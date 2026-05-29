ΔΑΣ ΟΤΑ

Κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα μετά την αναδίπλωση της κυβέρνησης

Σημαντικές δεσμεύσεις ανέλαβε η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, αρχικά στους παιδικούς σταθμούς, και σε επόμενο χρόνο στις υπόλοιπες κοινωνικές δομές, στην προχθεσινή συνάντηση που είχε ο υπουργός Εσωτερικών με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους ΟΤΑ (ΠΟΕ - ΟΤΑ). Υπενθυμίζεται ότι, μετά την πρόσφατη μαζική απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στους ΟΤΑ, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει πίσω τον αρχικό σχεδιασμό της για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς, που γενίκευε την εργασιακή ομηρία μέσα από την ένταση της ανταποδοτικότητας για τη λειτουργία των δομών.

Οπως αναφέρει η ΔΑΣ, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να γίνει μεγάλη προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς, με αριθμό όσο το σύνολο των υπηρετούντων συναδέλφων σήμερα, με αυξημένη μοριοδότηση για εργαζόμενους που υπηρετούν πάνω από 24 μήνες και έξτρα μοριοδότηση, αν αιτηθούν στον δήμο που υπηρετούν.

Οι υπόλοιπες κοινωνικές δομές θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των παιδικών σταθμών με επόμενες προκηρύξεις.

Επίσης, το υπουργείο αποδέχεται την κατάργηση του νόμου Βορίδη για τους παιδικούς σταθμούς, ενώ υπό συζήτηση είναι για τα ανταποδοτικά και άλλες υπηρεσίες.

Οσο για το απαράδεκτο άρθρο που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση «νέο σχέδιο κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπου υποχρεώνονται πλέον και τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών να στέλνουν δικηγόρους ενάντια στις μονιμοποιήσεις, η κυβέρνηση απάντησε ότι «δεν μπορεί να αποσυρθεί μέχρι να τελειώσει η διαβούλευση του νέου κώδικα δήμων και κοινοτήτων».

Επειδή όμως, τονίζει η ΔΑΣ, «έχουμε χορτάσει από υποσχέσεις από υπουργούς και καμία πρόταση ακόμα δεν κατατέθηκε επίσημα, πρέπει να είμαστε σε αγωνιστική επαγρύπνηση».

Θυμίζει ότι η ΔΑΣ τόσα χρόνια απαιτεί όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση «θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και όσον αφορά τους συναδέλφους μας μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές, αλλά και τους συναδέλφους covid, κ.τ.λ.

Αλλωστε, το πρόβλημα με τους συμβασιούχους το δημιούργησαν οι πολιτικές των κυβερνήσεων, των κομμάτων που πίνουν νερό στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, των συνδικαλιστικών παρατάξεων, που στα λόγια στρέφονται κατά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά στα κείμενά τους την ξεπλένουν. Ολοι αυτοί αρνήθηκαν το 2019 την τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγματος για να επιτρέπεται η μετατροπή των συμβάσεων των συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου. Και, βέβαια, η πλειοψηφία των δημοτικών αρχών των δήθεν ανεξάρτητων και αδέσμευτων που ακολούθησε μέχρι κεραίας την πολιτική αυτή».