ΔΗΠΑΚ ΓΙΑΤΡΩΝ

Παρουσιάζει τη Διακήρυξή της για τις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων

Σε συνέντευξη Τύπου προχωρά η ΔΗΠΑΚ Γιατρών την Τετάρτη 3 Ιούνη στις 5.30 μ.μ. (αίθουσα Λογιστών, Κάνιγγος 27, 5ος όροφος), ενόψει των εκλογών στους Ιατρικούς Συλλόγους οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 14 Ιούνη.

Στη συνέντευξη θα παρουσιαστούν η Διακήρυξη και το ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑΚ μπροστά στην εκλογική μάχη. Στο κάλεσμά της καταγγέλλει τις διαρκείς προσπάθειες της κυβέρνησης να παρέμβει στη λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), «με προφανή στόχευση τη διασφάλιση ακόμα πιο ευήκοων ώτων και υπάκουων χειροκροτητών».

Σημειώνει ότι στο ΔΣ του ΠΙΣ, με ευθύνη των 2 παρατάξεων που προέρχονται από τον κυβερνητικό χώρο και πρωταγωνιστούν συνδικαλιστές της ΝΔ, και με συγχορδία από τις παρατάξεις «Μέτωπο» και ΠΑΣΚ Ιατρών, κλιμακώνονται εκφυλιστικές αντεγκλήσεις και αντιπαραθέσεις, που έχουν και προσωπικές επιδιώξεις.

«Σε κάθε περίπτωση, έχουν ως κοινό τόπο τη στήριξη της πολιτικής που εφαρμόζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις στο πλαίσιο των ευρωενωσιακών κατευθύνσεων για επέκταση και κυριαρχία των νόμων της αγοράς τόσο στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα, όσο και στις δημόσιες μονάδες Υγείας και στα νοσοκομεία», υπογραμμίζει η ΔΗΠΑΚ και καλεί τους γιατρούς να γυρίσουν την πλάτη στον εκφυλισμό που αποπνέουν οι «εντός και επί τα αυτά» αντεγκλήσεις των ηγεσιών ΠΙΣ, ΙΣΑ και άλλων Ιατρικών Συλλόγων, αλλά και στο υπουργείο Υγείας και τη διαχρονική επίθεση στον κλάδο.