύνευαν στην ουρά, καθώς κατάφερε να παραμείνει. Να σημειωθεί ότι από τα μισά της η διαδικασία των πλέι οφ 5-8 συνεχίστηκε χωρίς πρακτικό αντίκρισμα, αφού η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ στα μέσα Απρίλη αφαίρεσε από την 5η θέση το δικαίωμα της ευρωπαϊκής συμμετοχής.

Για μία ακόμα χρονιά, μέχρι να συμπληρωθεί το «παζλ» της εικόνας της φετινής σεζόν δεν ήταν λίγες οι φορές που στο επίκεντρο δεν βρέθηκαν μόνο τα εντός του αγωνιστικού χώρου αλλά και αυτά που εξελίχθηκαν εκτός αυτού, συνώνυμα με τα όσα διέπουν το ίδιο το «προϊόν» του ποδοσφαίρου των επιχειρηματιών, που αποτελεί πρόσφορο έδαφος για αδυσώπητους ανταγωνισμούς. Ετσι, και φέτος η αμφισβήτηση για το αποτέλεσμα ενός αγώνα και των διαιτητικών αποφάσεων, οι αντιμαχίες για κερδισμένους και λιγότερο κερδισμένους και οι βολές προς τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου συνέθεσαν το γνώριμο σκηνικό. Το άλλοθι της διαιτησίας έγινε σε αρκετές περιπτώσεις η σπίθα για την περαιτέρω όξυνση των ανταγωνισμών στον χώρο. Επίσης έγινε ακόμα μια φορά ξεκάθαρο ότι ακόμα και το μέτρο της παρουσίας ξένων διαιτητών στα κρίσιμα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, ή η έλευση του VAR, που επέβαλαν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες των ΠΑΕ σε συμφωνία με την κυβέρνηση, όχι μόνο δεν είναι ικανά να σβήσουν τις «παθογένειες του προϊόντος», όπως διαφημίστηκε, αλλά ρίχνουν και «νερό στον μύλο» των αντιμαχιών.





Οι εξελίξεις στο «προϊόν» φέρνουν νέες κόντρες

Σε αυτό το φόντο ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), Στεφάν Λανουά, βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο έντονων πιέσεων καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι ομάδες, είτε σε συλλογικό επίπεδο στη Super League είτε σε ατομικό η καθεμιά, άσκησαν σκληρή κριτική τόσο στην ΚΕΔ όσο και στην ΕΠΟ για τις επιλογές τους στους διαιτητές των αγώνων, αλλά και για τις αποφάσεις των διαιτητών. Η θέση του Γάλλου αρχιδιαιτητή στο πόστο του θεωρείται ιδιαίτερα επισφαλής, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για εξελίξεις εντός του καλοκαιριού. Αυτό φαίνεται να ενισχύεται μετά και την οριστική άρση της στήριξης της διοίκησης της ΕΠΟ από ισχυρές ΠΑΕ, με τον Ολυμπιακό να πρωταγωνιστεί και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να ακολουθούν. Τις αντεγκλήσεις γύρω από τη διαιτησία φαίνεται να συντηρεί και το θέμα της κατάρτισης των νέων πινάκων των διαιτητών, που αναμένεται να έρθει στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, μπροστά σε εξελίξεις που αφορούν την αναδιαμόρφωσή του δείχνει να βρίσκεται και το ίδιο το ποδοσφαιρικό «προϊόν», με τις αντιπαραθέσεις να είναι εξίσου έντονες μεταξύ των επιχειρηματιών των ΠΑΕ. Στο συγκεκριμένο ζήτημα η φετινή σεζόν έδειξε να φέρνει πιο ξεκάθαρα το ζήτημα της περίφημης αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος και της αύξησης των ομάδων. Είναι κάτι που μέχρι τώρα κυρίως οι ισχυρότερες ΠΑΕ της Λίγκας έχουν απορρίψει ουκ ολίγες φορές, ειδικά από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια έδειξε να βρίσκεται μια ισορροπία μεταξύ τους όσον αφορά τον έλεγχο και τη διαχείριση του μεγαλύτερου κομματιού της «πίτας» των κερδών (τηλεοπτικά δικαιώματα, κέρδη από χορηγίες κ.λπ.). Ωστόσο, το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των ισχυρών και των λεγόμενων μικρομεσαίων δείχνει να επαναφέρει το ζήτημα στο τραπέζι, και πιο σοβαρά από κάθε άλλη φορά.





Ενδεικτικό είναι ότι στα μέσα της χρονιάς με δηλώσεις του ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος κατήγγειλε μεθοδεύσεις για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος από συγκεκριμένες ΠΑΕ. Οι σχεδιασμοί πήραν σάρκα και οστά με το φινάλε της αγωνιστικής σεζόν, όταν για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια 5 ΠΑΕ, ανάμεσά τους και αυτές των ΑΕΛ και Πανσερραϊκού, που υποβιβάστηκαν, έθεσαν επίσημα ζήτημα αναδιάρθρωσης. Μάλιστα έθεσαν το θέμα της άμεσης εφαρμογής από τη νέα σεζόν, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ορίζουν οι κανονισμοί, π.χ. εφαρμογή των όποιων αλλαγών κάθε φορά από τη μεθεπόμενη σεζόν, ή το γεγονός ότι ομάδες που υποβιβάζονται δεν έχουν δικαίωμα παραμονής ακόμα και σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Η πρόταση των συγκεκριμένων ΠΑΕ απορρίφθηκε στη σχετική ψηφοφορία του ΔΣ της Λίγκας την περασμένη βδομάδα, αφού δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 3/4 (11 ψήφοι) που απαιτούνταν. Ακόμα κι έτσι όμως το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί ξανά στο προσκήνιο, τόσο εντός του καλοκαιριού όσο και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ειδικά από τη στιγμή που η νέα σεζόν αναμένεται να επιφέρει και αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο: Αρκετά συμβόλαια ΠΑΕ - και ειδικά των πρωτοκλασάτων - με τους νυν τηλεοπτικούς παρόχους του πρωταθλήματος βαίνουν προς τη λήξη τους, ενώ πληροφορίες θέλουν νέους «παίκτες» (καινούργια ψηφιακή πλατφόρμα) να είναι έτοιμοι να μπουν στο «παιχνίδι».