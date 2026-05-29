ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Τουλάχιστον 19 νεκροί από τον καύσωνα

, με αρκετά περιστατικά να σχετίζονται με πνιγμούς.

Δώδεκα άνθρωποι, οι περισσότεροι παιδιά και έφηβοι, έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία σε περιστατικά κολύμβησης μέσα σε λίγες ημέρες ακραίας ζέστης.

Το νεότερο περιστατικό αφορά 14χρονο αγόρι, το οποίο έχασε τη ζωή του στον Τάμεση, στην Οξφόρδη, αφού σύμφωνα με την αστυνομία αντιμετώπισε δυσκολία μέσα στο νερό. Λίγο νωρίτερα ένας 15χρονος πνίγηκε σε λίμνη του Κεντ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταγραφεί 12 θάνατοι: 11 στην Αγγλία και ένας στην Ουαλία. Στην Ιρλανδία έχει καταγραφεί ακόμη ένας θάνατος, 15χρονης κοπέλας σε παραλία κοντά στο Δουβλίνο.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα νερά στη Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό. Το Βασιλικό Ιδρυμα Διάσωσης στη Θάλασσα (RNLI) ανέφερε ότι οι βουτιές σε κρύο νερό μπορούν να οδηγήσουν σε απότομη αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης, καθώς το σώμα αντιδρά στην αλλαγή της θερμοκρασίας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προέβλεψε μέγιστη θερμοκρασία 31°C στο Λονδίνο την Πέμπτη, αισθητά χαμηλότερη από τους 35,1°C που κατεγράφη στο δυτικό Λονδίνο την Τρίτη.

Παράλληλα, το κύμα ζέστης έχει προκαλέσει και προβλήματα υδροδότησης.

Στο Τορίνο οι διακοπές ρεύματος συνεχίστηκαν χθες καθώς ο καύσωνας φτάνει στα όριά του το τοπικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Διακοπές ρεύματος έχουν πλήξει πολλές περιοχές τις τελευταίες ημέρες, με μεγάλα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους από τα χαλασμένα φανάρια.

Στη Γαλλία επτά άνθρωποι είχαν χάσει έως την Τρίτη τη ζωή τους, σε συνθήκες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το τρέχον κύμα καύσωνα. Πέντε από τους επτά θανάτους σημειώθηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή παραλίες. Παράλληλα, σε πάρκο κοντά στον Πύργο του Αϊφελ έγινε διαμαρτυρία αστέγων προσφύγων και μεταναστών, που έχουν βρει καταφύγιο εκεί και έχουν αφεθεί στη μοίρα τους σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Επίσης στην Ισπανία παρατηρούνται πολύ αυξημένες τιμές για την εποχή, με τη Μαδρίτη να καταγράφει ρεκόρ, στους 35 βαθμούς Κελσίου.