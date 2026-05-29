BASKET LEAGUE - ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Πρώτο βήμα για τους «αιώνιους»

Αν και με διαφορετικό τρόπο, τα δύο φαβορί της Basket League, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έκαναν χθες το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη σειρά των τελικών, επικρατώντας στους πρώτους αγώνες της ημιτελικής φάσης. Θυμίζουμε ότι η πρόκριση στους τελικούς από τα ζευγάρια της τετράδας κρίνεται στις δύο νίκες και ότι αν χρειαστούν τρίτοι ημιτελικοί αγώνες θα γίνουν στις έδρες των δύο «αιωνίων».

Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, απόντων των Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ και στον απόηχο της κατάκτησης της Euroleague, νίκησε 94-77 την ΑΕΚ, διατηρώντας το εγχώριο αήττητό του και παίρνοντας προβάδισμα ενόψει του δεύτερου ημιτελικού, στη «Sunel Arena». Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα βρήκαν ρυθμό λίγο πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου, ωστόσο μέχρι την ανάπαυλα είχαν να αντιμετωπίσουν την αντίδραση της ΑΕΚ, που παρέμενε σχετικά κοντά στο σκορ (46-38). Από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, αν και με σκαμπανεβάσματα στην αποδοσή τους, εδραίωσαν την κυριαρχία τους μέχρι το 30' (71-57), ενώ και στη συνέχεια διατήρησαν το προβάδισμα σε τέτοια επίπεδα. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Βεζένκοφ με 13 πόντους, ενώ από την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Γκρέι με 22.

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός με αρκετό άγχος έκαμψε την αντίσταση του αξιόμαχου ΠΑΟΚ, επικρατώντας 114-102 στην παράταση (96-96 η κανονική διάρκεια). Οι παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά» έβαλαν δύσκολα στους «πράσινους», ελέγχοντας το ματς μέχρι τα μισά της τρίτης περιόδου, με οδηγό τον Μπέβερλι (17 πόντοι) και με πολύτιμες βοήθειες από τους Μουρ (17 π.) και Μέλβιν (12 π.). Μετά το 25', με μπροστάρη τον Λεσόρ (21 π.) ο Παναθηναϊκός ανέκαμψε, ανεβάζοντας ρυθμούς και αποκτώντας διαφορά στην τέταρτη περίοδο, και πάλι όμως ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και οδήγησαν τον αγώνα στην παράταση. Εκεί ήταν η ώρα του Κώστα Σλούκα (15 π.) να αναλάβει δράση και να δώσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό.