ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ «ΝΟVA»

«Δεν υποχωρούμε, δεν υπογράφουμε» η απάντηση στις απολύσεις

Συνεχίζουν τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στη «Nova», προχωρώντας σε τρίτη μέρα στάσεων εργασίας από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ. με απόφαση του επιχειρησιακού Σωματείου.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προχωρά σε κατάργηση των συγκεκριμένων θέσεων, δίνοντας το έργο σε εξωτερικό συνεργάτη, ενώ δεν έχει κάνει καμία πρόταση για απορρόφηση σε άλλα έργα της εταιρείας.

«Δεν υποχωρούμε - Δεν υπογράφουμε», τονίζει το Σωματείο Εργαζομένων «Nova», επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια, αλλά για σχέδιο αναδιάρθρωσης που οδηγεί σε συρρίκνωση θέσεων εργασίας, καθώς καταργούνται και δίνονται σε εργολάβους. Τα αιτήματα του Σωματείου είναι να σταματήσει τώρα το πρόγραμμα «εθελούσιας» και να μη χαθεί καμία θέση εργασίας, ούτε να δοθεί σε εργολάβο. Να γίνουν προσλήψεις τώρα στα υποστελεχωμένα τμήματα και να υπογραφεί επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στη «Nova».

Ολοκληρωμένο σχέδιο εργολαβοποίησης

Ο «Ριζοσπάστης» βρέθηκε σε μία από τις συγκεντρώσεις που γίνονται καθημερινά στο πλαίσιο της στάσης εργασίας, και μίλησε με κάποιους από τους 44 εργαζόμενους της «Nova» οι οποίοι πετιούνται στον δρόμο μετά από 20 έως και 25 χρόνια δουλειάς για την εταιρεία.

«Είναι αναδιοργάνωση», μας λέει μια εργαζόμενη, εξηγώντας ότι η διαδικασία αυτή «ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώνεται φέτος». Επομένως, όπως αναδεικνύει, δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη ενέργεια αλλά για ολοκληρωμένο «σχέδιο εργολαβοποίησης».

«Μας κάλεσαν για ενημέρωση την προηγούμενη βδομάδα και, με το που τέλειωσε η συνάντηση με τη διοίκηση της εταιρείας, ήρθε κατευθείαν mail που έλεγε πως ήδη το πρόγραμμα "εθελούσιας" είχε ξεκινήσει», μας αναφέρει άλλη εργαζόμενη, δείχνοντας ότι ήταν μια απόφαση ήδη ειλημμένη.

Ακριβώς δίπλα μια συνάδελφος, μέλος του ΔΣ του επιχειρησιακού Σωματείου, μας λέει ότι «είμαστε 20 χρόνια εδώ, έχουμε ζήσει εξαγορές, τρέξαμε τη συγχώνευση της "Wind" με τη "Nova", όλα από μας πέρασαν, και τώρα λένε δεν υπάρχει θέση για μας. Ανάμεσα στους 44 είναι και 4 καρκινοπαθείς εργαζόμενοι, ποιος θα μας πάρει; Αλλοι είναι λίγο πριν τη σύνταξη, πού θα βρούμε δουλειά; Ολα αυτά για να βγαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στα διάφορα φόρουμ και να χαίρεται για τα κέρδη», τα οποία - τονίζει - προέκυψαν από το δικό τους ξεζούμισμα.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μας λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία προχωρά σε απολύσεις με τη μορφή της «εθελούσιας». «Είχαν ξαναγίνει και το 2012 και το 2018 στην εταιρεία. Ούτε τότε είχαμε υπογράψει κάποιοι, ούτε και τώρα θα το κάνουμε», επισημαίνουν.

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη που έχουν από τους συναδέλφους τους, τονίζουν ότι «όλοι είναι προβληματισμένοι, γιατί ξέρουν πως μπορεί να έρθει και η δική τους σειρά. Πήραμε κουράγιο και δύναμη όταν τους είδαμε να κατεβαίνουν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Δουλεύουμε τόσα χρόνια μαζί, δίπλα - δίπλα στα γραφεία».