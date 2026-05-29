ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Ασθενής πολλαπλών εγκεφαλικών αφήνεται στην τύχη του, λόγω έλλειψης κοινωνικών δομών

Την ανυπαρξία των κοινωνικών δομών στο νησί που έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και πολύ σοβαρά περιστατικά ασθενών να οδηγούνται στο σπίτι τους, με αφορμή περίπτωση ασθενούς σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση που νοσηλεύεται έως σήμερα στο Νοσοκομείο, καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου.

Σημειώνει ότι λόγω έλλειψης προνοιακής δομής, ασθενής με πολλαπλά εγκεφαλικά που νοσηλεύεται σήμερα στην Παθολογική Κλινική με τραχειοστομία, γαστροστομία, μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή (λειτουργεί ο μισός πνεύμονας) και παραμένει συνδεδεμένος με μηχανήματα (σωληνάκια κ.ά.), οδηγείται σπίτι του! Μάλιστα, η οικογένεια απευθύνθηκε στον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ), όπου επίσης αποκλείστηκε το ενδεχόμενο φιλοξενίας του ασθενούς λόγω έλλειψης των απαραίτητων προϋποθέσεων (μηχανική στήριξη, προσωπικό κ.ά.).

Πρόκειται για ασθενή που παραμένει στο νοσηλευτικό ίδρυμα για μήνες λόγω της σοβαρότητας της υγείας του, με την οικογένεια (σύζυγο και δύο παιδιά), να καλείται να αντιμετωπίσει την κατάσταση στο εξής με δική της ευθύνη (!) για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, αφού δεν υπάρχει και καμιά άλλη προνοιακή δομή στο νησί!

«Δεν μπορεί ένα σοβαρό περιστατικό να πετιέται στο σπίτι του. Από τη στιγμή που στη Ζάκυνθο είναι ανύπαρκτες οι κοινωνικές δομές για αποκατάσταση, ιατρική φροντίδα το να στέλνεται ένας ασθενής σπίτι του γεννά και το ερώτημα με ποιες προϋποθέσεις; Ποιος θα έχει την ευθύνη της αποκατάστασης ή διαχείρισης της κατάστασής του; Η οικογένεια;», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΕΚΖ, για τη λογική τού «πάμε κι όπου βγει», του φορτώματος ακόμη και σοβαρών ζητημάτων υγείας στην ατομική ευθύνη του καθενός, προκειμένου να καλυφθεί η ανυπαρξία του σάπιου αστικού κράτους για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που προωθούν την επιχειρηματική δράση στην Υγεία - Πρόνοια, καθώς και όλων όσοι συμβαδίζουν και συμβάλλουν σε αυτήν τη λογική.

Απαιτώντας να βρεθεί άμεσα λύση και νοσηλευτικής, ιατρικής και οποιασδήποτε άλλης φροντίδας και με αφορμή το τελευταίο πολύ σοβαρό περιστατικό, το ΕΚΖ σημειώνει: «Το ατομικό και ανθρώπινο δικαίωμα της δωρεάν, ισότιμης, υψηλής ποιότητας περίθαλψης δεν είναι διαπραγματεύσιμο για καμία ανθρώπινη ύπαρξη».