ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Τους όρους της ΕΕ για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία συζήτησαν οι ΥΠΕΞ

Η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία βρέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της Ατυπης Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στη Λεμεσό της Κύπρου, εν μέσω μεγάλης έντασης στη Βαλτική, σεναρίων και «προειδοποιήσεων» για επέκταση του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος και διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό ενός αντιπροσώπου της ΕΕ για συνομιλίες με τη Μόσχα.

Οι ΥΠΕΞ συζήτησαν αν η ΕΕ θα πρέπει να ορίσει ειδικό απεσταλμένο για συνομιλίες με τη Ρωσία και είχαν «μια πραγματικά διεξοδική συζήτηση» σχετικά με το τι θα πρέπει να ζητήσει η Ευρώπη από τη Μόσχα σε τυχόν διαπραγματεύσεις.

Η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, έθεσε στη συνέχεια τις «κόκκινες γραμμές» των Βρυξελλών σχετικά με τον γεωπολιτικό συσχετισμό δύναμης στην Ευρώπη: «Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος μεσολαβητής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επειδή είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας βασικά συμφέροντα ασφαλείας».

«Προτού μιλήσουμε με τους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε» και η ΕΕ δεν πρέπει να πέσει στην «παγίδα» και να επικεντρώσει τη συζήτηση στο ποιος θα την εκπροσωπήσει, υπογράμμισε.

Η Κάλας «σκιαγράφησε» τους ευρωπαϊκούς όρους στη συνάντηση των ΥΠΕΞ, όπως: Mια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός είναι «προαπαιτούμενο για κάθε είδους ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις». H Ρωσία «πρέπει να σταματήσει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς, τις κυβερνοεπιθέσεις, τις παρεμβάσεις στις εκλογές, τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου σε όλη την Ευρώπη». «Δεν μπορεί να υπάρξει νομική αναγνώριση του κατεχόμενου ουκρανικού εδάφους». «Πρέπει επίσης να υπάρχουν περιορισμοί» στον ρωσικό στρατό. Απαγόρευση της ρωσικής παρουσίας σε χώρες όπως η Μολδαβία και η Γεωργία.

Είναι κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, δεδομένου ότι διακυβεύονται τα δικά της συμφέροντα, αλλά η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην ουσία της διαπραγμάτευσης και λιγότερο στον διαμεσολαβητή, συμφώνησε και το γαλλικό ΥΠΕΞ.

Η Κάλας τόνισε ακόμη ότι «πάρα πολλές χώρες συνεχίζουν να κάνουν μπίζνες με τη Μόσχα, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές και επενδύσεις, επομένως η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει την επιρροή της πιο αποτελεσματικά όσον αφορά το εμπόριο, τις επενδύσεις, την πρόσβαση στην αγορά και τις συνεργασίες, ασκώντας περισσότερες πιέσεις. Η ΕΕ εργάζεται ήδη πάνω σε έναν ακόμη γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

Τέλος υποστήριξε ότι η ΕΕ δεν θέλει να μπει σε διαπραγματεύσεις «αντί των ΗΠΑ», αλλά να διαδραματίσει έναν «συμπληρωματικό» ρόλο.

Ως προς την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, που πολιτικά και στρατιωτικά θα «δέσει» το Κίεβο πιο στενά με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος ξεκαθάρισε πως μια ένταξη της Ουκρανίας το 2027 είναι αδύνατη, κάτι που επανειλημμένα έχει ζητήσει ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία θα αγοράσει 20 μαχητικά από τη Σουηδία

Σε μια «σημαντική συμφωνία» με την Ουκρανία να αγοράζει έως 20 σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen E/F, με χρήματα των Ευρωπαίων, κατέληξαν χτες τα δυο κράτη.

Το Κίεβο θα δαπανήσει 2,5 δισ. ευρώ από το δάνειο των 90 δισ. ευρώ που εξέδωσε η ΕΕ πρόσφατα. Υπενθυμίζεται ότι τα 2/3 του δανείου θα προορίζονται για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας κατά προτεραιότητα με ευρωπαϊκά όπλα. Η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί τον Ιούνη, ανακοίνωσε χτες εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Σουηδία θα δωρίσει επίσης 16 μαχητικά αεροσκάφη Gripen C/D παλαιότερης γενιάς ως «διμερή βοήθεια». Η πρώτη παράδοση των παλαιότερων μαχητικών Gripen C/D αναμένεται το 2027, και τα νέα μοντέλα θα παραδοθούν από το 2030.

«Οταν υποστηρίζουμε την Ουκρανία, υποστηρίζουμε τη Σουηδία και την Ευρώπη», λέει ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ξεκαθαρίζοντας πως «για μένα και τη σουηδική κυβέρνηση, κανένα καθήκον δεν είναι πιο σημαντικό».

Ξεχωριστά από τη συμφωνία για τα μαχητικά, η Σουηδία «παρουσίασε το μεγαλύτερο πακέτο στρατιωτικής υποστήριξης μέχρι σήμερα», το οποίο θα περιλαμβάνει «δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας, πυρομαχικά, δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου και υποστήριξη (για) καινοτομία».

Γερμανο-ολλανδικό σώμα θα ηγηθεί των ΝΑΤΟικών δυνάμεων στη Βαλτική

Η ένταση στη Βαλτική ανεβαίνει καθημερινά, όπως και ο κίνδυνος να επεκταθεί η ιμπεριαλιστική σύγκρουση. Χτες ανακοινώθηκε και επίσημα πως ένα ενοποιημένο γερμανο-ολλανδικό στρατιωτικό σώμα θα αναλάβει τη διοίκηση των χερσαίων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Εσθονία και τη Λετονία φέτος, για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά.

Το λεγόμενο 1ο Γερμανο-ολλανδικό Σώμα (1GNC), με έδρα τη γερμανική πόλη Μίνστερ, θα γίνει τακτικό αρχηγείο του ΝΑΤΟ στην περιοχή μέχρι τα μέσα του 2026 και η νέα δομή αναμένεται να επισημοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι.

Προς το παρόν, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και στις τρεις χώρες της Βαλτικής, καθώς και στη βόρεια Πολωνία, τελούν υπό τη διοίκηση ενός ενιαίου πολυεθνικού αρχηγείου στην πολωνική πόλη Στετίνο.

Νωρίτερα αυτή τη βδομάδα στρατιωτικός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι η αλλαγή θα επιτρέψει στο ΝΑΤΟ να συγκεντρώσει «μαζικές δυνάμεις με ταχύτητα».

«Η ανάπτυξη ενός επιπλέον τακτικού αρχηγείου στην περιοχή ενισχύει τη συνοχή εντός του ΝΑΤΟ και συμβάλλει στην αποτροπή της Ρωσίας», ανέφεραν χτες σε κοινή δήλωση τα υπουργεία Αμυνας της Γερμανίας και της Ολλανδίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2025 στη Χάγη και βασίζεται στο Μοντέλο Δύναμης του ΝΑΤΟ που παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους το 2023, το οποίο στόχευε στην ανάπτυξη περισσότερων δυνάμεων σε μικρότερους χρόνους απόκρισης.

Νέος πρωθυπουργός στη Λετονία μετά τις παραιτήσεις για τα drones

Στο μεταξύ, χτες το κοινοβούλιο της Λετονίας ενέκρινε τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης και την τοποθέτηση του βουλευτή της κεντροδεξιάς Αντρις Κούλμπεργκς στη θέση του πρωθυπουργού επικεφαλής τετρακομματικού συνασπισμού, μετά τις πρόσφατες παραιτήσεις της Εβίκα Σιλίνα, με αφορμή τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), που θεωρείται ότι οδηγήθηκαν στη Λετονία μετά από ρωσικές παρεμβολές. Μάλιστα, στις 7 Μάη χτυπήθηκε δεξαμενή που ήταν συγκυριακά άδεια από καύσιμα.

Τα τέσσερα κόμματα «Ενωμένος Κατάλογος» του Κούλμπεργκς, «Νέα Ενότητα» της Σιλίνα, «Εθνική Συμμαχία» και «Ενωση Πρασίνων και Αγροτών» σε κοινή τους ανακοίνωση δεσμεύτηκαν να συνεχιστεί η υποστήριξη προς την Ουκρανία, να εστιάσουν στην εθνική ασφάλεια και «στην εφαρμογή μέτρων που θα αποδυναμώσουν και θα απομονώσουν τη Ρωσία».

Στη χώρα είναι προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές για τις 3 Οκτώβρη. Επίσης αποφασίστηκε να διατηρηθεί στη θέση της υπουργού Εξωτερικών η Μπάιμπα Μπράζε, ενώ ο Μάρις Κουτσίνσκις αναλαμβάνει υπουργός Οικονομικών και ο συνταγματάρχης Ράιβις Μέλνις υπουργός Αμυνας.

Το Προοδευτικό Κόμμα, μέλος της απερχόμενης κυβερνητικής συμμαχίας της Σιλίνα, έμεινε εκτός της νέας κυβέρνησης.