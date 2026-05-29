Στηρίζει τα εγκληματικά σχέδια των ΗΠΑ εναντίον της Κούβας

Με κάθε τοποθέτησή της η ΕΕ εκτίθεται ακόμα περισσότερο για τη στήριξη στα εγκληματικά σχέδια των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα.

Σε ολόκληρη την απάντησή της σε σχετική Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ η Κ. Κάλας, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, δεν λέει ούτε μια κουβέντα για τον αποκλεισμό, τις συνέπειές του, την επιθετικότητα των ΗΠΑ, που θέτουν σε κίνδυνο χιλιάδες ανθρώπους, καταδικάζοντάς τους να ζουν με απάνθρωπες ελλείψεις σε καύσιμα, ρεύμα, νερό και φάρμακα.

Η ίδια η Κάλας μάλιστα, πριν λίγες μέρες, σε δήλωσή της από το Μεξικό εξέφρασε την υποστήριξή της στα εγκληματικά σχέδια των ΗΠΑ για αποσταθεροποίηση και ανατροπή της κυβέρνησης της Κούβας, κάτι που αποτελεί διακηρυγμένο στόχο τους από το 1965. Αυτές τις κρίσιμες ώρες η Κούβα και ο λαός της δίνουν έναν ηρωικό αγώνα ενάντια στην προκλητική έκδοση εντάλματος σύλληψης από τις ΗΠΑ για τον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Ραούλ Κάστρο, κλιμακώνοντας την επιθετικότητα ενάντια στο Νησί της Επανάστασης, ενώ το αεροπλανοφόρο «USS Nimitz» κινείται απειλητικά στην περιοχή.

Η ΕΕ άλλωστε στηρίζει τα προσχήματα επέμβασης των Αμερικανών ιμπεριαλιστών στην Κούβα, όπως οι δήθεν «παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», που αποτελεί διαχρονικό «εργαλείο» των ιμπεριαλιστών για παρεμβάσεις στα εσωτερικά τρίτων χωρών και επιβολή κυρώσεων τις οποίες πληρώνουν οι λαοί.

Το δήθεν «ενδιαφέρον» της για την «ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», και τα 2 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε, αποτελούν εμπαιγμό και προσπάθεια να διασκεδάσει τις μεγάλες ευθύνες που έχει η ΕΕ για τη διαχρονική κάλυψη του εγκληματικού αμερικανικού αποκλεισμού και των ανυπολόγιστων οικονομικών συνεπειών που έχει προκαλέσει σε βάρος της Κούβας.

Στην Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ διατυπώνονται συγκεκριμένα ζητήματα, που βέβαια σκόπιμα έμειναν αναπάντητα:

«Πώς τοποθετείται η αντιπρόεδρος της Επιτροπής - ύπατη εκπρόσωπος της Ενωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας:

1. Για την απάνθρωπη επιχείρηση οικονομικού στραγγαλισμού της Κούβας από τις ΗΠΑ, αλλά και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ σε βάρος κυρίαρχου κράτους;

2. Απέναντι στο αίτημα των λαών να καταδικαστεί και να τερματιστεί ο βάρβαρος οικονομικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στην Κούβα, να εφοδιαστεί η χώρα ανεμπόδιστα με καύσιμα και κάθε είδους εφόδια, τρόφιμα, φάρμακα κ.ά. για τις ανάγκες του κουβανικού λαού, και να διαγραφεί η Κούβα από την απαράδεκτη λίστα των "κρατών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία";

Το ΚΚΕ με όλους τους τρόπους, με λαϊκές κινητοποιήσεις, με παρεμβάσεις στην Ευρωβουλή και στη Βουλή, θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην έκφραση αλληλεγγύης στον γενναίο κουβανικό λαό, για να μην περάσουν τα εγκληματικά σχέδια των ΗΠΑ. Αμεσα απαιτεί: Εδώ και τώρα να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των "κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας" και να αρθεί ο εγκληματικός αποκλεισμός, ώστε να αναπνεύσει η Κούβα. Κάτω τα χέρια από την Κούβα.

Η Κούβα δεν είναι μόνη της! Οι λαοί θα νικήσουν!».

Νέο σημαντικό επίτευγμα της Κουβανικής Επανάστασης

Εν μέσω του βάρβαρου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, που προξενεί τεράστιες δυσκολίες, εν μέσω απειλών, ακόμα και στρατιωτικής επέμβασης, η Κούβα δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να προσφέρει στον άνθρωπο. Οπως ανακοινώθηκε την Τρίτη στην Αβάνα, σε εκδήλωση όπου συμμετείχε και ο Πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, η ιδιαίτερα προηγμένη βιοτεχνολογία της χώρας παρήγαγε το εμβόλιο HEBERSaVax, με μεγάλο δυναμικό σε ασθένειες συμπαγών όγκων σε διαφορετικές περιοχές. Οπως δηλώνουν οι επιστήμονες, έχει δοκιμαστεί στον καρκίνο του παχέος εντέρου, στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, στις ωοθήκες και στα νεφρά, με πολύ καλά αποτελέσματα. Κατά την παρουσίαση του επιτεύγματος, η Γιανελίς Μορέρα Ντίας, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας, είπε ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο «παράγει ειδικά αντισώματα που διακόπτουν τη ροή του αίματος προς τον όγκο, ενώ παράλληλα αποκαθιστά την ικανότητα του ατόμου να επιτίθεται στον καρκίνο με ανοσοαπόκριση».