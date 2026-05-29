Απλήρωτοι και υπό απόλυση δεκάδες εργαζόμενοι στον ΕΟΔΥ

Σε μερικές μέρες, για άλλη μια φορά δεκάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται να μείνουν στον δρόμο, με τη λήξη του προγράμματος στις 31 Μάη.

Πρόκειται για περίπου 70 εργαζόμενους των υποέργων 5 και 7. Σαν να μην έφτανε αυτό, δεν τους έχει καταβληθεί ακόμα η μισθοδοσία του Απρίλη, αν και η εργοδοσία όφειλε να την έχει καταβάλει μέχρι τις 26 Μάη.

Τα παραπάνω καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΔΥ, υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για εργαζόμενους που προσέφεραν με όλους τους τρόπους στη δημόσια Υγεία, στη δημοσιονομική επιτήρηση, στη στελέχωση του Οργανισμού σε θέσεις που τους είχε ανάγκη. Μάλιστα οι εργαζόμενοι αυτοί εκπαιδεύονταν μέχρι και την προηγούμενη βδομάδα σε κρίσιμα αντικείμενα, όπως π.χ. η επιδημιολογία πεδίου και άλλα».

Ο τρόπος λειτουργίας του ΕΟΔΥ είναι «πιλότος» για μια σειρά Οργανισμούς, αφού - όπως επισημαίνει το Σωματείο - λειτουργεί «με έναν πολύ μικρό πυρήνα προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου και παράλληλα με εκατοντάδες (στην κυριολεξία) εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου όλων των μορφών. Παράλληλα το συνεχές κυνήγι κονδυλίων, η λειτουργία του δηλαδή με όρους επιχείρησης, καθημερινά δημιουργεί αντιφάσεις. Μία απ' αυτές είναι η εκπαίδευση προσωπικού σε κρίσιμα αντικείμενα, και μετά αυτό να βρίσκεται στον δρόμο με τη λήξη της σύμβασής του. Κάτι το οποίο έγινε και πρόσφατα, με τους εργαζόμενους στα εργαστήρια του προγράμματος "Hera 2"».

Το Σωματείο απαιτεί από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ να μη βρεθεί στον δρόμο κανένας και καμία από το πρόγραμμα «Σπ. Δοξιάδης», και να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους.