ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Στη Θεσσαλονίκη χθες η σκυτάλη των πανελλαδικών κινητοποιήσεων

Στους συνταξιούχους της Θεσσαλονίκης πέρασε χθες η σκυτάλη του αγώνα που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη από την Αθήνα και απλώνεται σε όλη τη χώρα.

Από το βήμα της συγκέντρωσης, στον χώρο πίσω από το Αγαλμα Βενιζέλου, οι εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων, διαδήλωσαν την απόφαση των χιλιάδων συνταξιούχων να μην κάνουν βήμα πίσω από τις δίκαιες διεκδικήσεις τους. Κατήγγειλαν την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης και απαίτησαν αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων,

Στη συγκέντρωση, χαιρέτισε ο Θεόδουλος Ταπανίδης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίου, που μεταφέροντας την αγανάκτηση των συνταξιούχων για τον εμπαιγμό, σημείωσε: «Απορρίπτουμε την κοροϊδία των επιδομάτων, την προπαγάνδα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων όλα τα ψέματα και τις μισές αλήθειες που επαναλαμβάνονται από όλες τις κυβερνήσεις για να δικαιολογήσουν τις αντιλαϊκές πολιτικές τους. Με τις πολιτικές τους έφτασαν τις συντάξεις μας να μην φτάνουν για 15 μέρες, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι με τις αυξήσεις του 2,4% και με τον πληθωρισμό στο 5,4%».

Ο Κώστας Στεφανόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας, ανέφερε ότι «ζαλίζουν τα δισ. που παίρνουν από τις τσέπες μας και δίνονται σε φοροαπαλλαγές σε επιχειρηματικούς ομίλους, στους τραπεζίτες, και τώρα στην πολεμική βιομηχανία για να γίνουν τα παιδιά μας κρέας για τα κανόνια τους».

Ο Γιώργος Φιλιούσης, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Σερρών, τόνισε ότι η συγκέντρωση «δείχνει ότι οι συνταξιούχοι δεν συμβιβάζονται με την πείνα, με την ανέχεια, αλλά διεκδικούν αυτά που δικαιούνται. Διεκδικούμε όσα μας έχουν περικόψει και δεν ανεχόμαστε να μας ρίξουν στον Καιάδα, ούτε εμάς τους απόμαχους της δουλειάς αλλά ενεργούς στον αγώνα, ούτε τα παιδιά μας να τα καταντήσουν σκλάβους στον 21ο αιώνα».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο οποίος σημείωσε την ανάγκη να δυναμώσουν οι αγώνες για τα οξυμένα προβλήματα που βιώνουν οι συνταξιούχοι, συνολικά ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία. Αναφέρθηκε στον νέο κύκλο κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 20 Ιούνη, τονίζοντας ότι «είναι ο δρόμος του αγώνα και τον δίνουμε με ψηλά το κεφάλι γιατί δεν χρωστάμε σε κανέναν. Πληρώσαμε για όλα τα δικαιώματα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος του μόχθου για να ζήσει με αξιοπρέπεια».

Προειδοποιώντας ότι «τα μέτρα που έρχονται θα είναι ακόμα πιο επώδυνα στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας», σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε τον αγώνα γιατί γνωρίζουμε ότι με τον πλούτο που παράγουμε μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και μας τον στερούν. Γιατί ξέρουμε ότι τίποτα δεν έχει χαριστεί, είναι αποτέλεσμα κατακτήσεων.

Θα αγωνιστούμε όχι μόνο για τους εαυτούς μας αλλά και για τα παιδιά μας, που έρχονται να ζήσουν σε χειρότερες συνθήκες, με 13 ώρες εργασία, που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το ενοίκιο. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε».

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους η οποία κατέληξε στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Με συνθήματα όπως «στην Ερυθρά τη Θάλασσα στέλνετε καράβια και τα νοσοκομεία τ' αφήνετε ρημάδια», «δώστε λεφτά για την υγεία, κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία» κ.ά. πρόβαλαν τις διεκδικήσεις τους και έδωσαν το στίγμα κλιμάκωσης της πάλης.

Οι επόμενες συγκεντρώσεις

Οι συνταξιουχικές συγκεντρώσεις συνεχίζονται ως εξής:

Την Πέμπτη 4 Ιούνη:

- Λαμία, 11 π.μ., Πλατεία Πάρκου

- Τρίκαλα (πανθεσσαλική), 10.30 π.μ., Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Την Παρασκευή 5 Ιούνη:

- Αρτα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Κοζάνη, 10.30 π.μ., Κεντρική Πλατεία

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ, Πλατεία Δημοκρατίας (Πεζόδρομος Παπαστράτου).

Την Τρίτη 9 Ιούνη, στην Πάτρα (10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο - Πλατεία Εθνικής Αντίστασης).

Την Τετάρτη 10 Ιούνη, στην Καλαμάτα (11 π.μ., Εργατικό Κέντρο).

Την Δευτέρα 15 Ιούνη, στην Καβάλα (10.30 π.μ., Πλατεία Καπνεργάτη).

Επίσης, σήμερα Παρασκευή, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Η πολεμική οικονομία και οι επιπτώσεις για τους συνταξιούχους, τις κοινωνικές παροχές και τα λαϊκά νοικοκυριά». Θα μιλήσει ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. και ο Αριστείδης Λαμπρούλης. μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης Λάρισας.