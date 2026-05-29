ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Ανακοίνωσε αποδέσμευση κονδυλίων για τη Βουλγαρία

Την αποδέσμευση σχεδόν 370 εκατομμυρίων ευρώ - που πρόσφατα είχε ανασταλεί - από κονδύλια στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που προορίζονται για τη Βουλγαρία, ανακοίνωσε χτες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τον Ρούμεν Ράντεφ, υποστηρίζοντας ότι η Σόφια έχει σημειώσει πρόοδο σε βασικά προαπαιτούμενα, όπως μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η ίδια μίλησε για «καλά νέα για τη Βουλγαρία και για την Ευρώπη».

Από τη μεριά του, ο Ράντεφ χαρακτήρισε το Σχέδιο Ανάκαμψης ως «όχι απλώς μια πηγή χρηματοδότησης, αλλά ένα σταθερό εργαλείο για την υλοποίηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων», εννοώντας την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης για την υπεράσπιση του βουλγαρικού κεφαλαίου, δεσμευόμενος ότι η κυβέρνησή του θα επιταχύνει σχετικές αναδιαρθρώσεις και θα τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψης Ράντεφ στην Ευρώπη, μετά την επικράτηση του νεοσύστατου κόμματός του στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία, μετά από απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις όλα τα τελευταία χρόνια και επίμονη δυσκολία σχηματισμού «σταθερής κυβέρνησης».

Στη συνάντησή τους, Ράντεφ και Ντερ Λάιεν, επικεντρώθηκαν και στην «ενεργειακή ασφάλεια», με την Κομισιόν να διαβεβαιώνει για τη στήριξη της Βουλγαρίας μέσω του «Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης», με περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ να ετοιμάζονται για επενδύσεις «πράσινης Ενέργειας» και «έργα βιομηχανικού μετασχηματισμού». Ο Ράντεφ δεν παρέλειψε να τονίσει πως «το βουλγαρικό ενεργειακό σύστημα έχει βασικό ρόλο για τη σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Στις Βρυξέλλες, ο Ράντεφ συνάντησε και τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στον οποίο επισήμανε ότι η Σόφια θα υλοποιήσει την απόφαση για αύξηση των στρατιωτικών της δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα για αυτό. Αντίστοιχα, όπως παρατήρησαν πολλά ΜΜΕ, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός απέφυγε στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Ρούτε αναφορές στον πόλεμο στην Ουκρανία, με φόντο μια σειρά από διαφωνίες που έχει εκφράσει όλα τα τελευταία χρόνια για χειρισμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ στο «μέτωπο» αυτό.

Πάντως, από το Παρίσι όπου είχε επαφές πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός επέλεξε να παρατηρήσει ότι: «Η Ευρώπη άργησε πολύ να πιέσει για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και πρέπει επειγόντως να επανεξετάσει τη στρατηγική της απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία». Πρόσθεσε δε ότι η επιδίωξη της «ειρήνης μέσω της (προβολής) ισχύος» και οι προσπάθειες εξασφάλισης «μιας συμβατικής νίκης επί της μεγαλύτερης πυρηνικής δύναμης στον κόσμο» (Ρωσίας) δημιουργούν την πιθανότητα «επικίνδυνης κλιμάκωσης της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης μιας πυρηνικής αντιπαράθεσης», όπως μεταδόθηκε. Είπε ακόμα ότι η Βουλγαρία έχει παράσχει μέχρι στιγμής πολιτική, ανθρωπιστική, διπλωματική και στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, αλλά προειδοποίησε ότι η Σόφια θα πρέπει να αξιολογήσει προσεκτικά τυχόν μελλοντικές οικονομικές ή στρατιωτικές δεσμεύσεις στο σημερινό περιβάλλον ασφαλείας...

Στο Παρίσι τον Ράντεφ υποδέχτηκε ο Μακρόν, που δήλωσε ότι κύρια θέματα των συνομιλιών τους θα ήταν άμυνα και ασφάλεια, Ενέργεια και ανταγωνιστικότητα, αναφέροντας ότι οι δύο πλευρές «ενισχύουμε την εταιρική μας σχέση και εργαζόμαστε μαζί για μια πιο κυρίαρχη και πιο ενωμένη Ευρώπη».