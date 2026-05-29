Παρασκευή 29 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΥΓΕΙΑ
ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Βιβλιοπαρουσίαση: «ΠΡΟΛΗΨΗ - ταξική προσέγγιση της υγειονομικής ανισότητας»

Εκδήλωση παρουσίασης της νέας έκδοσης του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ,«ΠΡΟΛΗΨΗ - ταξική προσέγγιση της υγειονομικής ανισότητας», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιούνη στις 6.30 μ.μ., στο κτίριο της ΕΔΟΘ στη Θεσσαλονίκη.

Στη βιβλιοπαρουσίαση καλεί η Τομεακή Οργάνωση Υγείας - Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

Θα μιλήσει η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του Κόμματος και υπεύθυνη του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ.

Θα ακολουθήσουν θεματικές παρεμβάσεις από τους:

Ηλία Κονδύλη, αναπληρωτή καθηγητή Πολιτικής Υγείας στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, με θέμα «Καπιταλισμός και ταξικός καθορισμός της υγείας».

Στράτο Βλάχο, γενικό γιατρό, εργαζόμενο σε Κέντρο Υγείας, με θέμα «Πρωτοβάθμια Περίθαλψη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης».

Πέτρο Σημάδη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, με θέμα «Ο επαγγελματικός κίνδυνος και η πρόληψη στην εργασία».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
