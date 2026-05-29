ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να εισαχθεί κατ' εξαίρεση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η μαθήτρια που έχασε τον πατέρα της σε εργατικό «ατύχημα»

Αίτημα για έμπρακτη στήριξη στην οικογένεια του αδικοχαμένου οικοδόμου από τα Γιάννενα, που πρόσφατα σκοτώθηκε σε ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα, φέρνει το ΚΚΕ στη Βουλή με Επίκαιρη Ερώτηση.

Να σημειωθεί ότι η κόρη του εργάτη είναι στην Γ' Λυκείου και, λίγες μέρες μετά τον τραγικό χαμό του πατέρα της, δίνει τη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ετσι, το Κόμμα με την Ερώτηση, που υπογράφει ο βουλευτής του Νίκος Εξαρχος, ζητά από το υπουργείο Παιδείας την κατ' εξαίρεση εισαγωγή της μαθήτριας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υπενθυμίζεται ότι το εργοδοτικό αυτό έγκλημα, ένα από τα έξι που έγιναν μέσα στην περασμένη βδομάδα, συνέβη στη Βουνοπλαγιά του δήμου Ζίτσας. Ο εργάτης που σκοτώθηκε, εξαιτίας της έλλειψης μέτρων ασφάλειας και της ανυπαρξίας ελεγκτικών μηχανισμών, ήταν 46 ετών, πατέρας 2 παιδιών, 18 και 9 ετών. Οπως τονίζεται στην Ερώτηση, το έγκλημα αυτό είναι «απότοκο της πολιτικής που θεωρεί τα παραπάνω κόστος για την κερδοφορία των εργοδοτών, ζητήματα που αναδείχθηκαν και στην Επίκαιρη Επερώτηση του ΚΚΕ στη συζήτηση που έγινε τη Δευτέρα 18/5/2026».

Και προσθέτει ότι «η κόρη του, μαθήτρια Γ' Λυκείου σε σχολείο της πόλης των Ιωαννίνων, πρόκειται να λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, μια απαιτητική διαδικασία που δημιουργεί πρόσθετο άγχος και πίεση τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειές τους. Γνωρίζετε το μεγάλο βάρος, ψυχολογικό και οικονομικό, που σηκώνουν οι λαϊκές οικογένειες ώστε να στηρίξουν τα όνειρα των παιδιών τους για μόρφωση και επαγγελματική αποκατάσταση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπό το βάρος της απώλειας του πατέρα της και την ψυχολογική πίεση που δέχεται, το παιδί δεν μπορεί αντικειμενικά να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει το όνειρό του για την εισαγωγή στη σχολή της επιλογής του».

Γι' αυτό και ζητά «όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες συγγενείς θυμάτων φυσικών καταστροφών (π.χ. "Ντάνιελ") ή εγκλημάτων που φέρουν τη σφραγίδα της πολιτικής που εφαρμόζεται (π.χ. Τέμπη), καθώς και συγγενείς ενστόλων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, εισήχθησαν κατ' εξαίρεση σε σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης, να παρθεί άμεσα αντίστοιχη απόφαση και στην περίπτωση της μαθήτριας, κόρης του νεκρού εργάτη, ώστε να εισαχθεί κατ' εξαίρεση στη σχολή της επιλογής της».