ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Εξαρση γαστρεντερίτιδας με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς, συνοδούς

Την έντονη ανησυχία του για την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομειακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στο Νοσοκομείο «Aττικόν», με κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και σε δεκάδες ασθενείς και συνοδούς, εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Απαιτεί εκτάκτως, με απόφαση του υπουργείου Υγείας και τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία, αύριο Σάββατο, να αποδεσμευτεί το «Αττικόν» από το πρόγραμμα γενικής εφημερίας του λεκανοπέδιου, καθώς «νέες εισαγωγές και νέα ράντζα σημαίνουν υγειονομικό έγκλημα. Το "Αττικόν" δεν αντέχει άλλο».

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, «το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό συμβάν, αποκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το "Αττικόν" βρίσκει έδαφος στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράντζων και της μόνιμης υπερπληρότητας».

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου «εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούμε: Ενα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατεσταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας».

Θυμίζοντας μάλιστα ότι εδώ και 6 μήνες το Σωματείο έχει υποβάλει μήνυση, θέτει το ερώτημα: «Επιτέλους ο υπουργός, ο υφυπουργός Υγείας και η διοίκηση θα πάρουν απόφαση κατάργησης των ράντζων στο "Αττικόν"; Θα παρέμβει ο εισαγγελέας;».

Επίσης, «πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές;».

Το Σωματείο καλεί όλο το προσωπικό να συμμορφωθεί με τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων, που αντέδρασε άμεσα, και επισημαίνει πως «η ευθύνη είναι πολιτική και διοικητική. Βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις, που αντιμετωπίζουν την Υγεία ως κόστος, που αφήνουν τα νοσοκομεία χωρίς μόνιμο προσωπικό, που αποδέχονται τα ράντζα ως "κανονικότητα", που μετατρέπουν τα δημόσια νοσοκομεία σε χώρους διαρκούς έκτακτης ανάγκης».

Το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αττικόν» απαιτεί άμεσα: Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και να εξασφαλιστεί η άμεση απομάκρυνση από την εργασία όλων των συμπτωματικών εργαζομένων. Να εξασφαλιστούν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, υλικά απολύμανσης, ξεχωριστοί χώροι όπου απαιτείται, και όλες οι αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή νοσηλεία. Να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση με τα ράντζα και τη νοσηλεία ασθενών σε διαδρόμους και ακατάλληλους χώρους. Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου.